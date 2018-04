Nokia 6288 míří na náš trh

Mezi cenami mobilních telefonů nedošlo v tomto týdnu k žádným výraznějším změnám. Oproti minulým týdnům to vypadá, jako by byly ceny mobilů na bodu mrazu. Ze zkušenosti ovšem víme, že jde o klid před bouří, která by měla nastat na přelomu měsíce.

O mnoho lepší situace už je mezi novinkami na našem trhu a mezi telefony, na které se můžeme těšit v nejbližší době. Na pultech obchodníků již narazíme na vysouvací model od Nokie, který navazuje na populární Nokii 6280. V nejbližších týdnech obohatí náš trh také dvojice stylových telefonů Samsung. Najdeme mezi nimi jednoduché véčko pro nenáročné zákazníky, ale i 3G model střední třídy se stejnou konstrukcí.

Novinky na našem trhu

První novinka, Nokia 6288, jak již označení napovídá, vychází z populárního modelu 6280. Ten se na našem trhu již delší dobu prodává. Novinka se chlubí displejem QVGA a dvoumegapixelovým fotoaparátem. To ale nabízí již současný model 6280. Inovací bude přibalená paměťová karta s kapacitou 512 MB a odlišná kapacita baterie.

Dva nové telefony si pro náš trh přichystal také Samsung. Model X510 je jednoduché véčko vybavené VGA fotoaparátem, které by mělo zaujmout hlavně svojí cenou. Nový Samsung X510 navazuje na model X500, hlavní změnou je již zmíněný fotoaparát.

Pro náročnější uživatele je určena druhá novinka od Samsungu, model Z230. Výbava telefonu zahrnuje 1,3 megapixelový fotoaparát, druhý fotoaparát pro videohovory, MP3 přehrávač a Bluetooth. Vestavěnou paměť 28 MB lze rozšířit pomocí paměťových karet Micro SD. Toto 3G véčko patří mezi mobily střední třídy.

Nokia 6288 je perfektně vybavený telefon, který nabízí mp3 přehrávač, 2mpx fotoaparát, bluetooth a podporu sítí třetí generace UMTS a přibalenou paměťovou kartu.

Cena: 9 990 Kč

Samsung X510 je jednoduché véčko, které má ve výbavě VGA fotoaparát. Podporuje datové přenosy GPRS, které lze využít vedle multimediálních zpráv MMS i pro wapový prohlížeč.

Cena: 3 090 Kč

Samsung Z230 je 3G mobil véčkové konstrukce, který nabídne dva barevné displeje, 1,3 megapixelový fotoaparát, druhý fotoaparát pro videohovory, MP3 přehrávač a Bluetooth.

Cena: 7 190 Kč

Nejprodávanější telefony týdne

Mezi nejprodávanějšími telefony se již několik týdnů drží modely od Sony Ericssonu. Stejná situace byla i v týdnu minulém, a tak mezi pěti nejprodávanějšími modely najdeme trojici telefonů tohoto výrobce. První místo patří ovšem někomu jinému. Pro Nokii ji v minulém týdnu získal jednoduchý model pro nenáročné zákazníky, Nokia 1112.

Nokia 1112 nabízí monochromatický displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů. Výbavu má pouze základní, zajímavostí jsou takzvané mluvící hodiny.

1. místo Cena: 1 690 Kč

Sony Ericsson připravil nový hudební mobil W810i, který na rozdíl od W800i podporuje datové přenosy EDGE. Novinka bude nabízena v černém provedení a design telefonu doznal několika změn.



2. místo Cena: 8 590 Kč

Sony Ericsson Z530i je nástupce modelu Z520i. Telefon se velice podobá Walkmanu W300i, s tím rozdílem, že nemá tolik hudebních funkcí.

3. místo Cena: 4 490 Kč

Motorola V3x je novou verzí luxusní Motoroly V3 Razr. Dokáže pracovat i v sítích WCDMA. Telefon je proto vybaven dvěma fotoaparáty pro komunikaci pomocí videohovorů.

4. místo Cena: 6 990 Kč

Sony Ericsson K510i fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu. Jedná se tedy o dobře vybavený telefon střední třídy.

5. místo Cena: 4 190 Kč

Ceny, které uvádíme, jsou doporučené maloobchodní včetně DPH. Většinou jsou o něco vyšší než koncové ceny prodejců. Změna doporučených cen se však na cenách ve volném prodeji úměrně projeví. Žebříček nejprodávanějších telefonů sestavuje Deltamobil.