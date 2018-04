Nokia 6600 – dokonale vám padne (recenze)

Pokud někdo uvažuje o chytrém mobilu, který chce používat pro práci, určitě do svého výběru zahrne i Nokii 6600. V takovém výběru ale Nokii 6600 kritizuje kvůli vzhledu (vypadá jako plastové mýdlo), kvůli tomu, že menu nemá šmrnc (protože vedle leží barevné menu z Siemensu SX1) nebo třeba proto, že nemá rádio či spoustu funkcí ze Sony Ericsson P900. Ale nakonec si stejně koupí Nokii 6600.

Nokia 6600 je zatím poslední mobil založený na platformě Nokia série 60. To znamená mobilní telefon s velkým barevným displejem o rozlišení 176 x 208 bodů, operačním systémem Symbian a uživatelským prostředí UIQ. Konkrétní verze Symbianu v modelu 6600 je podle Nokie je 7.0s. Tento chytrý mobil tedy umožňuje instalovat další aplikace.

Pro koho je Nokia 6600 určená?

Mobil nemá primární určení jako multimediální zařízení, ale jako pracovní nástroj. Nicméně je vybavený tak maximalisticky, že se hodí i pro mobilní zábavu a poslech hudby nebo pořizování fotek a videa. V mobilu máte pro aplikace 6 MB paměti RAM; ta je použitá i pro adresář, údaje v kalendáři a uživatelské údaje ze všech dalších aplikací. V krabici s Nokií 6600 ale najdete ještě paměťovou kartu standardu MMC s kapacitou 32 MB. Na tu můžete samozřejmě aplikace instalovat také.

Při přemýšlení o Nokii 6600 si musíte uvědomit, že v žádném případě nejde o komunikátor, ale o chytrý mobil s rozšířenými organizačními funkcemi, schopností připojovat se k internetu a být profesionálním nástrojem, ale už ne mobilní kanceláří. Je sice možné synchronizovat údaje přes internet (která firma to ale pro svůj groupware podporuje?) a stahovat a posílat e-maily, ale použití oproti komunikátoru je trošku odlišné.

Abychom byli přesní, Nokia 6600 vám umožní číst si firemní e-maily, zvládá totiž číst poštu i přes standard IMAP. Jenže pokud vám nechodí krátké e-maily v prostém textu, hodí se to jen pro přečtení hlaviček e-mailů. Výrazně lepší je v tomto funkce kalendáře. Vidíte zde vše a přehledně, s komunikátorem či kapesním počítačem už získáte výhodu nanejvýš ve vyhledávání. Jiné je to s úkoly, ty se na zařízení Série 60 sice zobrazují, ale po pár dnech zjistíte, že si synchronizujete jen ty nejdůležitější pro rychlé připomenutí, protože pro pořádnou práci s úkoly se Nokia 6600 nehodí.

Telefonní seznam je opět v pohodě, v mobilu máte vše stejně jako v počítači. Pokud chcete používat Nokii 6600 jako doplněk k počítači pro případ, že zrovna nejste v kanceláři, případně když počítač nepoužíváte téměř vůbec a vaše agenda má poměrně málo položek, bude se vám tento mobil hodit a oblíbíte si jej. Jestli ale máte vyšší nároky (například vytváření e-mailů mimo kancelář, práce s dokumenty Office, prohlížení internetových stránek) a nechcete s sebou nosit notebook (ke kterému je Nokia 6600 opět výborný doplněk), potom se poohlédněte po kapesním počítači nebo komunikátoru.

Nokia 6600 funguje skoro po celém světě, ale ne se všemi sítěmi a kartami

Nokii 6600 bohužel nevyužijete v případě, že používáte síť Oskar. Ta nepodporuje WAP 2.0 a Nokia 6600 zase nepracuje se staršími wapovými bránami. Eurotel a T-Mobile už své brány upgradovali. Zapomenout na Nokii 6600 můžete také v případě, že chcete používat předplacenou kartu Eurotel Go. Ta totiž vyžaduje funkci AoC, kterou se Nokia 6600 rozhodla nepodporovat.

