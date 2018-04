Nokia 650 (recenze)

Je ti již nějaký čas, co se u nás mluví v souvislosti se sítí NMT, provozovanou společností EuroTel o nových mobilních telefonech. Konkrétně o Nokii 650, která se k nám sice dala dovézt ze zahraničí, ale problém byl v tom, že v naší NMT síti nefungovala. Problémy se ovšem vyřešily a nyní dodává Nokii 650 EuroTel za 5.995 Kč včetně DPH.

Tento mobilní telefon je vyjímečný svou velikostí, která je na NMT telefon malá. To se týká i jeho rozměrů a funkcí, které nejsou tedy malé, ale vyjímečné.

Hmotnost telefonu je tedy 190 gramů i s 1500mAh Li-Ion baterií, která se k němu standardně dodává. Příslušenství k Nokii 650 se shodné, jako k Nokii 51xx a 61xx, ale nevím, zda se nechá připojit k PC pomocí NCDS. Předpokládám, že nikoliv.

Rozměry telefonu jsou 136 x 47 x 33 milimetrů.

V balení, které dostanete v obchodě se nalézá přístroj samotný, 1500mAh Li-Ion baterie, cestovní nabíječka, přenosná handsfree - Bondovka, uživatelský manuál v angličtině, češtině a slovenštině. Přenosná handsfree je podstatnou náležitostí pro to, aby mohla být využívána funkce FM rádia, které má telefon zabudované. K tomu se dostaneme postupně.

Nejdříve bych chtěl upozornit na zajímavost, která mě potěšila. Jde o to, že Nokia 650 pracuje již s třívoltovou technologií a používá stejné příslušenství jako mobily pro GSM síť a to včetně bateriíí, takže není problém dát do mobilu vaši baterii z Nokia 6110. Tím pádem se telefon ztenčí o další třetinu až polovinu a v ruce vypadá téměř jako Nokia 6110 (až na tu větší anténu - vysunovací samozřejmě, ale to se nechá přehlédnout).

Telefon disponuje 35 různými vyzváněcími melodiemi. Paměť telefonu obsáhne 200 telefonních čísel se jmény, což je ovšem vše, jelikož zde není žádný jiný úložný prostor pro data. Stejně jako u GSM telefonů stejného výrobce podporuje profily, které vám snadno a rychle dovolí zvolit jedno ze šesti možných nastavení, což vám umožní aby telefon ječel jak na lesy, když jdete v rušném prostředí, kde byste jej normálně neslyšeli a nebo aby telefon decentně pípnul, když vám někdo volá. To vše pouze stiskem pár tlačítek během vteřiny - obdobně jako u N6110 a N6150.

Telefon má dále vestavěné hodiny a budík. Ovšem je zde příjemná funkce, která vám dovolí zvolit možnost, aby byl čas aktualizován telefonem a nebo sítí. Při volbě aktualizovat sítí by měl být čas na vaší N650 vždy přesný.

Telefon ovšem podporuje i další, pro NMT nestandardní funkce, mezi které patří jakákoliv práce se SMS zprávami, které zatím síť T!P nepodporuje, ale pravděpodobně se chystá na dohlednou dobu spuštění SMS služby, jelikož se již dodávají tyto telefony. Dále telefon podporuje xlužbu přidržení hovorů, o čem si již u sítě T!P nejsem jistý - přeci jen používám GSM služeb.

Telefon defact má všechny fnkce, co vlastní Nokia 6110 a 6150, jenže je na síť NMT. Dokonce má přístroj vestavěné také hry (pexeso, had, logika a reakce.

Když jsem říkal, že telefon je totožný s Nokia 6110, tak jsem tím myslel i vestavěný kalendář, který známe z telefonů Nokia 61xx.

Funkcí navíc, kterou jsem ihned ozkoušel je vestavěné krátkovlné rádio. To funguje pouze pokud máte připojenou přenosnou handsfree, jejíž kabel zřejmě slouží také jako anténa.

Rádio je velmi pěkná věc, obzvlášť zde, v telefonu. O to víc ji ocení ti, kdo nemají v autě rádio, jelikož jim ho například ukradli ... jako mně. Po zapojení HF sady do telefonu se nám tedy ohlásí na displeji, že je zde náhlavní souprava. Po té můžete bez problémů zvolit v menu devátou položku, která označuje funkce rádia. Pokud používáte rádio poprvé, není zde naladěno nic, ale stačí začít ladit novou stanici, což funguje jako na klasickém rádiu. Buď jedete manuálně po desetinách pásma a nebo delším stiskem šipky nahoru nebo dolů spustíte autoscan, který se zastaví, jakmile něco nalezne. Po odklepnutí tlačítka OK se vás zeptá, zdali má frekvenci uložit a pod jakým jménem. Zde si například zadáte Bonton, Evropa 2 (která mi z nepochopitelných důvodů nešla naladit - bylo slyšet jen chrčení) a nebo jakákoliv jiná stanice. Toto nastavení již v telefonu zůstane, ale můžete jej zase smazat.

Název stanice se pak vždy vypisuje v menu rádio a jednoduchým klepnutím na tento název se stanice naladí. Hlasitost lze nastavovat stejně jako hlasitost při telefonování - tlačítky po straně telefonu. Pokut za provozu vyškubnete HF sadu, pak se rádio vypne a po opětovném zasunutí musíte rádio zapnout znovu.

Kupodivu jsem nechal rádio běžet přes noc a celý den a na telefonu ubyla pouze jedna čárka i s kratším telefonátem. Zajímavé je rovněž telefonování, jelikož je defacto shdné s HF sadou do auta - pokud poslouháte rádio a někdo vám zavolá, rádio se ztlumí a vy můžete tlačítkem na mikrofonu HF sady přijmout hovor bez nutnosti sahat po telefonu, což je příjemné například při řízení, nebo když máte telefon hluboko v tašce.

Stějně tak to platí, když voláte vy. Vyťukáte číslo a po stisku tlačítka pro volání se vám okamžitě ztlumí rádio a telefon vytáčí číslo.

Jinak telefon vydrží s dodávanou baterií kolem 100 hodin v provozu s občasným telefonováním a posloucháním rádia.

Jako telefon za necelých 6000, který vám poskytne telefonování za příjemnou cenu a časem možná připojí i odesílání a příjem SMS se jeví Nokia 650 jako ohromné oživení pro sít T!P. Pokud tedy člověk nepotřebuje přenášet data a má občas strpení s tím, že pokud přejede pod tramvajovým vedením, či větší konstrukcí, uslyší zvuky, jako když se sype železo z jednoho z vyšších pater věžáku, tak je toto ideální telefon a služba pro každého, kdo chce výkonný telefon se službou a za velmi příjemný peníz. Kvalita se ovšem nedá srovnat se sítí GSM, ale to je již trochu dražší varianta.