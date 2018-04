Nokia 6310 byla mrtvě narozená, bude 6310i zombie?

Mobilní telefony Nokia to v poslední době nemají nijak jednoduché. Společnost je pod palbou kritiky pokročilých uživatelů, kterým se telefony Nokia zdají příliš jednoduché, nepříliš stabilní a příliš pozdě uváděné na to, aby značku Nokia mohli akceptovat jakožto lídra trhu. Firmu Nokia do značné míry postihuje to, co se stalo i Microsoftu – její výrobky používá značná část uživatelů (ne tolik jako MS produkty, ale přesto), na druhou stranu zejména pokročilejší uživatelé nemají k jejím produktům mnoho sympatií a snaží se hledat alternativy.

Nebylo tomu tak vždy – výbornou pověst vybudovaly nejenom telefony 8110 a 3110, ale především 6110/6150. Ta léta jsou ale pryč a vlajková loď firmy Nokia nese číselné označení 6310. Podle technických parametrů jde o zajímavý mobilní telefon, jenže má své jenže. První verze firmwaru byly poměrně nestabilní, nespolehlivě fungoval WAPový prohlížeč, implementace bluetooth byla na podstatně horší úrovni než u konkurenčních výrobků Ericsson, až se zdálo, že Nokia porozuměla standardu bluetooth jinak než ostatní výrobci.

Nic z toho samozřejmě pověsti telefonu 6310 neprospělo a navíc se ukázalo, že Nokia nevěnovala dostatečnou pozornost vyladění zejména datového a bluetooth provozu na nejrůznějších konfiguracích hardware. Je příznačné, že pro bluetooth komunikaci společnost doporučuje pouze firemní bluetooth PCMCIA kartu, která se ovšem na trhu dosud nastálo neobjevila. Zahájení jejího prodeje v západní Evropě provázely maléry a dokonce se objevila šuškanda, že nešlo o finální produkt. Stejně tak se ale záhy objevily zprávy, že tu předchozí šuškandu rozšířila Nokia, aby se vyhnula skandálu s tím, že její PCMCIA příliš nefunguje. A tak se tábor uživatelů telefonů Nokia 6310 rozdělil na ty, kterým vše funguje, a na skupinu, které pár důležitých věcí nefunguje nebo funguje se značnými obtížemi. Kreditu vlajkového telefonu to příliš neprospělo, především s ohledem na skutečnost, že konkurenční společnosti nabídly o něco dříve podobně vybavené telefony, ovšem s bezproblémovějším provozem.

Telefon Nokia 6310 se na pultech prodejen ohřál jen pár měsíců, pak byl stažen. Samozřejmě nikoliv proto, že by byl neodladěný a špatný, ale proto, že jej nahradil kvalitnější a vývojově pokročilejší model 6310i. Ačkoliv fakticky je 6310i opravdu podstatně pokročilejší, s konečným názorem na nejrychlejší inovační cyklus v historii mobilních telefonů to již tak jednoduché nebude.

Nokia 6310i

Nokia 6310i přináší několik změn.Technologicky asi největší změnou je rozšíření volné paměti, do které lze nyní nahrávat i J2ME aplikace, takzvané javové midlety. Tedy to, co nabídla Motorola a Siemens již před několika měsíci. Nebýt nutně první však nemusí samo o sobě být na škodu.

Další změnou je přidání provozu v pásmu 1900 MHz, tedy povýšení telefonu na triband, což pomáhá dotáhnout peleton Sony Ericsson a Motorola, kteří bez tribandu již nedají ani mobilní ránu. Budiž – i zde je jasné, že s pásmem 1900 není kam spěchat a mnoho uživatelů ho nepoužije. Jenže náklady na jeho vestavbu nejsou tak vysoké, aby Nokia musela nutit časté cestovatele do USA podívat se po jiném telefonu.

Třetí změnou jsou nové diody podsvícení – místo zelené je displej efektněji modře podsvícen.

Čtvrtou změnou je možnost posílat e-maily přes SMS – ovšem v praxi funkci moc nevyužijete, protože s našimi operátory to zatím příliš nefunguje.

To je prakticky všechno, v čem je 6310i nová. Kromě jedné podstatné věci – celý telefon je významně stabilnější než Nokia 6310 s firmware 4.15, natož pak 4.10.

Pokud bychom se chystali na recenzi, mohla by tímto konstatováním celá recenze končit a věděli byste skoro vše, co bylo ku prozrazení.

Co se netřpytí

Stejně jako na předcházejícím typu, není ani na 6310i všechno dokonalé. Problém je hlavně v novince, v podpoře midletů. Pokud si telefon koupíte, nemáte mnoho šancí nějaký midlet do něj nahrát. V zásadě totiž existují dvě cesty – nahrát midlet přes WAP nebo přes PC pomocí programu Application Installer. Obě možnosti jsou ovšem problematické.

Nejjednoduší je to zatím s Application Installerem, na který se manuál dodávaný k telefonu odvolává. Na dodaném CD program není a má být údajně ke stažení z forum.nokia.com – jenže až časem, zatím tam není. Kvůli tomu si přes PC aplikaci nenahrajete. Prý program brzy bude. Škoda toho zdržení a doufejme, že nedopadne jako s PC-Suite pro 7110…

Složitější je to s WAPem. Pokud byste si aplikaci J2ME nahráli na nějaký wapový server a z wap stránek na JAD soubor (definiční soubor midletu) odkázali, měl by se vám do telefonu program stáhnout. Jenže J2ME aplikací pro 6310i je jak šafránu, a tak si zatím nemáte téměř co stahovat a když už něco stahujete, tak nevíte, jestli aplikace není nekompatibilní, případně zda se někde nepokazilo něco jiného.

