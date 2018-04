Nokia 6233 v ruce: vychází manažerská hvězda roku 2006

Pro Nokii je šestková modelová řada manažerských a dnes již i multimediálních mobilů stěžejní. Začalo to kdysi Nokií 6110, následovalo několik dalších velmi úspěšných modelů až po současnou Nokii 6230i.

Nokia se experimentů nebojí. U této řady se ovšem vždy jednalo o konzervativně pojaté mobily pro širokou vrstvu zákazníků - od těch firemních, až po náročnější soukromou klientelu. Modely začínající šestkou lze považovat za etalony své třídy a Nokii 6233 tak čeká těžký úkol: udržet pro finskou mobilní jedničku tento status i v dalším roce.

Nokia představila model 6233 začátkem prosince loňského roku. Do prodeje se dostane zhruba v březnu, takže jsme zatím měli možnost vyzkoušet jen předprodejní vzorek. Recenzi telefonu přineseme, až budeme mít k dispozici finální prodejní verzi přístroje.



Šestková řada od Nokie: kultovní 6310, 6230i, 6020 a nová 6233

Nokia 6233 se předchůdkyni nepodobá ani za mák. Je nejenom o trochu větší a těžší (108 x 47 x 18 mm; 105 gramů), ale i mnohem honosnější. Jestliže byla předchozí Nokia 6230i mobil pro práci a tak i vypadala, tak novinka bude i telefonem pro parádu. Asi to je správný krok, jen bohatší výbava by zákazníky ke koupi novinky nepřesvědčila.

Telefonu dominuje masivní chromovaný rám okolo celé přední strany telefonu. Je nepřehlédnutelný a strhává na sebe většinu pozornosti. Drobnou nevýhodou tohoto řešení je, že nová Nokia působí mohutnějším dojmem, než ve skutečnosti je. Vedle chromovaného rámečku si výrobce pohrál i s dalšími materiály, z kterých je novinka vyrobena. Poměrně zdařile kombinuje matné a lesklé plasty. Zpracování je výborné a ač chybí jakákoliv kovová část, telefon působí robustně a luxusně.

Přední i zadní strana telefonu je plochá, boky a rohy jsou zaoblené – optimální kompromis mezi hranatým a oblým mobilem – ode všeho je na něm trochu. Výrobce se vyhnul jakémukoliv designérskému výstřelku, což je u mobilu této třídy dobře.

Rozměrného displeje si okamžitě každý všimne. Má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů, úhlopříčku úctyhodných pět centimetrů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Samozřejmě se jedná o aktivní (TFT) displej. Displej byl předchozímu modelu vyčítán, byl malý a měl i malé rozlišení, o displeji nevylepšené Nokie 6230 ani nemluvě. Nokia 6233 ale nedokáže displej naplno využít a ač by se mnohá menu vešla na displej celá, je nutné rolovat. Často zbývá mnoho nevyužitého místa, font je přitom hodně malý, což může někomu činit problémy.

Novinkou je aktivní displej v pohotovostním režimu. Pokud si to majitel bude přát, může mít podobu známou například z telefonů s operačním systémem Symbian nebo s OS Windows. Pro většinu funkcí není nutné vcházet do menu telefonu, vše podstatné, včetně upomínek, najde hned na displeji. Že se telefon snaží hodně přiblížit chytrému mobilu, dokazuje i možnost jeho zapnutí a používání bez karty SIM. Přitom to smartphone není, jedná se o mobil postavený na nové platformě S40. Komu by se aktivní varianta displeje v pohotovostnim režimu nelíbila, může si vybrat standardní podobu displeje.

Menu je přehledné a pracuje se s ním docela dobře, v určitých úrovních je však zbytečně rozrostlé. Mohou za to částečně nové funkce a také více možností, které telefon u jednotlivých funkcí nabízí. Jenže problém jsme našli u klávesnice, respektive jen u jedné, ale za to podstatné, její části. Tím kamenem úrazu je čtyřsměrné tlačítko.

Hrany tlačítka jsou velmi malé, naopak prostřední potvrzovací klávesa je velmi velká. Tato kombinace je velmi špatná při pohybu směrem dolů a nahoru, do boků to tolik nevadí. Přehmatů jsme měli velké množství, víc jsme potvrzovali, než kráčeli v menu správným směrem. Přitom zbytek klávesnice je bez nejmenších výhrad. Dodejme však, že jsme testovali předprodejní vzorek telefonu a to mohlo být příčinou problémů se směrovou klávesou.

Výbava telefonu je téměř maximální. Fotoaparát má rozlišení 2 megapixely, chybí mu však blesk. Telefon má dva reproduktory a nabízí solidní hlasitý poslech. Vedle běžných sluchátek lze použít i stereofonní Bluetooth sluchátka. Samotný telefon má paměť 70 MB, další místo je na paměťové kartě microSD, kterou lze měnit za provozu. Telefon podporuje sítě třetí generace, ale nemá druhý fotoaparát pro videohovory. Je možné, že časem přibude na trhu mírně upravený model, který vnější fotoaparát bude mít.

Kompletní přehled parametrů nové Nokie 6233 najdete zde, další informace pak v tomto článku.

Nokia 6233 je špičkový mobil pro práci i zábavu. Pochválit musíme výborný displej, bohatou výbavu, zpracování a v neposlední řadě i povedený vzhled. Oproti předchůdcům působí Nokia 6233 mnohem luxusnějším dojmem, přitom je to stále mobil pro každodenní používání, nejenom pro parádu. Výhrady máme k směrovému tlačítku a na telefonu nám chyběl konektor Jack 3,5 mm pro připojení libovolných sluchátek. Ano, Nokia nabízí redukci, ale je to zbytečný kablík navíc.

Nokia 6233 se začne prodávat zhruba v březnu letošního roku a cenu předběžně odhadujeme na 11 000 Kč. To je adekvátní suma, s kterou může výrazně zahýbat konkurence, která také chystá nástupce modelů stejné třídy, kam patří Nokia 6233.