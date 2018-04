Nokia 6610 - severská princezna (recenze)

Finský výrobce mobilních telefonů přinesl na podzim na trh dva funkčně totožné modely, které se liší pouze designem. Zatímco Nokia 7210 je extravagantní, vzhledově netradičně řešený mobil, 6610 působí decentněji a méně křiklavě.Rozdílů mezi oběma telefony není mnoho, ale na první pohled musí být každému jasné, že oba jsou určeny pro jiný typ zákazníka. V této recenzi se budeme věnovat především designu nového modelu, všechny funkce jsou detailně popsány v recenzi Nokie 7210.

Design

Kde tedy hledat nejpodstatnější rozdíly mezi modely 6610 a 7210? Při detailním ohledání obou telefonů jich vlastně mnoho nenajdeme, vrchní i spodní části jsou totiž naprosto totožné, stejně jako oba boční díly. Na zadní straně modelu 6610 chybí vrstvený grafický motiv, největší odlišnosti jsou ale patrné při čelním pohledu na telefony. Každá klávesnice je totiž jakoby z jiného světa, a to nejen podle vzhledu.

Nokia 6610 má klasickou klávesnici s velkými numerickými tlačítky těsně poskládanými do čtyř řad. Nad nimi jsou tři funkční klávesy. Prostřední směrová klávesa slouží pro rychlý vstup do telefonního seznamu (šipky nahoru a dolů), pro rychlou aktivaci režimu psaní textovek (šipka doleva) a pro vstup do náhledu kalendáře. Velká škoda je, že tyto funkční tlačítka není možné předefinovat, tím by se ovládání telefonu velmi zjednodušilo. Krajní funkční klávesy obstarávají čtyři funkce – dolní částí levého tlačítka přijímáte hovor, horní částí vstupujete do menu telefonu; spodní částí pravé klávesy hovor odmítnete a jejím vrchním dílem aktivujete telefonní seznam. Klávesnice je dobře řešená, tlačítka jsou vyrobena z pevné umělé hmoty, dobře se mačkají a mají dobrý zdvih. Jedinou výtku musím klávesnici přiřknout, a ta se týká podsvícení klávesnice. Jednotlivé znaky jsou totiž jen velmi stěží čitelné.

Telefon je malý a lehký, fyzické parametry jsou hodně podobné modelu 7210. Nokia 6610 má hranatější tvary, v rozích ale elegantně zaoblené, svým celkovým vzhledem působí velmi moderně, stylově a manažersky. Jako zbytečný luxus můžeme považovat výměnné kryty, které Nokia i u těchto stylových modelů zachovává. Kryty totiž nesedí úplně dokonale v kostře přístroje, často je slyšet nechtěný skřípot a vrzání. Nejvíce se plastové kryty ozývají při zapnutých vibracích a podle mého názoru se bude stárnutím telefonu netěsnost krytů zvyšovat. K dispozici jsme měli černo-stříbrnou variantu telefonu, která působí možná až zbytečně smutně, tento telefon je ovšem k dostání ještě v bílé a šedé barevné kombinaci. Pokud sundáte z telefonu kryty, mimochodem nejde to příliš dobře, zadní kryt je jištěn plastovou západkou a pro jeho vyjmutí musíte vyvinout celkem velkou sílu. Zadní kryt je z tenkého pružného plastu, pod ním je klasicky uložena baterie a simkarta. Přední kryt je jištěn v kostře telefonu plastovým perem (chcete-li jej sejmout musíte mít nejprve sundaný kryt zadní) a ještě je fixován na čtyřech místech. Boční strany mají uprostřed nepravidelně široký šedý proužek. Na levé boční straně v horní polovině najdete uzoučkou klávesu pro zesílení hlasitosti hovoru či rádia, na vrcholu přístroje jsou v bílém proužku zasazeny infračervený port a miniaturní tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu.