Absence aplikací ovšemže není chybou firmy Nokia, její podpora vývojářů je příkladná a vývojářská prostředí jsou ku stažení zdarma. Ale přeci jen na CD nějaká aplikace na otestování být přiložena mohla – takhle máte jen dvě aplikace v paměti.

Vývojáři J2ME aplikací budou tedy muset své aplikace poupravovat pro specifika jednotlivých telefonů používajících J2ME, protože dnes jsou nejrozšířenější aplikace existující ve verzích pro Siemens SL45i a Motorola telefony.

Jenže chyba v Javě je někde jinde. Do telefonu 6310i nahrajete aplikaci o maximální velikosti 30 KB a takových je zatraceně málo. Nokia to zdůvodňuje ve své dokumentaci k SDK skutečností, že přes WAP bránu delší soubor neprotáhnete, jenže někteří z nás jistě stále doufají, že aplikace půjdou nahrávat do 6310i i přes PC a tento argument tedy nechápou. Argument vypadá ještě o něco hůře poté, co k limitu 30 KB na aplikaci připočtete 2KB na stavová data, čímž se dostanete na velikost 32KB, což nápadně koresponduje s problematikou stránkování paměti.

Hloupé je, že zatímco ostatní J2ME telefony zvládnou aplikace o rozsahu klidně i 100 KB, vlajková loď Nokia 6310i má pro všechny aplikace celkem pouhých cca 145 KB a jednu aplikaci musíte vměstnat do 30 KB. To není legrace - například Jabber klient pro přístup k ICQ má pro 6310i speciálně oškubanou verzi. Na email klient se zabezpečeným přístupem nebo VNC klienta, obojí tak potřebné programy, ve velikosti 30 KB zapomeňte - nevejdou se. Užitečná ale jednoduchá aplikace pro konverzi váhových, rozměrových a dalších jednotek má 24 KB... Copak se to nedalo řešit?

Proč 6310i

Nyní ale k meritu věci. Proč se vůbec na trhu objevila Nokia 6310, o které mnoho odborníků a novinářů prohlašovalo, že je to mrtvě narozené dítě? Nokia sama se telefonu 6310 zastává a považuje ho za logického nástupce 6210. Logické by to bylo v případě, kdyby šlo o vyladěný telefon s minimem problémových míst. Jenže právě takový nový telefon nebyl a Nokia sama rychle na trh uvedla „íčkového“ nástupce. Opravdu nešlo uvedení 6310 kvůli Javě odložit o tři měsíce?

Zdá se, že nešlo. Problém není zřejmě ani obchodní, ani technický, ale - jako obvykle v takovém případě - finanční. Zatímco akcie všech výrobců mobilní telefonů se povážlivě hýbají, Nokia si od září 2001 do ledna 2002 udržovala téměř permanentní vzestup. Akcionáři a investoři důvěřovali tomu, že Nokia zná recept, jak proplout rozbouřenými vodami bez vážných ztrát. A Nokia potřebovala vypadat, že takový recept zná i v případě, že by ho snad neznala.

Do takové image se nehodí problém, že nemáte jak odpovědět na integraci bluetooth a GPRS do modelů vyšší střední třídy. Bylo třeba urychleně reagovat a připravit cokoliv, co by vypadalo důstojně. Nokia 6310 taková byla: šlo ji dát do hands-free místo 6210, měla množství důstojně vypadajících funkcí. A když se dostala na trh, tak ještě než se ukázalo, že novým majitelům často dělá spíše starosti, objevila se „nutnost“ updatovat model o javu. I tak se stalo – Java verze se dostala na trh pouhé tři, čtyři měsíce od faktického zpřístupnění 6310. Stratégové zase zvítězili, akcionáři téměř zůstali v klidu...

Kdo prohrál, je zákazník, jenž si koupil 6310. Narozdíl od telefonů Siemens není přestavba na „i“ verzi možná. Přitom 6310i je výrazně stabilnější a propracovanější telefon s podstatně méně problémy než 6310. Možnost dohrávat aplikace se bude také hodit – nahrát si můžete například e-mailový nebo ICQ klient. A stačilo si počkat tři měsíce. Jak bude Nokia podporovat své 6310 telefony? Pravděpodobně jen jako vedlejší produkt vývoje 6310i. Jenže ani 6310i není dokonalá. Problémy s implementací bluetooth přetrvávají.

Co tedy říci závěrem?

Pokud jste přemýšleli nad nákupem telefonu 6310, po Nokia 6310i sáhněte určitě. Pokud potřebujete pracovat s PC přes bluetooth, počítejte s tím, že nejlepší bude koupit si Nokia bluetooth kartu (stále není na trhu). Jestli budete pracovat s jinými bluetooth zařízeními, než jaké dodává sama Nokia, můžete se setkat s problémy, jež budete obtížně řešit – v takovém případě je lépe sáhnout po výrobcích Sony Ericsson, které si umějí poradit podstatně lépe.

Co se týká J2ME, zatím je na hodnocení brzy, protože do telefonu dostat aplikaci zatím není tak jednoduché, podpora stahování přes PC citelně chybí. Snad se to do konce května v lepší obrátí. Jenže celý případ s přeměnou 6310 na 6310i zase jen nahrál odpůrcům značky Nokia. Můžete říct, že o nic nejde – jenže tisíckrát nic umoří osla a tisíckrát nic udělá z dobré značky značku pochybnou. I když vlastně třeba opravdu o nic nešlo…