Nokia 6610 - Barevná budoucnost Nokie (první zkušenosti a detailní fotografie)

Asi nejpřekvapivější novinkou závěru letošního prvního pololetí byla Nokia 6610. Ne že by konkurence (Sony Ericsson) nepředstavila také několik nových telefonů, ale o těch si dopředu špitali i vrabci na střeše, na rozdíl od Nokie, která nic neprozradila až do prvního dne veletrhu CommunicAsia. I my jsme na prezentaci Nokie narazili na novinku až při odchodu ze sálu, kde se Nokia 6610 skrývala v rukách atraktivních asijských modelek. Proč bylo kolem této novinky Nokie nepoměrně méně humbuku než při představení nové Nokie 7210 na jarním CeBITu? Asi proto, že oba telefony jsou skoro stejné a liší se především svým designem. Zjednodušeně lze říci, že Nokia 6610 osloví spíš manažery, když sourozenec 7210 zaujme stylově naladěné publikum. Analogie s taktéž téměř identickými modely 8310 a 6510 není vůbec náhodná a přesně odpovídá přístupu Nokie zavděčit se téměř každému.

Nokia 6610 je po modelu 7210 a nejnověji představeném specialistovi pro asijské trhy Nokii 3610 jednou z prvních představitelek nového - hranatějšího - designu telefonů Nokia. Střídmý design bez módních výstřelků jí bezesporu sluší a je jasné, že svým vzhledem následuje současné modely 6210 a 6310(i), které také neoslňují extravagancí. Na rozdíl od současných „manažerských“ modelů Nokie má ale novinka výměnné kryty, takže si bez problémů budete moci přizpůsobit vzhled telefonu k obrazu svému. V základní výbavě bude Nokia 6610 k dispozici v černém, bílém a šedivém provedení, jako volitelné příslušenství pak Nokia slibuje i kryty v tmavěmodré barvě, vínové a světlém odstínu zelené barvy. Kolik možností pak nabídnou výrobci neoriginálního příslušenství, raději nedomýšlet. Nám se Nokia 6610 líbila o něco více než poměrně bláznivá Nokia 7210, a to nemluvíme o klávesnici, která je podle nás u modelu 6610 výrazně lepší a to díky konzervativnějšímu rozestavení tlačítek.

Oproti současným manažerským Nokiím 6210 a 6310(i) má novinka ještě dvě výrazné odlišnosti, kterých si všimnete hned poté, co telefon dostanete do ruky. Nokia po letech konečně ustoupila od zvnějšku zasouvatelné baterie, která byla příčinnou mnoha zlepšovacích nápadů svých majitelů, jak ji zabezpečit, aby nevrzala a aby nezpůsobovala samovolné vypínání telefonu. Druhou změnou, která na první pohled vypadá neutrálně, ale ve svém důsledku majitele současných telefonů příliš nepotěší, je změna systémového konektoru telefonu. Současné nabíječky sice bude možné používat i u novinky, ale třeba současnou osobní HF sadu již k Nokii 6610 nepřipojíte. To samé pak bude platit i pro datový kabel, zde je ale nutné podotknout, že Nokia 6610 má infraport, takže připojení k počítači pomocí kabelu není nevyhnutelné. Nokia 6610 váží 84 gramů a její rozměry jsou 106 x 45 x 17,5 mm. Je to téměř na chlup stejné jako u modelu 7210, akorát hmotnost 6610 je o jeden gram vyšší, což asi nikdo nepozná ani při přímém srovnání ruku v ruce.

O něco složitější je to s funkční výbavou novinky. Nokia stejně jako u Modelu 7210 na veřejnosti uvedla jen nejdůležitější parametry, takže na detaily si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. S blížícím se uvedením obou telefonů na trh, které je plánované na třetí čtvrtletí letošního roku, podle asijských zástupců výrobce by se tak mohlo stát na přelomu září a října letošního roku, jistě začnou podrobné informace prosakovat na světlo světa. Zatím je jisté, že jednou z hlavních předností telefonu bude jeho barevný displej. Ten má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a je schopen zobrazit až 4096 odstínů barev. Ačkoliv se nejedná o aktivní TFT displej, jeho zobrazovací schopnosti jsou naprosto perfektní a směle jej můžeme zařadit těsně za aktivní displeje některých Samsungů, které jsou ale zatím nedostižné. Na druhou stranu, ve srovnání s Nokií 6610 působí třeba displej Ericssonu T68(i) jako hodně chudý příbuzný. Barevný a velký displej Nokie 6610 jistě najde mnoho využití. Barvu si oblíbí milovníci obrázků, a to jak pro použití v telefonu, tak pro posílání obrázků či fotografií pomocí MMS zpráv, které Nokia 6610 podporuje. Velký displej ocení i milovníci psaní SMS zpráv, na jednu obrazovku se vejde až devět řádků textu, takže skoro celá standardně dlouhá (160 znaků) textovka. Detailní fotografie displeje Nokie 6610 najdete v této samostatné fotogalerii.

Zatím je jasné, že Nokia 6610 umí rychlý přenos dat jak pomocí GPRS (v konfiguraci 3+1 timeslot), tak i pomocí HSCSD. Obě technologie, s předností podle vašich preferencí a možností vámi používané GSM sítě, využijete při přístupu na WAP (verze 1.2.1), z kterého si do telefonu budete moci stahovat obrázky, melodie a především Java aplikace. Ano, Nokia 6610 podporuje Javu a s trochu lepšími parametry, než je tomu u současného modelu 6310i. Velikost jedné aplikace je omezena na 64 KB, tedy na dvojnásobek současných možností N6310i. Celkově se do novinky vejdou aplikace o celkové velikosti okolo 250 KB, což by především pro hry mělo stačit. Obousměrný anglicko-německý slovník jako v případě Siemensu SL45i si do nové Nokie nenahrajete, ale to platí i o většině dalších Javou vybavených konkurenčních telefonů. Při našem seznámení s Nokií 6610 na veletrhu CommunicAsia jsme ocenili hlasité HF, které je v případě Nokie novinkou. Naopak díky absenci osobní HF na stánku Nokie jsme nemohli vyzkoušet, nakolik „stereofonní“ je integrované rádio. Na další přesné technické údaje nové Nokie je třeba ještě několik týdnů vyčkat, až budou k dispozici první komerční vzorky a výrobce zveřejní přesnou technickou specifikaci telefonu. Přesto jsou první dojmy z nové Nokie 6610 veskrze pozitivní a zájemci se na podzim letošního roku dočkají více než plnohodnotné náhrady stávající Nokie 6310(i), či již poněkud přestárlé Nokie 6210. Cena novinky by se podle našich informací měla pohybovat pod hranicí 600 Euro za nedotovaný telefon.

Dále doporučujeme:

Detailní fotografie barevného displeje Nokie 6610 najdete v této fotogalerii.

Fotografie světlého provedení nové Nokie 6610 najdete v tomto preview.