Na opačném konci jsou potom konektory pro připojení nabíječky a Pop-Port, což je nový typ konektoru, který se bude používat jako primární propojovací rozhraní u budoucích telefonů. Tento konektor, alespoň tak se o něm mluví na informačních letácích, podporuje rozvinutou funkčnost jako digitální identifikaci příslušenství, stereo zvuk nebo rychlou datovou konektivitu. Jednoduše řečeno, jedná se konektor, do kterého připojíte datový kabel, headset i další zařízení, bohužel nám ale jako příliš dokonalý nepřišel, často totiž při lehkém zatahání za kabel, se sluchátka z telefonu odpojila, ale to mohlo být dáno ještě předfinální verzí telefonu. Nevylučuji, že u modelu, které si pořídíte, bude držet dobře, třeba tento nepatrný detail výrobce ještě stihl doladit. Nový typ konektoru přináší ještě jednu nevýhodu, staré příslušenství je totiž s novými telefony nepropojitelné. Výhodou ale u nového modelu je, že přímo v jeho krabici najdete také sluchátka, která slouží jednak jako hands-free, ale hlavně pro poslech stereo rádia.

Displej

Displej Nokie 6610 je naprosto stejný jako u 7210 - má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 4096 barev. Bohužel je ale pasivní, při přímém slunečním světle je hůře viditelný, ztrácí kontrast a musíte jej hodně přiblížit očím. Takové „brejlení“ do telefonu rozhodně není nic pohodlného. Jediným patrným rozdílem při pohledu na oba modely je větší světlost u 6610. Starší model má displej více do žluta.





Na pozadí displeje si můžete uložit libovolnou tapetu (ať už přednastavený obrázek nebo vlastní – buď z přídavného fotoaparátu nebo například stažený z PC)), při spořícím režimu se zobrazují velké digitální hodiny s aktuálním časem, které v pravidlenýchintervalech putují z místa na místo. Displej telefonu si můžete přizpůsobit také díky osmi barevným schématům.

Při psaní textové zprávy je možnost volby velikosti fontu písma, při fontu o velikosti 16 pixelů vidíte najednou pět řádků textu, zmenšíte-li ovšem písmo na devět pixelů , téměř na hranici čitelnosti z obvyklé vzdálenosti, vidíte najednou celých osm řádků textu. V pohotovostním režimu je na tapetě zobrazen vlevo indikátor signálu, vpravo stav baterie, dole je jeden řádek vyhražen popisu funkčních kláves, v úplně horním řádku jsou hodiny (datum nikoli). Název operátora s pojmenováním aktuálního profilu naleznete na obvyklých místech.

Displej Nokie 6610 je naprosto stejný jako modelu 7210, jehož rozsáhlou fotogalerii najdete zde.

Baterie

Nabíjení baterie Nokie 6610 trvá zhruba 80 minut, což je překvapivě rychlé. Kapacita baterie je 720 mAh a podle údajů výrobce by baterie měla vydržet až 300 minut hovoru a 300 hodin v pohotovostním režimu; z našeho krátkého testu vyplynuly následující hodnoty: telefon vydrží nabitý při normálním používání zhruba tři a půl dne bez nočního vypínání. Do výdrže telefonu také samozřejmě promlouvá, jak často posloucháte rádio, případně jestli používáte vestavěné hands-free. Výrobce uvádí, že se sluchátky můžete rádio poslouchat nepřetržitě až 20 hodin a z reproduktoru telefonu zhruba osm hodin.

Ovládání

Menu telefonu je barevné s nápadítými ikonkami a vstoupíte do něj stiskem levé funkční klávesy. Základní menu má celkem 14 položek, tvořených ikonami přes celý displej společně se jménem položky. Další úrovně menu jsou již textové, najednou se na displeji zobrazí pět položek (velikost písma nemá na menu žádný vliv). Rychlost práce s tímto modelem je velmi slušná, jste-li ale příliš rychlí v mačkání tlačítek, telefon občas mírně nestíhá.



Ovládání telefonu je logické a intuitivní, hlasové ovládání a vytáčení pro úplnou dokonalost bohužel chybí.



Telefonování a SMS



Do telefonního seznamu se dostanete buď stiskem šipky nahoru či dolů – tady můžete rovnou volit jména – pokud chcete seznam upravovat, volit typ paměti či zjišťovat její kapacitu, musíte stisknout pravé funkční tlačítko. Výhodou této Nokie je sdílený telefonní seznam – můžete používat buď pamět SIM karty, telefonu nebo obě najednou. Nevýhodou je ovšem kapacita seznamu, je v něm totiž místa jen na 300 záznamů, ke každému jménu ale můžete přiřadit až pět čísel (normání, mobilní, domů, kancelář a fax) a tři textové poznámky, dále máte na výběr z pěti skupin volajících, které si můžete podle libosti odlišit.

