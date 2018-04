Nokia 6310 přichází, aby ovládla svět (recenze)

Mezi výrobci mobilních telefonů existuje nepsaná soutěž, v níž se zúčastněné strany snaží své modely manažerské kategorie vyvíjet s čím dál tím menšími rozměry, provokativnějším designem a leckdy i muší váhou. Stále však existují výjimky částečně vycházející z letitých tradic. Přestože hardware se s původními modely nedá vůbec srovnávat a vestavěné funkce zpravidla patří mezi ty nejdokonalejší, tak mnozí stále vidí v daném telefonu jeho předchůdce. Doslova čítankovým příkladem je šestková řada Nokií. Ať už si pořídíte sebenovější model, okolí jen prohodí něco ve smyslu, že máte hezký kryt. Přitom již po několika vteřinách používání zjistíte, s kým máte doopravdy tu čest.

První dojmy

Snaha zaujmout provokativnějším vzhledem a přitom neurazit konzervativní větev příznivců značky vyústila u 6310 v poměrně zajímavý kompromis. Designéři sáhli po osvědčeném krytu 6210, trochu upravili tlačítka a zvolili odvážnější barevné kombinace. Přestože displej zůstal fyzicky téměř shodný, zvětšil se jen o pět řad obrazových bodů (celkem 96x65), tak díky výrazné inovaci firmwaru přispěl k lepší obsluze 6310. Mobil totiž konečně využívá svých možností tak, jak mu přísluší. Při procházení telefonního seznamu či například psaní textových zpráv nabídne pět řádků (započítán i popis ovládacích tlačítek) oproti někdejším čtyřem, což je hodně velký pokrok. V tomto ohledu se detailnější rozčlenění indikátoru síly signálu a stavu baterií na sedm částí zdá jako nepodstatný detail.

Trochu jiné zakřivení ovládacích tlačítek i rozdělení šipek může v prvních okamžicích působit lehké problémy uživatelům 6210, kteří jsou zvyklí k většině funkcí přistupovat doslova po paměti. Přeškolení je však záležitostí několika málo minut, přičemž jinak optimální velikost klávesnice prvotní přehmaty bohatě vynahradí. Psaní hravě zvládnou i uživatelé s většími prsty, což se o konkurenčních přístrojích často říci nedá.

Perfekcionistu jistě potěší propracovanější projevy celého telefonu. Při zapnutí vám nejen zobrazí ukázku s typickým podáním rukou, ale také přehraje jednoduchou znělku, jednotlivé položky menu mají složitější animace a podsvětlení se rozsvěcuje i zháší postupně. Takovýchto příjemných drobností najdete v 6310 celou řadu. Programátoři firmwaru si v tomto ohledu skutečně vyhráli.

Telefonní seznam

Jedna z nejdůležitějších vlastností získala v podání tohoto mobilu úplně jiný rozměr. Pokud si vystačíte s tím, že ke každému kontaktu přiřadíte maximálně tři telefonní čísla a jednu doplňkovou textovou poznámku (adresa, e-mail, web apod.), do paměti uložíte až 500 jmen. Naopak vyžadujete-li detailní informace, tak sice dokážete ke každému člověku přiřadit dohromady až osm údajů, ale musíte počítat s menším počtem zaznamenaných jmen. Ve chvíli, kdy si k někomu přiřadíte adresu elektronické pošty, v menu se navíc objeví položka nabízející odeslání e-mailu. Nejedná se však o klasického klienta, ale jen o propojení s textovkami, kdy mobil přepne na psaní SMS a do těla zprávy zadá příslušnou adresu. To oceníte především ve chvíli, když budete chtít někomu poslat mail přes doplňkové služby mobilního operátora.

Poměrně užitečná je možnost současného zobrazování kontaktů uložených v telefonu a SIM kartě. Většina uživatelů ale mnohem více ocení rychlost vyhledávání v telefonním seznamu. Požadovanou osobu totiž najdete v kontaktech s přibližně 250 záznamy až o dvě vteřiny dříve než u 6210 (porovnáváno s verzí firmwaru 5.27). Zlepšení odezvy oceníte i při synchronizaci s osobním organizérem, kdy načtení paměti mobilu zabere rovněž kratší dobu. Nalezení kontaktní osoby pak ještě trochu usnadní maličkost v podobě přiřazení vyhledávání podle několika prvních písmen také šipkám, tedy nejen tlačítku „jména“, jako tomu bylo doposud. Nokia současně vyřešila problém 6210, u níž při příliš rychlém zadání znaků došlo k prohození prvních dvou písmen. Tento stav se nám u testovaného telefonu navodit nepodařilo.

