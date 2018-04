Nokia 6510 – bude jarním hitem? (recenze)

Jestli vám Nokia 6210 či 6310 připadá příliš velká, jenže po 8210 , 8850 či 8310 nechcete sáhnout kvůli některým chybějícím funkcím, potom je Nokia 6510 určena přímo vám. Budete sice muset oželet podporu Bluetooth ; těšit se budete moci na rádio. Zlákat by vás možná mohly také výměnné kryty. Šestpětdesítka není mobilem pro technické nadšence, ale pro ty, kdo se s mobilem chtějí vedle práce i bavit. Nokia 6510 se nesnaží přímo konkurovat některému z již existujících mobilů Nokia – jenom rozšiřuje nabídku finského výrobce, ze které by si měl každý vybrat takový telefon, který mu bude co nejvíce vyhovovat (ideální mobil totiž neexistuje).

Konkuruje manažerským i stylovým telefonům

Je pravda, že bluetooth bychom již od nového mobilu, který se tváří, že je určen pro práci s mobilními daty, měli požadovat. Ale na druhou stranu musíme uznat, že Nokia má ve svém portfoliu model 6310 s Bluetooth, a pokud oželíte skutečnost, že k připojení k internetu z notebooku se budete muset spoléhat na infračervené spojení (když s mobilem nebo notebookem pohnete, spojení se rozpadne), měla by 6510 splnit vaše představy.

Po Nokii 6510 můžete sáhnout i tehdy, když chcete stylový mobil. Při srovnání s nejbližší konkurencí, Nokií 8310, je totiž 6510 vybavená více funkcemi a má větší displej. Také přední i zadní kryt si můžete vyměňovat podle libosti a rádio je v obou mobilech naprosto stejné. Pro 8310 hovoří odvážnější barevné provedení (poloprůhledný přední kryt v křiklavějších barvách) a nižší cena. A samozřejmě – Nokii 8310 si můžete koupit kdykoliv se vám zlíbí, zatímco na 6510 si ještě pár měsíců budete muset počkat.

Decentní design

Designové provedení 6510 můžeme označit za decentní. Při srovnání s již zmiňovanou 8310 je 6510 spíše hranatá s jemně zaoblenými hranami. Jenže – to je paradoxně jenom zdání. Pocit zaoblení totiž způsobuje tvar plastových prvků Nokie 8310. Ve skutečnosti jsou rozměry obou mobilů téměř shodné; 6510 je o tři milimetry tlustší.

Nokia 6510 se ovládá stejně jako všechny ostatní Nokie. Pod displejem (s rozlišením 96 x 64 bodů; stejné jako u 6310 a větší než u 8310) najdete dvě funkční klávesy, dvě kurzorové klávesy, klávesy červené a zelené sluchátko. Mobil se zapíná tlačítem na horní straně; na boku najdete dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti.

Velmi spokojeni jsme byli s klávesnicí. Ta se totiž velmi dobře používá, zejména při psaní textových zpráv, a při zatřepání mobilem nebo vibrování nechrastí. To je velký rozdíl oproti Nokii 8310, která při vibrování vydává šílené zvuky. Pokud vás zajímá přímé srovnání, tak na 6310 se textovky píšou lépe, ale 6510 se svému většímu bratrovi obstojně vyrovná. A to i přes malé rozměry kláves u 6510.

Dobrá výdrž baterie a kompatibilní příslušenství

Jedním z důvodů, pro které si pořídíte 6310 namísto 6510, je potřeba těžké hands-free sady v automobilu. Nokia 6510 totiž nemá datový konektor, a tak mobil v autě můžete připojit jen do držáku s externím mikrofonem a nabíječkou v cigaretovém zapalovači. Ostatní příslušenství, které je určené pro Nokie bez datového konektoru (například pro 8310), je ale plně kompatibilní. Použít můžete i nabíječky určené pro jiné Nokie.

