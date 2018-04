Nokia 6250 - kamarád do deště (preview)

Výrobci mobilních telefonů až donedávna trochu opomíjeli všechny ty, kteří svůj pracovní den i volný čas netráví pouze v kanceláři, automobilu, tělocvičně nebo na golfových hřištích. Spousta z nás se každodenně potí na stavbách, v prachu, špíně a vlhku. Jiní věnují všechen svůj volný čas zdolávání skal, rozběsněných vod nebo například horské cyklistice. Pokud patříte mezi ně, jistě nám dáte za pravdu, že vám jen tak ledajaký mobilní telefon nestačí. Ať si dáváte na svého "malého kamaráda" pozor sebevíc, riziko nějaké té nehody (v podobě pádu či zvlhnutí telefonu) je u vás podstatně větší než u kohokoliv jiného. A jakmile se to stane, je zle. Ale nezoufejte! Protože je tady nová Nokia 6250 - a to je přesně to, co potřebujete.

Mobil do nepohody

Nokia 6250 je skutečný telefon do nepohody. Je nárazuvzdorný, odolává vodě i prachu. Rozměry má 142 x 50-58 x 23-27 mm a hmotnost 167 g, což z něj sice dělá poněkud větší a těžší kalibr, ale vzhledem k jeho odolnosti to lze bez problémů strávit. A co vlastně z této Nokie dělá takového "drsňáka"?

V první řadě samozřejmě vnější obal, který je vyroben z tuhého plastu. Horní a spodní část telefonu je chráněna gumovými "nárazníky", které chrání nejcitlivější partie mobilu. Tou je například systémový konektor. Anténa je integrována dovnitř přístroje, tudíž se o ni také nemusíte bát. Displej, plošné obvody, baterie i konektor jsou dále ochráněny gumovým těsněním, které odolává vodě a prachu. Otvory pro reproduktor a mikrofon jsou vybaveny ochrannými membránami, které spolehlivě zadrží jakoukoliv tekutinu (snad kromě kyseliny).

Odolný i chytrý

O tom, že se typ 6250 nehodí jen k zatloukání hřebíků nebo jako zbraň do dámské kabelky, vás snadno přesvědčí následující výčet funkcí a schopností.

Telefon je pochopitelně duální (možnost použití v pásmu GSM 900 MHz / 1800 MHz). Jeho výdrž výrobce uvádí 150 - 270 minut hovoru nebo 55 - 260 hodin v pohotovostním stavu. Displej je plně grafický, pětiřádkový (pro text, čísla a grafiku) s vysokým rozlišením a nastavitelným kontrastem. Sloupcové ukazatele stavu nabití baterie a úrovně signálu mají sedm úrovní. Do paměti telefonu můžete uložit až 500 jmen - ke každému 3 čísla a jeden text nebo 5 čísel a tři texty. Kapacita zpráv čítá až 150 textových a 50 obrázkových. Další příjemnou funkcí je kalendář který pojme 220 záznamů. Telefon rovněž nabízí vibrační zvonění, prediktivní vkládání textu (slovník T9) a hlasové vytáčení. K deseti číslům ze seznamu lze přiřadit hlasovou vizitku, pomocí které dané telefonní číslo následně vyvoláte. Zajímavou funkcí je také automatická regulace hlasitosti, která automaticky snižuje nebo zvyšuje úroveň hlasitosti reproduktorů tak, aby se vypořádaly s okolním šumem. Profily jsou zde obohaceny o možnost časového nastavení (možnost upřesnit délku trvání nastaveného profilu). Funkce jako hodiny, datum, budík, stopky jsou již samozřejmostí.

WAP a jiné

Na své si však přijdou i profesionální uživatelé či milovníci internetu a datových přenosů. Nokia 6250 podporuje funkci WAP (Wireless Application Protocol), je vybavena IrDA portem a umožňuje přenos datových souborů rychlostí až 14,4 kb/s.

Není pochyb, že se jedná o mobil s opravdu rozsáhlým uplatněním. Velkou konkurencí mu ale bez pochyby budou telefony Siemens M35i a Ericsson R310s, které jsou zaměřeny do stejných zákaznických sfér. Důležitým kritériem v měření sil mezi těmito modely zřejmě bude také to, kolik jejich uživatelů potřebuje na vrcholu právě slezené hory IrDA port.