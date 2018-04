Nokia 6650 aneb UMTS opravdu existuje – první dojmy z telefonu

Můžeme o tom spekulovat, zda je Nokia prvním výrobcem mobilního telefonu kombinujícího GSM 900/1800 MHz a UMTS, nebo zda tato čest má připadnout jiné firmě – zatím žádný z takových dualmodových telefonů kombinujících sítě druhé a třetí generace na trhu není a stále jsou jen vzorky k „testování pro operátory“. Kdo je první, je zatím nepodstatné – evropské UMTS sítě jsou zatím natolik v plenkách, že je zbytečné o tom uvažovat. Jedno je ale podstatné – myšlenka, kterou nadnesl jeden z účastníků UMTS fóra počátkem letošního roku: „UMTS neexistuje do doby, než pro něj začne Nokia vyrábět mobilní telefony.“ Můžete mít firmu Nokia v libovolně velké nelibosti, ale tato myšlenka je stoprocentně pravdivá. UMTS začíná existovat až okamžikem, kdy Nokia, nejsilnější firma v oboru, jasně řekne: máme mobil a jsme schopni ho dodávat.

Čtvrtek 26. září 2002 byl tím dnem – Nokia představila svůj nový mobilní telefon Nokia 6650 a prohlásila, že vzorky jsou již na testování sítí (zejména pak u Sonery) a počátkem roku 2003 bude schopna telefon komerčně dodávat v dostatečném množství. Pesimista sice může konstatovat, že pro firmu Nokia znamená výraz „počátek roku“ cokoliv mezi lednem a zářím, jedno je ale jisté. Nokia je v kombinaci UMTS a GSM hodně daleko. Drželi jsme v rukou jeden z prvních prototypů nové 6650 a udělal vyloženě dobrý dojem.

Co je na Nokia 6650 tak důležitého?

Především fakt, že jde o dual-mode telefon podporující jak UMTS (WCDMA), tak sítě druhé generace GSM 900/1800. Proč je to tak důležité? Protože první UMTS sítě budou nabízet jen dosti mizerné pokrytí, rakouský Mobilcom deklaruje v současné době 25 procent obyvatelstva, což představuje fakticky pokrytí deseti největších rakouských měst. A s takovým pokrytím se v konkurenci GSM sítí nabízejících téměř sto procent příliš možné obstát není.

Proto operátoři vyžadují „překlenovací“ řešení, mobilní telefon schopný v dosahu UMTS nabízet služby UMTS sítě a mimo tuto oblast plynule přejít do GSM sítě – telefon je schopný přejít ze sítě UMTS do GSM a opačně pouhým handoverem – jistěže podpora ze strany operátora je nutná.

Přístroj podporuje jak rychlá data až do 128 Kbps v UMTS síti, tak HSCSD připojení až rychlostí 57 Kbps – s tak rychlými daty se dá pracovat. Nokia to výslovně nezmiňuje, ale očekával bych (a případně pokládal za významnou absenci) podporu GPRS v GSM síti, už proto že telefon slibuje MMS zprávy v GSM i v UMTS.

Je to tak lákavé, být připraven na moderní sítě UMTS a přitom neopouštět prověřenou kvalitu a pokrytí GSM sítí. A o tom nová Nokia 6650 je.

První dojmy

Po dlouhé době je to první Nokia s klasickou anténou – důvodem bude zatím slabá optimalizace integrovaných antén pro UMTS. Milovníci dobrého příjmu budou jistě s anténkou spokojeni.

O tvaru telefonu si můžete sami udělat představu v porovnání s Nokia 6310i na snímku. Jak vidíte, Nokia se příliš od cesty vyšlapávané jejími manažerskými telefony neodchýlila a podle mého soudu ani neudělala chybu. Ostatně, i váha 141 gramů není zase o tolik více, než jak je dnes u manažerských telefonů obvyklé – vyšší váhu odůvodňuje jednak dualmode technologie, jednak vestavěná kamera a operační systém Symbian.

Nejvýznamnější designovou změnou je tak displej – a jeho obměna je změnou i funkční. Jde o barevný TFT displej nabízející 4096 barev a v rozlišení 128 x 160 bodů, tedy obdobou displejů z telefonů 7650. S nimi ostatně má 6650 velmi podobné ovládání – Symbian platforma 60 je nyní u firmy Nokia velmi oblíbená a logicky ji firma razí i do svých UMTS telefonů.

Na zadní straně telefonu je integrovaná kamera schopná pořizovat fotografie ve 12ti bitové barevné hloubce a rozlišení 640 x 480 bodů a, kam až jsme mohli posoudit, kvalitou (i problémy v nedostatečném osvětlení) jde o obdobu kamery z 7650. Škoda je, že není možnost přisvětlit si bleskem, mnohdy by to bylo výhodné, naopak dobře je, že můžete z telefonu přímo vytvářet videoklipy (rozlišení 128 x 96) a dokonce až 20 vteřin ozvučeného klipu jako MMS zprávu odeslat.