Pokud se ale chystáte použít na 6510 výměnný kryt z 8310, potom máte smůlu. Nokia totiž přidala na kryty u 6510 jeden vroubek navíc, kvůli kterému jsou kryty nekompatibilní. Pokud ale na mobilu i na krytu tento vroubek odstraníte, například pilníkem na nehty, můžete vesele používat křiklavé poloprůhledné kryty z 8310. Naopak kryty z 6510 na 8310 používat můžete. Nokia 6510 se bude vyrábět v pěti barevných provedeních (bude tedy k dispozici pět barevných krytů); později se krytů nepochybně objeví více, značkových i neznačkových.

Spolehnout se můžete na výdrž Li-Ion baterie. Se standardní baterií o kapacitě 750 mAh vám Nokia 6510 vydrží 210 minut hovoru nebo až 280 hodin v pohotovostním režimu. Pokud ale posloucháte rádio, vydrží vám baterie dvacet hodin. Na výdrži se negativně podepisuje také hraní her (podsvícení displeje, zvuky) nebo datové přenosy. To ale platí pro všechny mobilní telefony. Nokia 6510 se nabíjí přibližně tři hodiny.

Ovládání podle Nokie

Pokud už jste někdy drželi v ruce libovolnou Nokii, potom budete umět 6510 ovládat. Přestože uživatelé jiných mobilů o Nokiích tvrdí, že jejich ovládání rozhodně není jednoduché a intuitivní, jak sám finský výrobce tvrdí, dá se na ovládání Nokií po chvíli zvyknout a za několik dnů běžného používání už se budete v menu pohybovat stejně jistě jako po svém bytě.

Pro vstup do menu slouží funkční klávesa menu. Pokud si pamatujete číslo položky, můžete stisknout číselné klávesy po stisku klávesy menu a dostanete se přímo k vybrané položce. Například menu-4-1-1 slouží k nastavení budíku; menu-11-1-1 spustí hlasový záznamník. Bohužel už nemůžete používat číselné zkratky poté, co už se v menu pohybujete – když opustíte jednu položku a číselnými zkratkami byste se chtěli dostat k jiné. Je to škoda, zvláště když u Ericssonů nebo Siemensů je tento způsob ovládání samozřejmý a Nokia ukazuje, že by to zvládla bez problémů také.

Nokii 6510 můžete ovládat i hlasem. Kromě vytáčení jmen ze seznamu můžete hlasovým povelem spouštět některé aplikace, doplňky nebo položky menu. Pod klávesy 2 až 9 si můžete uložit vybraná telefonní čísla a delším podržením číselné klávesy je zavolat. Do wapového prohlížeče se dostanete delším podržením klávesy 0.

Dva telefonní seznamy v jednom a inteligentní profily

Používat telefonní seznam na kartě SIM a vícepoložkový v telefonu současně umí sice již 6310 i 8310, ale přesto stojí za zaznamenání, že to zvládá i 6510. V interním seznamu má 6510 kapacitu pro 500 položek, přičemž u každé mohou být uloženy nejvíce tři telefonní čísla a jedna textová poznámka. Pokud budete mít uloženo u každého jména více čísel (až pět) nebo textových poznámek (nejvíce čtyři), potom bude maximální počet položek v seznamu samozřejmě nižší.

Nokia 6510 neumožňuje přiřadit k jednotlivým telefonním číslům zvláštní vyzváněcí melodii. Můžete ale jednotlivé položky přidávat ke skupinám volajících a těm už vyzváněcí melodii změnit můžete. Vyzváněcí melodii můžete přiřadit i příchozím textovým zprávám – nejste tak už odkázáni na standardní zvuky, které vydává většina Nokií při příchodu zpráv. Snad tato možnost pomůže k tomu, že v tramvajích a restauracích bude slyšet stále méně velmi obtěžující pípání morseovky, které stále používá spousta majitelů Nokií.