Pokud zrovna nemáte simkartu, která funkci AoC vyžaduje (Oskartám nepřítomnost AoC nevadí, ale Go tuto funkci používá pro odečítání kreditu), potom se nemusíte s Nokií 6600 omezovat. Funguje i v americké mutaci GSM v pásmu 1900 MHz.

V mobilu je baterie Li-Ion s kapacitou 850 mAh. S tou Nokia 6600 vydrží dvě až čtyři hodiny hovoru a 150 až 240 hodin (šest až deset dnů) v pohotovosti. To alespoň tvrdí výrobce. Podle našich dlouhodobých zkušeností ale můžete počítat s výdrží čtyři dny bez vypínání na noc při trošku náročnějším provozu (1,5 h hovoru denně, 10 SMS, 5 MMS, 100 kB dat), a to i přesto, že by to podle továrních údajů nemělo být možné. Když budete Nokii 6600 používat šetrněji, vydrží vám o pár dnů více.

Design by mohl být přitažlivější

Spousta lidí Nokii 6600 považuje na první pohled za ošklivý mobil. Nejčastěji se setkáte s přirovnáním ke kousku mýdla, případně k levnému plastu. Je pravda, že Nokia mohla zvolit mnohem barevně zajímavější a na dotyk luxusnější materiál. Příkladem může být například konkurenční Siemens SX1 ve stříbrném provedení. Po čase si ale na design Nokia 6600 zvyknete (možná proto, že už jste si ji koupili…), ale rozhodně počítejte s tím, že se budete setkávat s narážkami na design. Mobil ale rozhodně není přehnaně velký (108,6 x 58,2 x 23,7 mm). Hmotnost 125 gramů si už ale kdekoliv kromě kapsy kalhot nebo tašky uvědomíte.

Nebýt zaobleného tvaru, vypadala by Nokia 6600 jako běžný mobil. V horní polovině přední strany je velký displej, pod ním jsou dvě funkční klávesy okolo pětisměrného joysticku. Na funkční klávesy plynule navazuje běžná číselná klávesnice. Klávesy červeného a zeleného sluchátka jsou po stranách displeje (už na nich nejsou ikony sluchátek, zůstaly jen barvy). Pod zeleným sluchátkem jsou ještě klávesy pro vyvolání menu a změna způsobu psaní (T9, velká či malá písmena, číslice). Pod klávesou červeného sluchátka je korekční klávesa c.

Na mobilu už není žádná další klávesa, s výjimkou klávesy pro vypnutí a zapnutí telefonu a přepínání vyzváněcích profilů. Tu najdete na horní straně mobilu. Přestože můžete Nokii 6600 vyčítat infantilní design či levné plasty, rozhodně musíte uznat, že veškeré designové linie jsou velmi čisté a každý detail je na svém místě. Nokia 6600 působí v zásadě decentním, byť možná trochu nudným dojmem. Není to ale křiklavý mobil a to může spoustě majitelů vyhovovat.

Reproduktor přikrývají tři malé otvory, ale zvuk z něj je velmi dobře slyšitelný. Na maximální hlasitost jej při hovoru mít nebudete, pokud nebudete telefonovat vedle jedoucí tramvaje (a i tak volajícího zřetelně uslyšíte, pokud nebude volat z ulice). Máte ještě možnost si přepnout hovor na hlasitý odposlech, potom byste měli slyšet, i když zrovna budete postiženi nějakou sluchovou poruchou.

Po obou stranách mobilu jsou otvory pro uchycení 6600 v hands-free. Na levé straně je kryt infračerveného portu. Na zadní straně mobilu je vkusně umístěný objektiv fotoaparátu. Není příliš zapuštěný do těla mobilu, takže se vám jej při troše smůly povede poškrábat. Ale zase se vám bude dobře čistit. Pokud ale nenosíte mobil v kapse s klíči, neměli byste si objektiv poničit.

