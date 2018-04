Nokia 6610i - korunka pro finskou princeznu (první dojmy)

Nokia i další výrobci již dlouhou dobu používají strategii tandemového prodeje mobilních telefonů. Na trh vždy uvedou trochu "ošizenou" verzi a krátce po zahájení jejího prodeje představí další. Vylepšená varianta má navíc pár detailních funkcí (triband, Java, XHTML prohlížeč, jiné kryty) a za typovým označením telefonu se schovává malé "i". Výroba dvou podobných modelů je nepoměrně levnější, prodejci mají větší nabídku a zákazníci lepší výběr.

Finský výrobce mobilních telefonů přinesl na podzim roku 2002 na trh dva funkčně totožné modely. Jediný rozdíl mezi nimi byl v designu. První byla extravagantní Nokia 7210 a druhá velice elegantní Nokia 6610. Atraktivní stříbrné provedení kláves a čelního panelu se u ní vždy kombinovalo s kryty různých barev. Ve své době patřila k vyšší třídě a přes problémy se softwarem si našla mnoho příznivců. Za normálních okolností by samozřejmě nebyl důvod se již o těchto mobilech zmiňovat. Nokia nás ale trochu překvapila, když se po roce a půl od zahájení prodeje 6610 objevila v redakci její vylepšená verze.

Manažerský vzhled

Podle neoficiálních informací je Nokia 6610i jenom deska modelu 7250i, kterou oblékli do krytu 6610. Přesto se jedná o velice elegantní telefon s kompaktním designem. Přesné rozměry jsou 106 x 44 x 19 mm a včetně baterie váží 87 g. Nokia 6610i má zaoblené rohy a protáhlý obdélníkový tvar, který se nepatrně rozšiřuje okolo displeje - výborně padne do ruky. Stříbrné provedení klávesnice věrně kopíruje nenápadné křivky telefonu a skvěle podtrhuje jeho manažerský vzhled. Výměnné kryty drží docela dobře u sebe. Na tom zadním se nachází jediný nápadný rozdíl mezi oběma modely. Velice decentně je zde zapracovaná čočka digitálního fotoaparátu.

Zajímavá klávesnice

Rozložení kláves je standardní, jen těch funkčních je na první pohled méně. Krajní tlačítka, která jsou většinou čtyři, splynuly do dvou. Nyní plní různé funkce v závislosti na tom, jestli jsou stisknuta v horní nebo spodní části. Prostřední navigační tlačítko slouží k pohybu v menu. V případě, že se nacházíte na úvodní obrazovce, můžete navigační tlačítko použít i pro přímý přístup do kalendáře nebo ke kontaktům, aktivaci kamery a novou zprávu. Ploché klávesy doléhají bokem těsně k sobě, ale překliků se bát nemusíte, protože jejich velikost je dostatečná. Jinak na klávesy není potřeba příliš tlačit, ale menu by mohlo reagovat o trochu rychleji.