Nokia 6610i - klasik s fotoaparátem navíc (první informace)

Výrobce mobilních telefonů Nokia, po představení modelů mířících do vyšších segmentů trhu, plánuje uvedení nových modelů spadajících i do nižších tříd. V nejbližší době by tato finská společnost měla představit model 3120, který vychází z již delší dobu prodávaného modelu 3100 a také inovovanou verzi téměř dva roky starého modelu 6610. Nová Nokia 6610i nabídne oproti předchůdci navíc pouze vestavěný fotoaparát. Ostatní výbava zůstane zachována včetně displeje s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a podporou zobrazení 4096 barev.

Integrovaný fotoaparát novinky 6610i nabídne stejné rozlišení, jako fotoaparát jiné Nokie Série 40, modelu 7250(i), tedy 352 x 288 obrazových bodů. Fotoaparát nabízí dva typy snímků - Standardní foto a Portrét. Dále se nabízí Noční režim pro fotografování za zhoršených nočních podmínek a samospoušť. Fotoaparát pořizuje snímky ve třech úrovních kvality - Vysoké, Normální a Základní. V telefonu by se měl nacházet i jednoduchý editor pro úpravu fotografií.

Vzhled nového modelu 6610i se oproti předchozímu nijak nezměnil. Pouze na zadním krytu telefonu přibyla čočka vestavěného fotoaparátu. Nová Nokia 6610i nabídne, stejně jako předchůdkyně, výměnné kryty Xpress-on.

Ve výbavě nechybí funkce známé z předchozího modelu 6610, jako je integrované FM rádio nebo hlasitý odposlech. Rovněž nechybí Java a XHTML wapový prohlížeč. Další výbavu obstarává budík, kalendář, kalkulačka, úkolovník, odpočítávání, stopky a elektronická peněženka. Sdílená paměť Nokie 6610i by měla mít hodnotu 4 MB. Nokia 6610i podporuje tři pásma GSM 900/1800/1900 MHz a nabízí datovou podporu GPRS i HSCSD. Nokia 6610i má infračervený port a lze ji s počítačem spojit i přes datový kabel (konektor Pop-Port).

Přesné rozměry inovované Nokie zatím nejsou známy. Oproti předchůdkyni by měly nepatrně narůst stejně jako hmotnost. Ta bude u novinky 87 gramů (Nokia 6610 váží 84 gramů). Vyšší hmotnost má mimo jiné na svědomí použitá baterie Li-Ion s vyšší kapacitou 850 mAh (Nokia 6610 používá baterii s kapacitou 720 mAh).

Oficiální představení inovované Nokie 6610i se dá očekávat v dohledné době, stejně jako její uvedení na trh.