Nokia 6610i oficiálně představena

Nokia oficiálně představila nový model 6610i, o kterém jsme vás informovali zde. Nová Nokia 6610i je vylepšení známého modelu 6610, u kterého na první pohled zaujme přítomnost integrovaného fotoaparátu. Fotoaparát nabízí rozlišení CIF (320 x 240 obrazových bodů). Fotografie je možné pořizovat ve třech stupních kvality a ve třech módech - standardní, noční režim a portrét. Sdílená paměť má celkovou hodnotu 4 MB. Displej novinky nabízí opět pouze rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a podporu 4096 barev. Novinkou je možnost nastavení matice 3x3 ikony hlavního menu. V telefonu je integrované FM rádio, nechybí Java MIDP 2.0. Další novinkou je elektronická peněženka a možnost synchronizace pomocí Sync ML. Změnila se také výdrž oproti Nokii 6610 (6 až 18 dní v pohotovostním stavu nebo 3 až 3,5 hodiny hovoru). Podle údajů výrobce je novinka o milimetr užší a o 1,5 milimetru tlustší než model 6610. Hmotnost oproti Nokii 6610 stoupla o tři gramy. Přesné rozměry jsou 106 x 44 x 19 milimetrů a hmotnost je 87 gramů.

Nokia 6610i bude nabízena ve třech barevných variantách (tmavě modré, černé a šedé) a do prodeje by se měla dostat ještě ve druhém čtvrtletí letošního roku. Cena by se měla pohybovat okolo 250 Euro, tedy mezi 8 až 9 000 Kč.