Telefonování & výdrž

Sisyfovskému vyhledávání často používaných telefonních čísel můžete předejít dvěma dnes už tradičními způsoby. Kromě osmi pozic zrychlené volby (+záznamník a WAP) se vám nabízí ještě deset hlasových pokynů, což by mělo být pro většinu uživatelů dostačující. Tím, že hledání v seznamu je velmi rychlé, tak kromě skutečně frekventovaných cílů vašich volání nemá použití těchto vlastností význam.

Velmi dobrým tahem můžeme nazvat použití Li-polymerového akumulátoru o kapacitě 1100 mAh, který při zachování rozumných vnějších rozměrů mobil udrží v pohotovostním režimu neuvěřitelných 18 dnů. To jsme však ve snaze vás co nejdříve s tímto telefonem seznámit vyzkoušet nedokázali. Patříte-li do skupiny náruživých telefonistů, pak budete nabíječku potřebovat přibližně po 4,5 hodinách mluvení. Většině uživatelů tedy indikátor nabití klesne na nejnižší stupeň po méně než sedmi dnech.

Profily

Možnost rychlého překonfigurování zvukových projevů telefonu Nokii přímo proslavila a od prvního uvedení profilů se v podstatě nic převratného nestalo. Dáte-li si tu práci s rozřazováním jmen v telefonním seznamu do uživatelských skupin, tak současně budete moci vymezit osoby, které se vám budou moci dovolat. Bohužel stále nebyla a zřejmě ani nebude implementována funkce okamžitého odmítání volajících mimo vytyčenou skupinu, jde jen o vypnutí vyzvánění. Mezi novinky patří možnost nastavení dočasného trvání profilu, kdy po uplynutí nastaveného času se mobil přepne zpět na posledně nastavenou konfiguraci zvonění.

Textové zprávy

Jedna z nejvděčnějších funkcí mobilního telefonu si zasloužila péči vývojářů i u 6310. Nemusíte být zrovna „telegrafistou“, abyste ocenili paměť na 150 klasických, popřípadě 50 obrázkových textovek s možností rozřazení do jednotlivých složek. Listování mezi zprávami je sice rychlejší než u několikrát zmiňované 6210, ale přesto byste měli zvážit, zdali musíte skutečně archivovat svoji veškerou korespondenci.

Zvláštní pozornost si zaslouží prediktivní psaní T9, které má slovník obohacený českou diakritikou, podobně jako například Nokia 8310. Jeho velkou předností je fakt, že vy sice na displeji vidíte slova ve správném znění, ovšem při odesílání jsou „ořezána“ o mobilní sítí nepodporované háčky a čárky. Každou textovku můžete samozřejmě doplnit výstižným obrázkem (standardně jich máte k dispozici deset); pokud pak budete chtít najednou informovat více osob současně, není nic jednoduššího, než při odesílání zvolit více příjemců.

Datové přenosy

Porovnáme-li současnou nabídku trhu, tak z pohledu datových přenosů patří 6310 mezi nejschopnější telefony, s nimiž se můžete setkat. Pokud potřebujete rychlejší stahování, nabídne vám vyhrazené spojení HSCSD v maximální konfiguraci (14,4 kbps odchozí, 43,2 kbps příchozí směr). Naopak chcete-li mít svůj telefon stále na příjmu, například kvůli stahování pošty, je tu paketová technologie GPRS 3+1 (maximálně 40,2 kbps).

Zvláštní zmínku si zaslouží komunikace s ostatními zařízeními. Kromě klasického sériového kabelu a infračerveného portu má totiž 6310 vestavěný čip s Bluetooth, který posouvá využitelnost tohoto mobilu do téměř závratných výšin. Nejenže můžete ze svého patřičně vybaveného osobního organizéru přenášet data, aniž byste telefon vyndali z kapsy, ale také využívat předností bezdrátových hands-free sad. Toho si byla vědoma i Nokia, proto seznam standardního příslušenství rozšířila o Bluetooth autosadu (CARK112) a bondovku (HDW-1). Samozřejmě, že přes toto rozhraní dokážete také posílat vizitky, ovšem oproti infraportu je to o něco náročnější. Oba mobily se totiž musí nejprve navzájem autorizovat (ochrana heslem) a teprve poté si mohou vizitky vyměnit. Celý proces proto trvá o něco déle než v případě IrDa. Na druhou stranu můžete být od sebe vzdáleni až 10 metrů.

Zdlouhavé čekání na autobusové zastávce vám zpříjemní WAP, který byl do telefonu implementován ve své nejnovější verzi 1.2.1. K prohlížení těchto stránek můžete buď používat klasické datové přenosy, nebo podstatně zajímavější GPRS.