Nokia 6600 bohužel nemá datový konektor PopPort. Nemůžete tak používat kvalitnější stereofonní sluchátka, která Nokia vyrábí právě pro tento konektor. Samozřejmě to není náhoda, Nokia nepochybně netouží potom, abyste tento mobil používali jako hudební přehrávač, pro to se hodí ze současné nabídky spíše model 7600, 3300 nebo N-Gage. Na obou spodních rozích jsou očka pro uchycení šňůrky. Umístění dole je užitečnější než nahoře, protože při hovoru vám od ucha okolo tváře nevisí a nepřekáží žádná šňůrka.

Dobrý displej, standardní menu

Displej Nokia 6600 je aktivní, zvládne zobrazit 65 tisíc barev. Je dobře čitelný v denním i umělém světle a v noci si jím budete moci svítit. Displej má rozlišení 176 x 208 bodů, což je dostatečné. Velmi často srovnávaný Siemens SX1 má na výšku větší rozlišení, 220 bodů. Když ale oba mobily položíte vedle sebe, nevšimnete si toho, dokud vás někdo neupozorní na to, že Siemens má nahoře řádek se systémovou informací o úrovni signálu, baterie a třeba spuštěném Bluetooth. Nokia zobrazuje téměř na všech úrovních menu úroveň signálu (vedle ikony aplikace v levém horním rohu), úroveň baterie už se zde nezobrazuje. Přitom by se sem vešly stejné informace jakou u Siemense.

Fotografie displeje si můžete prohlédnout v tomto článku.

Nokia 6600 má téměř celé menu grafické, i když v některých položkách se grafika omezuje jen na ikony a rámečky okolo textu. První úroveň menu může zobrazovat ikony v matici 3 x 3 nebo jako seznam, kdy se na displej vejdou jen čtyři řádky. Grafiku menu si můžete změnit v aplikaci Témata. Témata menu si můžete editovat, další si můžete stahovat z internetu. V první úrovni menu si můžete vytvářet vlastní složky. Nokia rozdělila většinu položek velmi dobře, některé byste ale jistě raději schovali z první úrovně do nastavení, na jedno z předních míst byste naopak možná raději posunuli budík…

Mobil podporuje hlasové ovládání, takže pokud si nechcete hrát s umístěním jednotlivých položek, můžete jim přiřadit hlasové příkazy. Ty nejsou omezeny jen na vestavěné aplikace, můžete tak spouštět i aplikace, které si doinstalujete. V menu se jinak pohybujete prostřednictvím joysticku, jehož stisk znamená potvrzení. Někdy funguje pohyb doprava jako otevření položky, pohyb doleva jako posun o úroveň zpět. Je škoda, že když by to v některých aplikacích bylo logické, tak se na tuto funkčnost joysticku spolehnout nemůžete.

Klávesnice: made by Nokia

Chválit klávesnici většiny Nokií je nošením dříví do lesa, ale vzhledem k tomu, že i po tolika letech se někteří výrobci mobilů nepřiblížili stále ještě výborné a v tehdejší době dokonalé klávesnici Nokie 6110 (za lepší považujeme snad jen 6210 a 6310i), musíme opět Nokii za klávesnici 6600 pochválit. Klávesy mají přesně ten zdvih, který je vhodný pro rychlé psaní bez dívání se na klávesnici.

Pouze mezi jednotlivými řadami klávesnice by mohla být o milimetr či dva větší mezera. S větším palcem se vám totiž občas může stát, že při velmi rychlém psaní stisknete omylem klávesu nad tou, kterou jste chtěli stisknout. Klávesnice je ale tak dobrá, že to ucítíte už v okamžiku, kdy špatnou klávesu mačkáte a automaticky palec posunete ke korekční klávese ještě dříve, než si všimnete chybného znaku na displeji.

Při psaní textových zpráv narazíte ještě na jeden problém, který se ale netýká klávesnice. Je to česká T9, kdy nemůžete vypnout českou diakritiku (háčky a čárky). Můžete to obejít tak, že si slova, která chcete psát bez háčků a čárek, ukládáte do uživatelského slovníku. Po třech týdnech s Nokií 6600 při třech odeslaných SMS či MMS denně se již budete setkávat s výrazy s diakritikou, které nemáte ve slovníku, jen velmi výjimečně.

