Nokia 6250 - větší, chytřejší, drsnější (recenze)

Vezmete-li Nokii 6250 prvně do ruky, první, co vás nejspíš napadne, budou slova typu "velká a drsná". Po bližším seznámením s tímto telefonem první dvě slova doplníte ještě slůvkem "chytrá". Posláním tohoto telefonu je uspokojit zákazníky, u kterých "obyčejný" mobil neobstojí. Spousta z nás totiž pracuje v prašném, špinavém či vlhkém prostředí. A prach, špína nebo voda telefonům zrovna neprospívají. Zcela jiný názor na to ovšem má právě Nokia 6250. Ta naopak drsnější podmínky přímo vyhledává.

Pády, voda, prach

Nejprve se tedy podívejme, co že vlastně z tohoto telefonu dělá tak odolný kousek. Nokia 6250 je nárazuvzdorný telefon, odolávající také vodě a prachu. Rozměry jsou 142x50-58x23-27 mm a hmotnost 167 g. Pravda, o žádného kolibříka se nejedná, ale mějte na paměti, že nezanedbatelnou část rozměrů a hmotnosti tvoří právě robustní obal telefonu. A právě na ten se nyní podíváme trochu podrobněji.

Vnější obal je vyroben z tuhého plastu. Jeho zvláštní vyztužení eliminuje možnost prasknutí krytu. Horní a spodní část telefonu je vybavena gumovými "nárazníky", které chrání nejcitlivější partie mobilu (například systémový konektor). Anténa je integrována dovnitř přístroje. I naproti tomuto faktu je příjem signálu výborný. Displej, plošné obvody, baterie a konektor jsou dále chráněny gumovým těsněním, které odolává vodě a prachu. Otvory pro reproduktor a mikrofon jsou chráněny silikonovými membránami, které zabrání proniknutí tekutiny do přístroje. Kryt baterie (na zadní straně přístroje) je zevnitř lemován gumovým těsněním a zabezpečen pevnou kovovou pojistkou, která zároveň zabraňuje nechtěnému uvolnění a vypadnutí baterie či vniknutí vody nebo nečistot do přístroje.

Displej

Displej je plně grafický, pětiřádkový, s vysokým rozlišením a nastavitelným kontrastem. Při psaní SMS zpráv máte k dispozici tři řádky textu a dvě řádky s nápovědou. Sloupcové ukazatele stavu nabití baterie a úrovně signálu mají oba sedm úrovní. Všechny ikony i znaky, zobrazující se na displeji, jsou dostatečně velké a výborně čitelné. Již standardní funkcí Nokií, která samozřejmě nechybí ani zde, je automatická nápověda k jednotlivým položkám v menu. Ta se zobrazí na displeji vždy, když je telefon cca 20 sekund v nečinnosti.

Baterie

Standardně dodávaná baterie je Lithium-Iontová o kapacitě 1000 mAh. Její výdrž výrobce uvádí 150 - 270 minut hovoru nebo 55 - 260 hodin v pohotovostním stavu. Tentokrát nás výrobce nemystifikuje, neboť Nokia 6250 během testu vydržela v pohotovostním stavu téměř celý týden. Přesně 156 hodin, což je výdrž vskutku úctyhodná. Ostatně od takto zaměřeného telefonu je dlouhá životnost na jedno nabití téměř nutností.

Ovládání a Menu

Jelikož Nokia 6250 koncepčně vychází z modelu 6210, ovládání, menu i funkce obou těchto telefonů jsou v podstatě totožné. Menu ovládáte dvěma tlačítky (Menu a Jména) a pohybujete se v něm šipkami (nahoru a dolů). Výčet ovládacích tlačítek zakončuje dvojice kláves s ikonkami zeleného-zvednutého a červeného-zavěšeného sluchátka. Ty slouží k přijmutí, odmítnutí a ukončení hovoru. Na levém boku přístroje jsou dvě tlačítka k regulaci hlasitosti. Tlačítko, jímž vypnete a zapnete přístroj, se nachází na vrchní části přístroje, hned vedle IrDA portu. Struktura menu, stejně tak i uspořádání položek v něm, se také až na pár drobností neliší od předchozích modelů Nokií. Zde je výčet funkcí: zprávy, výpis volání, profily, nastavení, přesměrování, hry, kalkulačka, kalendář, úkolový deník, hodiny, hlukoměr, IrDA, služby.

Vyzvánění

Vyzváněcích tónů je celkem 35 druhů. Možnost vytvoření vlastní melodie, stejně jako u Nokie 6210, zde chybí. Ovšem můžete si nechat zaslat libovolnou melodii prostřednictvím SMS zprávy. Ohlášení příchozího hovoru lze nastavit buď jako normální, vzrůstající, 1 x zazvonit, 1 pípnutí nebo vypnout. Hlasitost vyzvánění je nastavitelná celkem v pěti úrovních. Nechybí ani vibrace. Tón ohlášení příchozí SMS zprávy je také volitelný: standardní, zvláštní, 1 pípnutí, vzrůstající nebo bez tónu. Profilů máte k dispozici pět: normální, tichý, jednání, venku a pager. U každého z profilů lze samozřejmě také dále měnit druh zvonění, jeho hlasitost, způsob upozornění na zprávu apod.

