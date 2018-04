Nokia 6310i – první dojmy z nejdokonalejšího finského mobilu

Nokia to myslí s ofenzívou na světový trh opravdu vážně. Pochopila, že s aktuálními modely si nemusí své prvenství v evropském žebříčku prodaných telefonů udržet, a tak světu ukázala hned několik nových přístrojů. Aby si oblíbená „šestková“ řada udržela status technologicky nejlépe vybaveného modelu, musela přes nedávné uvedení na trh rovněž projít lehkou inovací. Nenápadné písmenko na konci číselného označení však znamená daleko víc než jen softwarovou úpravu.

Patrně největší přínos je v použití nové přijímací jednotky, která dokáže pracovat ve třech frekvenčních pásmech, tedy 900/1800/1900 MHz. Vycestujete-li za oceán, nebudete už muset měnit telefon ani značku výrobce. Pohotovostní režim růstává na úctyhodných 17 dnech, pochopitelně v ideálním případě, při trvalém hovoření baterii vybijete nejpozději za šest hodin, v sítích 1900 MHz dokonce za sedm a půl hodiny. V praxi však málokterý uživatel 6310 sáhne po nabíječce později než za týden.

Všechny funkce, počínaje obsáhlým telefonním seznamem s velmi rychlým vyhledáváním a konče elektronickou peněženkou, zůstávají shodné s modelem 6310. Jedinou výjimkou jsou hry, u nichž chybí Pairs II, tedy obdoba našeho pexesa. Patříte-li mezi vášnivé hráče, nezůstanete však ochuzeni. Další zábavnou aplikaci si totiž můžete dohrát prostřednictvím PC Suite.

Velkou předností inovované 6310 je totiž podpora aplikací napsaných v programovacím jazyce Java, speciálně upraveném pro mobilní zařízení (Java 2 Micro Edition). Tato platforma je označována jako Mobile Information Device Profile 1.0 (MIDP 1.0). Jednotlivým programům se proto kvůli jednoduchosti říká „midlety“. V telefonu máte standardně k dispozici paměť 128 kB, což představuje prostor minimálně pro čtyři midlety. Každá aplikace totiž musí být menší než 30 kB. K tomu máte k dispozici ještě dynamických 50 kB, které jsou však sdíleny mimo jiné s telefonním seznamem. Většina uživatelů tedy bude moci počítat s prostorem okolo 140 kB.

Nokia se od nabízení velkého množství midletů podle dostupných informací distancuje. Nevystačíte-li si tedy s nabídkou Clubu Nokia, budete muset aktivně vyhledávat WAPové stránky, z nichž si do telefonu novou funkci přímo stáhnete. Mnohem širší možnosti však nabízí internet, kde už teď existuje řada serverů specializovaných pouze na midlety. Jedním z poměrně kvalitních zdrojů je například midlet.org, kde v současnosti najdete téměř 200 aplikací (více než 80 her). K přehrání do 6310i musíte však využít Nokia PC Suite 4.81.

Jediné, co vyvolává nad inovovanou 6310i lehký stín pochybností, je podpora GPRS Class 8, tedy pouze 3+1. Uvážíme-li, že dnes už je běžné 4+1 timeslotu a setkáváme se dokonce s mobily zvládajícími 4+2, finští vývojáři se mnoho nevytáhli. Vzhledem k tomu, že telefon má přijít na trh v druhém kvartálu, jen těžko můžeme předpokládat radikální inovace firmwaru a zrychlení dat.

Poslední drobné úpravy se týkají designu. Klávesnice má bílé popisky tlačítek (u 6310 černé) a v nabídce je jiné barevné provedení. Bronzovou (Sirocco Bronze) vystřídala stříbrná (Lightning Silver). Navíc u modelu, který jsme měli v ruce, vystřídalo klasické zelené podsvícení efektnější, s lehkým modrofialovým nádechem.

Vyplatí se počkat

Inovovaná 6310i bezesporu patří ke špičkovým telefonům na trhu. Nabízí, vyjma multimédií, všechny současné technologie a má dobře zvládnutý telefonní seznam. Pozornost si zaslouží už kvůli podpoře Javy. Příznivci „kolibřích“ mobilů sice budou argumentovat její velikostí, skeptici poukazovat na pomalé GPRS, ale v souhrnu jde o zajímavý přístroj manažerské kategorie.