Jenže od mobilu za 18 tisíc bychom čekali elegantnější řešení, které zvládají i levnější mobily jiných výrobců – možnost vypnout diakritiku. Zvláště když se o problému ví u jiných modelů již několik let. Pokud je vám jedno, kolik platíte za zprávy, asi překousnete fakt, že se jedna textovka pošle v několika dalších zprávách. Jenže problém je v tom, že ne všechny mobily takové textovky s českou diakritikou umějí přečíst.

K samotném editoru textových či multimediálních zpráv výhrady nemáme, snad jen v poli pro zadání telefonního čísla příjemce by mohla být přednastavená číselná a ne znaková klávesnice, byť chápeme, že je sem možné zadat i e-mail. Nic vytknout nelze adresáři, který umí hledat i v textovém řetězci, takže stačí zadat text, který obsahuje jméno či příjmení hledané osoby, a postupným upřesňováním výběru se k ní snadno dostanete. U každé osoby navíc můžete mít uloženu spoustu detailů (telefonní čísla, e-mailové a poštovní adresy, poznámky, URL, fotku a hlasový příkaz), takže v mobilu můžete mít téměř kompletní kopii adresáře z Outlooku.

Jednička v kanceláři

Pokud se připojujete k internetu, můžete si vybrat mezi datovými přenosy protokolem HSCSD nebo GPRS. V obou případech ale budete trpět tím, že Nokie stále ještě nepoužívají GPRS třídy 10, tedy 4+2 timesloty. S kódováním CS2 tak dosáhnete datové rychlosti 43,2 kb/s u HSCSD nebo 40,2 kb/s u GPRS. Nokii je již delší dobu vytýkáno, že zatím neimplementovala rychlejší GPRS (4+2 už je dnes standard i u mnohem levnějších mobilů), a stěžovat si na to po právu můžete i u modelu 6600.

Bavit se v tuto chvíli o podpoře EDGE nemá smysl, protože tuto vysokorychlostní datovou technologii žádná česká ani slovenská síť nepodporuje. Ví se, že o EDGE uvažuje Eurotel, ale ani u něj rozhodně dříve než na podzim nemůžete čekat alespoň veřejný testovací provoz. Jen pro pořádek dodáváme, že Nokia letos představila nástupce 6600 – model 6620, určený primárně pro americký trh, který EDGE podporuje (v USA už sítě s EDGE fungují). Nokia 6620 se ještě neprodává, ale po zahájení prodejů v USA se přinejmenším pár individuálních dovozů objeví i u nás, podporuje totiž i naše sítě GSM.

Nokia 6600 umí pracovat s e-maily (poradí si i s HTML), a to prostřednictvím protokolů POP3 i IMAP4. Problémem je ale čeština, což e-mailový klient pro profesionální použití diskvalifikuje. Snad se v dohledné době dočkáme dostupné aplikace pro práci s e-maily (máme na mysli aplikaci pro Symbian, pokud o nějaké víte, která navíc umí třeba sIMAP, určitě nám napište do diskuse). V Nokii je prohlížeč WAPu 2.0 a XHTML, pro stránky HTML si můžete stáhnout upravenou verzi Opery.

K počítači můžete připojit Nokii 6600 prostřednictvím infračerveného přenosu nebo Bluetooth. S mobilem se dodává software PC Suite. Neumí toho tolik co Data Suite pro Siemens SX1, ale zato funguje bez problémů. Nokia 6600 se s počítačem spojila napoprvé přes Bluetooth i infračervený port, a to i přesto, že v notebooku již byly instalované jiné verze PC Suite i Data Suite pro Siemens. Stejně tak je bezproblémová synchronizace s Outlookem, instalace nových aplikací nebo zálohování či nastavování mobilu.

