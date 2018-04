Nokia 6600 – dobrý displej a přehledné menu (fotogalerie displeje)

, aktualizováno

Nokia 6600 má dobrý aktivní displej. Menu ale možnosti zobrazit 65 tisíc barev příliš nevyužívá. Můžete si nastavovat různá barevná témata, ale není to úplně ono. Chtělo by to razantnější změnu. Přesto je menu zajímavé - podívejte se na fotky displejů...