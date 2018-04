Nokia 6233 - nástupce 6230i je tady!

Nokia dnes v New Yorku představila nový model 6233 postavený na plaformě Series 40, který by měl navázat na úspěch modelu 6230i. Oproti předchůdci je novinka vybavena displejem s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů, 2 megapixelovým fotoaparátem a podporou pro provoz v sítích třetí generace UMTS. Telefon však nemá druhý fotoaparát na čele přístroje, který by umožňoval videohovory. Ve výbavě také nechybí hudební MP3/AAC přehrávač, vestavěné stereo reproduktory a podpora paměťových karet formátu Micro SD. Nová Nokia 6233 bude také existovat ve verzi 6234 určené pro operátora Vodafone. Nokia 6233 se začne prodávat ve druhém čtvrtletí příštího roku. Cenu na našem trhu odhadujeme na 11 500 Kč.