Nokia 6610 umí přehrávat polyfonní melodie, k dispozici nabízí dokonce 43 nástrojů, bohužel ale pouze čtyři z nich hrají najednou. V základní nabídce máte 20 přednastavených MIDI souborů ve složce Galerie a 11 tónů ve volitelné nabídce vyzvánění. Další zvuky můžete, jako téměř vždy, přijímat ve formě MMS, stahovat je z wapu případně počítače datovým kabelem. Opět vás ale upozorňuji, že potřebujete jiný kabel než u starších modelů Nokie. (Nový kabel nese označení DKU-5.)

Pro psaní textových zpráv můžete použít českou T9, do paměti telefonu se vejde až 150 textovek. Při psaní textové zprávy je možné měnit velikost písma, na výběr máte mezi pěti a osmi řádky, záleží pouze na tom, jak dobré máte oči. Výhodou nové Nokie je funkce hromadného smazání všech SMS, včetně nepřečtených a možnost výběru z 11 zvuků pro příchozí zprávu. Nokia 6610 podporuje také příjem i odesílání multimediálních zpráv MMS, bohužel je ale možné posílat pouze obrázky, zvuky nikoliv.

Další funkce



Jak již bylo řečeno, tento finský model je funkční výbavou naprosto totožný s Nokií 7210, takže o dalších podporovaných funkcích se zmíníme pouze ve stručnosti.



Každého bude zřejmě zajímat především FM rádio, které hraje stereo. Do paměti telefonu si můžete uložit až 20 přednastavených stanic. Citlivost rádia se mi zdála lepší než u předchozího modelu, v Praze se mi podařilo chytit až 10 stanic (s Nokií 7210 pouze šest). Vestavěné handsfree telefonu sice umožňuje hlasitý odposlech rádia, ale i při něm musíte mít připojen headset, protože na sluchátkách se nachází anténa. Ze sluchátek hraje rádio stereo, při hlasitém odposlechu pouze mono z jednoho reproduktorku.

Organizér telefonuje rozdělen na dvě sekce – na kalendář a úkolovník. Kalendář se zobrazuje v měsíčním přehledu, na displeji vidíte v prvním řádku měsíc, rok a pořadí týdnu v roce, ve druhé řádce dny v týdnu a následně jednotlivé dny. Ke každému dni si můžete přidat poznámku s možností upozornění, takové dny jsou potom odlišeny od ostatních tučným písmemÚkoly byly oproti dřívějším modelům mírně vylepšeny, ke každému úkolu můžete přidat upozornění a také nastavit prioritu a dokončení. Do paměti telefonu se vejde až 250 záznamů v kalendáři a až 30 úkolů.

Další položkou menu jsou hry. Ty jsou v základní výbavě pouze dvě, a to Bounce a šachový simulátor Chess Puzzle. Druhá zmiňovaná hra u modelu 7210 není a jedná se o dokončování rozehraných šachových partií typu mat druhým tahem a podobně. Dobrou zprávou je, že obě hry jsou javové, takže je můžete kdykoli smazat a nahradit novými, staženými z wapu či PC. telefonu jsou standardně nahrány dvě javové aplikace – konvertor jednotek a Portfolio II, pomocník pro počítání nárůstu a poklesu akcií.

Mezi dalšími funkcemi naleznete ještě kalkulačku, měřič odpočítávání a stopky.tedy wap. Wap ve verzi 1.2.1 (GPRS 2+2, případně 1+3). Při wapování opět nemáte na výběr z více fontů písma, wapovat tedy můžete jen na pěti řádcích. Wap je barevný, dostatečně rychlý a pohodlný.

Resumé

Nokia 6610 je výborný mobilní telefon, který patří k tomu nejlepšímu, co je dnes k dostání na mobilním trhu. Je plnohodnotně vybaven funkcemi, velmi dobře vypadá a pohodlně se ovládá. Dnad kdyby v něm bylo ještě bluetooth nebylo by si už vůbec po čem stýskat, ale s tím se věřme dočkáme u některého z příštích modelů finského giganta. Za zhruba 15 tisíc korun se Nokia 6610 určitě vyplatí.



Recenzi Nokie 7210 najdete v tomto článku.