Seznam

Interní paměť telefonu má kapacitu až 500 záznamů. Pod každé jméno lze uložit pět dalších telefonních čísel. Každé telefonní číslo můžete navíc rozlišit ikonou, označující fixní linku, mobilní telefon, telefon domů, do kanceláře nebo fax. Ke každému jménu lze přidat ještě dvě poznámky (e-mail nebo adresu) v maximální délce 60 znaků. Kapacita telefonního seznamu však není rozlišena (jak jsme zvyklí) počtem jednotek, ale procentuálně. Největší kus paměti z kapacity telefonního seznamu vám ukrojí právě uložení poznámky. Při jejich ukládání je tedy nutnost vložení oné poznámky pečlivě zvážit.

Hlasové funkce, Skupiny volajících

Na Nokii 6250 si můžete aktivovat také vytáčení pomocí hlasu. Stačí vybrat deset čísel z telefonního seznamu, ke kterým přiřadíte libovolný hlasový povel, a následně číslo vyslovením tohoto povelu kdykoliv vytočit. Takto označená telefonní čísla vyvoláte delším přidržením klávesy "Jména" v pohotovostním stavu telefonu a následným vyslovením hlasového povelu.

Skupiny volajících umožní roztřídit čísla ze seznamu do jednotlivých skupin: rodina, prominenti, přátelé, kolegové, ostatní. K jednotlivým skupinám lze přiřadit libovolný název, druh zvonění a nějaký symbol, zobrazující se na displeji při každém zavolání určitého čísla z jednotlivé skupiny.

SMS

Menu zpráv nedoznalo oproti 6210 žádné změny. Při psaní máte k dispozici tři řádky textu, ostatní dvě slouží k nápovědě. Písmeno každého prvního slova ve větě je velké a od následujícího písmena je psaní automaticky přepnuto na písmena malá. Psaní zpráv zahrnuje také slovník T9, bohužel však stále bez podpory češtiny. Zprávy můžete dále editovat, ukládat do archivu, vyjmout ze zprávy jméno nebo číslo, přidávat k jednotlivým SMS šablony či obrázky. V telefonu je uloženo 10 šablon ("Jsem doma...", "Jsem v práci, zavolejte mi..." atd.) a 10 obrázků. Do paměti přístroje uložíte až 150 textových zpráv a dalších 50 obrázkových zpráv.

WAP, Data

Nokia 6250 má implementován WAP prohlížeč verze 1.1. Telefon dále umí datové i faxové přenosy. Ovšem oproti Nokii 6210 zde bohužel chybí podpora HSCSD neboli rychlého přenosu dat. Maximální přenosová rychlost, kterou telefon dokáže, je 14,4 kbps. Přístroj je vybaven IrDA portem a konektorem pro kabel na připojení k počítači. Díky tomu můžete například synchronizovat údaje v kalendáři telefonu, kopírovat informace ze seznamu do počítače apod.

Hlukoměr, Úkolový deník

Novinkou je u tohoto typu telefonu hlukoměr a úkolový deník, které jsou v menu pod stejnojmenným názvem.

Hlukoměr, jak již sám název napovídá, měří momentální hladinu hluku. Udávána je samozřejmě v decibelech. Na displeji je sloupec, v kterém se zvedá podle hladiny hluku tmavý pruh. Napravo od sloupce jsou dva údaje. Horní udává maximální naměřenou hranici hluku (maximálně 115 dB), dolní údaj udává momentální úroveň hluku.

Úkolový deník umožňuje nastavit na telefonu druh činnosti (práce), jméno zákazníka a název úkolu. Dále můžete nastavit délku trvání úkolu, náklady na něj, použitý materiál, jeho množství a cenu. Stejně tak můžete stanovit hodinové mzdy (např. pro zaměstnance) a telefon automaticky počítá výsledné částky. Průběh spuštění úkolu je po celou dobu indikován symbolem kladívka na displeji telefonu - v levém horním rohu v pohotovostním režimu.

Další funkce

Nokia 6250 je samozřejmě duální (funguje v pásmech GSM 900 / 1800 MHz). Má hodiny, datum, budík, kalkulačku, kalendář a tři druhy zábavných her (Snake II, Opposite, Pairs II). Kapacita kalendáře je 220 záznamů. Nabízí čtyři druhy poznámek: jednání, volat, narozeniny, poznámka. Zajímavou novou funkcí je automatická regulace hlasitosti reproduktoru. Jste-li v tiché místnosti, hlasitost reproduktoru je na nižší úrovni, pokud však přejdete do prostředí s vyšším hlukem, hlasitost reproduktoru se automaticky zesílí. Nokia 6250 umožní nastavit také automatický zámek klávesnice, včetně zvolení intervalu (od 10 sekund do 60 minut), po jehož uplynutí se klávesnice uzamkne.

Finále

Odolnost přístroje jsme zkoušeli i v praxi a ještě společně s Nokií jsme podrobili zátěžovým testům také ostatní outdoorové přístroje - Ericsson R310s a Siemens M35i. Pokud vás zajímá, jak to všechno dopadlo, výsledky čtěte zde. Jestli toužíte po telefonu, který skutečně něco vydrží, je nadupaný funkcemi a má dlouhou výdrž baterie, potom není nad čím přemýšlet. Nokia 6250 vás určitě nezklame. Pravda, hmotnost i rozměry telefonu jsou sice o něco větší, ovšem to je nutná daň za jeho zvýšenou odolnost.