Peněženka v mobilu

Patrně největším překvapením byla implementace funkce elektronické peněženky, kterou v této podobě zatím žádný prodávaný mobilní telefon nenabízí. V podstatě se jedná o aktivní seznam chráněný autorizačním heslem, v němž máte uloženy údaje o svých až pěti platebních kartách. Namísto toho, abyste složitě zadávali jejich iniciály do nejrůznějších elektronických obchodů, telefon to učiní za vás. Aplikace jde však ještě dál. U jednotlivých karet vám totiž udržuje přehled o době jejich platnosti a nákupech, pro které byla použita. V našich krajích sice éra wapových obchodů ještě nenastala, ale navštěvujete-li zahraniční stránky, pak tuto funkci bezpochyby oceníte.

Vylepšení

Zaměřme se nyní na několik užitečných drobností, které zpříjemní používání tohoto mobilu. Až pěti vybraným funkcím můžete přiřadit hlasový povel, což oceníte především u profilů. Vstoupíte do místnosti, telefonu oznámíte například „tichý“ a už se o nic dalšího nemusíte starat. Majitele starších Nokií navíc potěší zvuk, kterým vás telefon (po delším podržení pravého tlačítka pod displejem) požádá o sdělení povelu. Oproti dosavadním modelům je totiž decentní, hodný telefonu manažerské kategorie.

Pokud si rádi nahráváte své myšlenky či potřebujete zaznamenat průběh hovoru, máte k dispozici tříminutový záznamník, přičemž každé nahrávce můžete přiřadit stručný popisek (12 znaků). Jejich seznam však bohužel podporuje pouze chronologické třídění.

Pozoruhodná jsou i vylepšení projevů telefonu v pohotovostním režimu. Zadáte-li jakékoliv číslo, tak se v menu ukáže kromě tradičních funkcí, jako je například přidání do telefonního seznamu, ještě několik dalších užitečných položek. Především jde o možnost přímého převodu zadaného čísla na domácí, popřípadě cizí měnu a zahájení odpočítávání. Potřebujete-li tedy například za pět minut odejít, stačí napsat pět a zvolit příslušnou položku v menu.

Zvláštní pochvalu si zaslouží provedení již zmiňované české T9. Můžete ji použít nejen při psaní textových zpráv, ale obdobně jako například u Siemense ME45 také při psaní poznámek v kalendáři, seznamu úkolů, WAPu či elektronické peněžence. Po chvíli používání si na to zvyknete tak, že prediktivní psaní budete postrádat i při vkládání nové položky do telefonního seznamu. Tam totiž, zcela pochopitelně, T9 nefunguje.

Doplňkové funkce

Kromě dnes už téměř standardních schopností, jako je například budík, stopky či kalkulačka, v mobilu najdete poměrně užitečný seznam úkolů. Standardně do něj můžete uložit až 30 záznamů řazených podle priority (1-3), ovšem bez možnosti zadání konkrétního času či data. K tomu totiž slouží kalendář, který sice pojme až 250 záznamů, ale k dokonalosti mu stále něco chybí. Umožní vám sice ke každé události přiradit dobu jejího začátku i konce, ale dále už neřeší vzájemné konflikty. Zadáte-li několik akcí, které se navzájem překrývají, tak ve výpisu to není nijak zvlášť zdůrazněno.

Chvíle volna můžete s Nokií 6310 trávit nad čtveřicí her, dobře známých například z Nokie 3330 - Snake II, logická Pairs II, vesmírná střílečka Space Impact a Bumper, založený na principu známého pinballu. Obdobně jako u výše zmíněného modelu si můžete z Clubu Nokia přes WAP stahovat nové levely.

6210 x 6310

Přestože je mezi Nokií 6210 a 6310 generační rozdíl, mnohým může novinka připadat spíše jako dotažená verze předešlého modelu vybavená posledními technologiemi než úplně nový produkt. Přejdeme-li přítomnost Bluetooth, GPRS a Li-pol akumulátoru, tak si pod Nokií 6310 lze představit 6210 s nový firmwarem řešícím všechny dosavadní stížnosti uživatelů. Porovnáme-li totiž dva po sobě jdoucí modely u konkurenčních značek, rozdíl bude daleko větší.

Jak si stojí?

Nokia 6310 patří mezi nejlepší mobilní telefony současnosti. Disponuje všemi moderními technologiemi, jako je například HSCSD, GPRS či Bluetooth. Oproti svému předchůdci (6210) potěší velmi rychlým listováním v telefonním seznamu a dotažením většiny funkcí až do nejmenších detailů. Dá se předpokládat, že přes počáteční vyšší pořizovací cenu (necelých 16 tisíc korun) bude stejným prodejním trhákem jako před rokem 6210.