Tím se dostáváme k další značné výhodě telefonu: multitasking. Známe ho z operačních systému a nyní i z mobilních telefonů. Zatímco telefonujete, můžete fotit nebo odesílat data atd. – samozřejmě pokud vám to dovolí vaše mobilní síť. Nokia se ve svých prospektech chlubí tím, že zatímco si s někým budete povídat, můžete vyfotit zajímavý objekt a poslat ho člověku, s nímž hovoříte, na mobil… bude to zajímavé, ale počítejte s tím, že pro takovou legrácku se bez UMTS neobejdete.

Výdrž nevýdrž

U mobilních telefonů s operačním systémem je situace podobná jako u PDA – výdrž mobilu hodně záleží na tom, jak moc si s ním hrajete, a zejména aktivně podsvícený displej si vezme své. Přesto deklarované hodnoty 2 hodiny 20 minut hovoru v UMTS síti a o dvacet minut více v síti GSM jsou na dnešní dobu pro manažery trochu malé. Ačkoliv pohotovostní čas je udáván jako 350 hodin, tedy velmi sympatické dva týdny pohotovosti, sotvaže trochu hrábnete do menu telefonu nebo chvilku telefonujete, už musíte počítat s tím, že každý druhý či třetí den poputuje mobil do nabíječky. Nejde o tragicky malou výdrž – ale mnoho to také není. Inu, i to je daň za dualmode... a především za podsvícený displej a výkonný procesor.

Počítač nepočítač

Nové mobilní telefony jsou čím dál více blíže k počítačům a mnoho z nich si rozumí i s javou, respektive midlety, „odlehčenou verzí“ javy. Nejinak je tomu i u 6650 – u ní budete moci používat stejné midlety jako pro 7650 a 3650. Telefon má svých 7 MB sdílené paměti, do které si můžete ukládat telefonní čísla, obrázky, videa a samozřejmě i nové aplikace, počítejte ale s tím, že při větším experimentování s fotoaparátem a zejména s videem rychle dojdete v takové paměti na dno. Nezoufejte – v Clubu Nokia (a venkoncem i u Eurotel) si můžete vytvořit obrázkovou složku a tam svoje fotografie odkládat, případně sdílet s přáteli. Pokud byste chtěli znát skutečné limity paměti, pak je to 24 fotografií, 100 obrázků do telefonního seznamu o rozměru 80x96 bodů a 3 videoklipy se zvukem o rozsahu 20 vteřin. Více jak dvacet vteřin klipu nevytvoříte proto, že MMS standard definuje jako maximální velikost MMS zprávy 100 kb, to je právě oněch dvacet vteřin…

Aplikace vestavěné do 6650 odpovídají tomu, co najdete v 7650 – poznámkový blok, kalendář, úkoly, telefonní seznam s adresářem, knihovna obrázků a také videosouborů (speciální mobilní formát) a WAP a nástroje pro komunikaci po emailu. Sadu funkcí doplňuje vestavěné bluetooth a infra rozhraní, USB propojení (hurá, seriový port konečně zapomenut!), hlasový záznamník a také hlasité hands-free i polyfonické vyzváněcí melodie.

Kdyby měl tento telefon aspirovat na počítač, mohl by – jen pořádná klávesnice mu chybí. Nu, není všem dnům konec a možná se nějaké přenosné klávesničky připojované přes bluetooth dočkáme, podobně jako kdysi chatboardu k Ericsson telefonům.

Telefon telefon

Každá diskuse pod články, jež se týkají telefonů Nokia, se záhy strhne v přestřelku mezi zastánci Nokia telefonů a jejich odpůrci. Můžeme zatím planě debatovat o tom, zda Nokia dodrží termín, jaké bude mít problémy se stabilitou software v telefonu, nebo o tom, jak jí konkurenti vytřou zrak. Faktem zůstává, že Nokia dále šíří svoji platformu 60, odladěnou a vyzkoušenou již na jednom běžně prodávaném mobilu 7650 a chystanou na 3650, licencovanou i dalším firmám. Faktem zůstává, že Nokia je zatím první, kdo nejenom ukázal, ale i potvrdil termíny dodávek. A také faktem zůstává, že s odhadovanou cenou 500 euro (to by u nás znamenalo cca 18 000 Kč s DPH) není nová Nokia 6650 vhodnou náhradou pro majitele low-end telefonů, kteří nemají potřebu používat rychlá data, MMS zprávy ani další výhody UMTS sítí.

Pro manažery, jimž nová Nokia 6650 počátkem příštího roku bude určena, nabídne tento telefon mnohé – kromě zajímavých funkcí i možnost používat telefon v roamingu v zahraničních UMTS sítích, případně jednou, za mnoho a mnoho měsíců, i v českých UMTS sítích. Kdo takové nabídce bude konkurovat? Zatím nikdo – možná více tušená než existující Motorola A820 nebo pouze pro UMTS sítě určené mobily asijské provenience.

Pokud jsme dlouho chtěli důkaz o tom, že Nokia mobilní telefony umí dělat a rozumí jim, jeden je tu pro nás připraven. A tento názor jsme si neudělali z přečtení pouhé tiskové zprávy, jako spíše ze setkání s funkčním prototypem 6650. Takže UMTS, vítej mezi živými.