Jednou z věcí, která se opět objevila už u modelů 6310 a 8310, jsou vyzváněcí profily, které se umějí samy zapnout a vypnout. Stačí jim jenom v menu určit čas zapnutí a vypnutí. Pokud dodržujete přesně pracovní dobu, můžete se spolehnout na to, že po práci telefon sám sníží hlasitost vyzvánění a nebude upozorňovat na všechny hovory, ale jenom na ty od vybrané skupiny osob.

Textové zprávy: silná stránka Nokií

Nokiím se dá vytýkat leccos, ale rozhodně ne špatná práce s textovými zprávami. Základem je kvalitní klávesnice, se kterou můžete psát textovky opravdu pohodlně. Samozřejmostí už je dnes systém rychlého psaní T9. V námi testovaném kousku byl přítomný vedle českého slovníku i slovník slovenský (a samozřejmě anglický, německý a kupodivu i maďarský).

Textovkou můžete posílat i obrázky. Těch si můžete uložit v mobilu až padesát. Ale pozor – o paměť se obrázkové zprávy dělí s klasickými textovkami, kterých můžete mít uloženo až 150. Platí, že jeden obrázek spotřebuje prostor pro tři klasické textové zprávy. Abyste se v textovkách vyznali, můžete je třídit do složek, které sami vytváříte. Nokia 6510 umožňuje najednou smazat všechny přijaté či odeslané textové zprávy nebo smazání konkrétních složek i s uloženými textovkami.

Když vás klasické textovky omrzí, můžete si zachatovat. Nokia 6510 chat podporuje a můžete si tak popovídat s majiteli jiných Nokií (například 33xx), ale i některých Ericssonů (například T29 nebo T65).

Zábava s 6510

Ani s nejnovějšími Nokiemi se nemusíte bát toho, že byste si v telefonu nemohli zahrát mobilní herní legendu – hada (ten je nyní k dispozici i na některých Ericssonech ). Přítomné je i pexeso Pairs II, střílečka Space Impact a pinball nazvaný Bumper. Stáhnout další hry (nebo vylepšit ty stávající o nové úrovně) si můžete na wapových stránkách klubu Nokia. Na stránky se dostanete volbou přímo z menu. Pokud ještě nejste členy, můžete se zaregistrovat přímo z wapového prohlížeče.

Až vás omrzí hry, můžete se bavit s vestavěným FM rádiem. To – jak již název aplikace napovídá – pracuje v klasickém pásmu FM (87,5 až 108 MHz). Naladíte tak většinu stanic, které znáte. Máte k dispozici tři způsoby ladění stanic. Můžete nechat mobil, ať sám najde ty frekvence, na kterých podle něj vysílají rozhlasové stanice. Nebo můžete stanice ladit manuálně. Pokud si frekvenci oblíbené stanice pamatujete, můžete ji přímo zadat. Do paměti si můžete uložit dvacet frekvencí, mezi kterými můžete kdykoliv přepínat. Nokia 6510 nepodporuje funkci RDS (získání názvu stanice vysílaného na stejné frekvenci), takže si název stanice budete muset zadat ručně. FM rádio nebude hrát, pokud do 6510 nepřipojíte originální sluchátka. Ty si musíte dokoupit, nejsou v základní dodávce. Mimochodem, jsou samozřejmě kompatibilní s 8310. Vyzkoušeli jsme i podobná sluchátka se stejným konektorem z jiných mobilů – ty Nokia 6510 odmítla. A jaká je samotná kvalita hudby reprodukované 6510? I když si nemůžete vychutnávat stereo rádio (podporováno je jenom mono přehrávání), rádio se z Nokie 6510 dá velmi dobře poslouchat. Pro stanice vysílající klasickou hudbu si ale raději pořiďte samostatné a kvalitní přenosné rádio (pokud už chcete být při poslechu mobilní).

