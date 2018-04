Nokia 6250 (preview)

Společnost Nokia představila při příležitosti CeBITu svůj druhý mobilní telefon, jenž vyvíjela pod kódovým jménem Harald. Nokia 6250, jak se tento zázrak odolnosti má jmenovat, je určený především do zátěžového prostředí, telefon totiž má odolávat prachu i vodě.

To je ostatně vidět i z obrázků - gumové karosování telefonu mu má dodat odolnost při pádu, zvláštní vyztužení krytu telefonu ho činí odolným před prasknutím. Při nárazu by neměly vypadnout ani baterie - ty jsou, podobně jako u Nokia 3210 vestavěny pod krytem telefonu a je nutno sejmout kryt pro jejich výměnu.

Stejně jako náraz, ani voda by telefonu neměla ublížit, pokud se týká běžných provozních podmínek. Nokia sice telefon nadále nedoporučuje používat potápěčům pracujících v hloubkách, běžné vykoupání by telefonu nemělo vadit. Jedinou výjimkou je slaná voda - ta může vytvořit vodivou vrstvu na kontaktech pro dobíjení a při dobíjení může dojít k poškození telefonu. Nokia proto doporučuje po styku se slanou vodou telefon před dobíjením ponořit na několik minut do umyvadla s normální vodou, aby se slaný roztok odplavil.

Nokia 6250 bude tedy přímým konkurentem Ericssonu R250, určeným též do zátěžových podmínek - ale na rozdíl od prvního průkopníka tohoto "žánru", telefonu Siemens S10 Active, který toho mnoho nevydržel a byl dosti fórové konstrukce, by 6250 neměla mít s pobytem venku potíže.

Velkou výhodou telefonu oproti konkurenčnímu modelu R250 je především podstatně nižší váha - ta se pohybuje okolo 160-170 gramů, zatímco Ericsson R250 kapsu zatíží ještě o téměř dalších 100 gramů navíc.

Co se funkcí týká, odpovídá výbava 6250 klasické Nokia 6150 - telefon je dualbandový, zvládá datové přenosy, ale není vybaven HSCSD jako 6210. Dalším plusem má být standardně dodávaná extended Li-Iont baterie 1000 mAh - ta by telefonu měla zvládnout dodávat šťávu po čtrnáct dní standby případně po téměř tři hodiny hovoru. A s tím by se už mělo dát v přírodě počítat.

Nokia 6250 má mít také výrazně zlepšenou integrovanou anténu zajišťující lepší citlivost, tady dodávám, že až to uvidím, uvěřím, zatím jsem k tomuto tvrzení finského koncernu zdrženlivější.

Telefon je také vybaven aktivní regulací hlasitosti reproduktoru - pokud jste v tiché místnosti, reproduktorek je na nízkou hlasitost, zatímco pokud jste v hlučném prostředí, telefon sám hlasitost zesílí. Kromě toho umí i měřit hlasitost hluku a tak telefon můžete používat i k detekci křiku vašeho šéfa. Šéfovi telefon zase poslouží k tomu, aby ho po vás hodil bez obav, že se rozbije.

Telefon je vybaven WAPem 1.1 - až se objeví první pizzerie veWAPu, jistě přivítáte možnost si objednat pizzu přímo do přírody ;) Datové přenosy jsou možné na rychlosti 14,4 kbps.

Co dodat? Telefon má být cenově na úrovni cca. 12000 Kč (bacha, náš odhad, ne oficiální informace Nokia) bez DPH a dá se očekávat zájem o dotace v předplacených sadách.

Tak co, půjdete do toho?