V samotném mobilu najdete výbornou aplikaci Kalendář, která umí zobrazovat aktuální události pro libovolný den nebo týdenní či měsíční kalendáře (mimochodem, velmi přehledné). Kalendáři toho není příliš co vytýkat, zato úkolovník je velmi jednoduchý a hodit se bude spíš těm, kdo si v mobilu vedou agendu, ne těm, kdo synchronizují s počítačem. Úkoly totiž nemají kategorie a poznámky. Samostatné poznámky jsou v sekci Extra, můžete si je ukládat jako textové nebo zvukové. Zvuková poznámka může mít jen jednu minutu. Nahrát jich můžete tolik, kolik se vám jich vejde do paměti nebo na paměťovou kartu.

Decentní zábava s Nokií 6600

Nokia 6600 rozhodně není mobil, který by byl primárně určený pro zábavu. Přesto si ale díky podpoře Java MIDP 2.0 můžete stáhnout z internetu nebo instalovat z počítače velké množství her. Již jsme se zmiňovali, že 6600 má velký barevný a aktivní displej. Podporuje i kvalitní polyfonní vyzvánění, které už umějí některé hry využít. Ostatně multimediální možnosti 6600 a N-Gage jsou velmi podobné, jen u 6600 nejsou tolik vidět a hůře se ovládají.

Marně budete v Nokii 6600 hledat přehrávač hudebních souborů MP3. Ten si budete muset stáhnout z internetu a doinstalovat. Také zapomeňte na rádio, které je v jiných modelech Nokie a třeba v konkurenčním Siemensu SX1. V mobilu je předinstalovaný RealOne Player, který umí streamované video a video ve formátu 3GPP.

Video si můžete nahrávat i přes vestavěný digitální fotoaparát. Rozlišení obrazu je 176 x 144 bodů (formát QCIF) nebo 128 x 96 (subQCIF). Video umí dvojnásobný digitální zoom a může nahrávat i se zvukem. Klip může mít nejvíce 95 kB, což znamená 9 až 14 sekund záznamu. U videa si nemůžete nastavovat kvalitu, jen rozlišení obrazu.

Fotoaparát má tři režimy, standardní (640 x 480 bodů), portrét (80 x 96) a noční režim (640 x 480 bodů). U fotografií si můžete nastavit kvalitu ve třech stupních. Fotoaparát umí dvojnásobný digitální zoom (ovládá se joystickem). Zajímavá je funkce samospouště. V Nokii 6600 je již předinstalovaná aplikace pro tisk (kromě fotografií umí i tisknout údaje z dalších aplikací, jako je například kalendář či textové zprávy) od společnosti HP.

Rozhodně o Nokii 6600 uvažujte

Nokia 6600 se prodává přibližně za 14 až 15 tisíc korun bez DPH (17 až 18,5 tisíce korun s DPH). Za tu cenu získáte profesionální mobil s téměř dokonalou synchronizací s osobním počítačem, možností připojovat se k internetu, velkým seznamem a dobrým organizérem a možností doinstalovat si další aplikace. Nokia 6600 je chytrý mobil, není to komunikátor, takže některé funkce od ní nečekejte. Jako doplněk kapesního počítače ale může být Nokia 6600 ideální.

S Nokií 6600 můžete poslouchat i soubory MP3 (po instalaci potřebné aplikace), pořizovat fotografie a krátké videosekvence. Ale to není to hlavní využití, nejvíce budete tento mobil používat pro práci. Nokia 6600 je navržená jako pracovní nástroj a proto při jiném použití budete možná toužit po jiných funkcích nebo jejich jiné implementaci, ale s tím se už budete muset smířit.

Je poměrně dost funkcí, které může mít nástupce Nokie 6600 - jako je třeba EDGE, novější menu, rychlejší GPRS nebo třeba větší podporu multimediálních funkcí. Nástupce se ale rozhodně nedočkáte v nejbližších měsících, jeho vyzrálou verzi můžete čekat nejdříve na podzim tohoto roku. A do té doby s Nokií 6600 rozhodně neprohloupíte.