Vždy připraven pro rychlé datové přenosy

Někdy možná při čtení článků o mobilních komunikacích máte pocit, že byste se bez rychlých datových přenosů neměli obejít – přitom je vůbec nepoužíváte. Při pořizování nového mobilu byste ale přítomnost technologií GPRS a u manažerského telefonu i HSCSD měli vyžadovat. Možná nepoužíváte datové přenosy teď, ale až je budete chtít používat (a to jednou skutečně budete), nebudete si muset kvůli tomu kupovat nový mobil.

S Nokií 6510 nemusíte mít v tomto ohledu žádný strach, že vám morálně velmi rychle zastará. Podporuje totiž GPRS (3+1, 40,2 kb/s) i HSCSD (3+1, 43,2 kb/s). Oba standardy přenosu dat můžete použít při připojení k internetu z počítače nebo při prohlížení wapových stránek (v menu si můžete nastavit, jestli má přednost použití GPRS nebo ne). Nokii 6510 můžete ke stolnímu nebo kapesnímu počítači připojit přes infračervené rozhraní. Jinou možnost připojení nemáte – 6510 totiž nemá datový konektor.

S kalednářem víte, která bije

Organizér v Nokii 6510 je výrazně povedenější než u starších modelů. Když vstoupíte do kalendáře, vidíte rovnou celý měsíc s nastavením kurzoru na aktuální den; přehled úkolů a událostí k tomuto dni získáte po dvojím stisku levého funkčního tlačítka. V kalendáři můžete mít uloženo 100 až 500 položek – v závislosti na délce textu v těchto položkách. Vedle toho si můžete uložit až 30 úkolů (jejich množství je opět závislé na celkovém využítí paměti v mobilu). Další funkcí, která vám jistě pomůže zorganizovat lépe svůj čas, je malý diktafon. Ten pojme až tři minuty záznamu.

Nokia 6510 je další z nových Nokií, která má elektronickou peněženku. Takto finský výrobce označuje paměť na čísla platebních karet, která si uložíte do paměti mobilu. Až narazíte na wapový obchod, který akceptuje platby kartami, vyberete jednu z nejvýše pěti uložených informací o kartách a mobil zadá všechny potřebné údaje. Aby uložené informace nikdo nemohl zneužít, je přístup k nim vždy chráněný heslem.

Opravdu za to stojí?

Je zřejmé, že při povrchním srovnání Nokie 6510 a 8310 jsou oba mobily stejné. Proto při rozhodování o pořízení jednoho z nich budou určující opravdu detaily. Záměrně nesrovnáváme 6510 s žádným mobilem od jiného výrobce – telefon, který jsme měli v redakci, je stále ještě testovací verze a ta finální se v drobnostech může lišit. Srovnávat 6510 s 8310 ale i přesto můžeme – jejich odlišnosti jsou totiž jasné už teď. A pokud jste pevně rozhodnuti, že váš další mobil bude Nokia, potom není nutné čekat. Pokud ale víte, že chcete nějaký mobil, a na značce vám až tolik nezáleží, potom si musíte na srovnání počkat až do uvedení finální verze 6510.

Jak už jsme napsali výše, jednou z největších výhod 8310 – ne-li tou úplně největší – je skutečnost, že si tento mobil už můžete koupit, zatímco u 6510 se o datu uvedení na trh dá zatím jenom spekulovat, a to spíše v řádu týdnů až měsíců. Také cena zatím není jasná. Hovoří se přibližně o 15 tisících korun, ale to se samozřejmě může změnit. Jisté je jenom to, že pokud chcete decentněji vypadající malý mobil od Nokie, s rádiem, výbornou klávesnicí a velkým displejem, potom si počkejte na 6510. Pokud chcete něco podobného, ale v křiklavějších barvách (kterých se zbavíte výměnou krytu), a chcete to hned, potom si běžte koupit 8310 za 16 500 korun. Totéž můžete udělat, abyste si zkrátili čekání na 6510 – z jednoho mobilu na druhý si potom zvyknete během minutky.