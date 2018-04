Nokia 6233 mínus i – recenze Nokie 6151

Dnes recenzovaná Nokia 6151 jde tak trochu proti trendu, který běžně finský výrobce aplikuje. Ve své podstatě se totiž jedná o „odlehčený“ model 6233. Pro menší nápadnost však dostala novinka jiný kabát, který trochu připomíná úspěšnou Nokii 6020.

Katalog mobilů: Manažerská rodina Nokie - modely 6151, vybavenější sestry 6233 a 6234, výběhová, ale stále dobrá Nokia 6230i a symbianová E50. Překvapí poměrně úzké cenové rozpětí.

Manažerský telefon střední třídy s podporou UMTS a výbavou velmi podobnou Nokii 6233

A jaké že jsou ony odlišnosti od 6233, že si troufáme model 6151 označit za tohoto špičkového manažera zbaveného o „i“? Vzpomeňte si, co přidala Nokia od modelu 6230i oproti předchůdci 6230. Ano, v podstatě to byl jen lepší fotoaparát a displej, další vylepšení v softwarové rovině byla spíše sporadická. Přesně tak se liší 6151 od 6233, ale jde na druhou stranu. Novinka tak dostala horší displej a pouze megapixelový fotoaparát, pár změn najdeme i v další softwarové výbavě telefonu. Překvapivě ne vždy jsou ale k horšímu.

Vzhled a konstrukce – černá elegance

Design novinky se nese zcela v současném duchu manažerské řady Nokie. Tedy konzervativní, ale elegantní vzhled, oblé tvary a pár zajímavých detailů. Nokia 6151 nás zaujala hlavně po uchopení do ruky. Svými rozměry 108 x 47 x 19 mm skvěle padne do dlaně, ale především, držení přístroje je velmi příjemné díky použitým materiálům. Značná část povrchu telefonu je totiž vyrobena z pogumovaného materiálu, který je velmi příjemný na dotek a díky němuž telefon v ruce vůbec neklouže. Dá se říci, že tam, kde se telefonu dotýkáte, kromě klávesnice, se nachází tento materiál. Trochu na něm ulpívají otisky prstů, ale není to nijak katastrofální.

Téměř kompletně je tak pogumovaný kryt baterie, který zabírá téměř celá záda telefonu, černé pogumování na krytu ustoupilo pouze šedému štítku s orámovanou čočkou fotoaparátu a zrcátkem pro autoportréty. Stříbrný pásek přecházející ze zadní části telefonu do boků známe již z jiných modelů, u 6151 tvoří vlastně jedinou rovnou plochu boků, protože zbytek, opět z černého pogumovaného materiálu, je oblý a pozvolna přechází v čelní a zadní stranu telefonu. V pásku se vlevo ukrývá tlačítko funkce Push to Talk, mřížka reproduktoru a krytka slotu pro paměťové karty formátu microSD, úplně v dolním rohu najdeme očko pro provlečení poutka. Vpravo je klávesa pro ovládání hlasitosti, infraport a spoušť fotoaparátu.

Přední část telefonu nemá jasné hranice a tu pomyslnou tvoří stříbrný, jakoby chromovaný rámeček okolo klávesnice a rozšířené plochy krycího sklíčka displeje. Ta je z lesklého černého plastu a spolu s rámečkem přechází do horní části telefonu, kde se ukrývá pouze vypínací tlačítko. Rámeček ani ona lesklá černá plocha však nejsou z jednoho kusu, zaoblení horní strany je tvořeno samostatným dílem, který bohužel ne zcela přesně lícuje s čelní plochou. Nad displejem najdeme logo výrobce a decentní mřížku sluchátka.

Celkové zpracování telefonu je solidní, z útrob telefonu se ale po promačkání ozývají pazvuky a nejsme schopni říci, zda se tento jev nebude s věkem telefonu prohlubovat. Prozatím se zdá být konstrukce stabilní, takže při běžném používání telefon nevrže.

Klávesnice a ovládání – čistokrevná klasika

Klávesnice je podobná té z modelu 6070 a nepotrpí si na žádné výstřelky. Jak bývá u Nokie zvykem, je velmi pohodlná a skvěle se na ní píše. Navigační klávesa má velký potvrzovací střed, takže ani tady nenastávají žádné problémy při ovládání telefonu. Podsvícení je bílé a rovnoměrné, jeho intenzita není nijak přehnaně veliká.

Rovněž ovládání představuje naprostou klasiku v podání finského výrobce. Levá kontextová klávesa vyvolává menu zkratek, pravá vstupuje do adresáře. Stiskem potvrzovacího středu se dostaneme do menu telefonu, které může mít podobu matice ikon, nebo klasického textového seznamu. Do matice se vejde jen devět ikon, menu jich ale má jedenáct, takže občas musíte skrolovat. Jednotlivým směrům navigační klávesy lze přiřadit funkce, které mají spouštět. U manažerských Nokií jsme si již rovněž zvykli na přítomnost aktivního pohotovostního režimu. Ten sice ubere minimálně jeden ze směrů ovládací klávesy, ve svém důsledku ale činí ovládání telefonu jednodušší a přehlednější.

U Nokie 6151 ovšem aktivní pohotovostní režim nevypadá zrovna dvakrát atraktivně. Na vině není funkce samotná, ale použitý displej, s rozlišením 128 x 160 pixelů. Při takto nízkém rozlišení nemůže pochopitelně být zobrazení jemné a pohotovostní režim vyplňuje téměř celou plochu displeje. Podporou 262 000 barev to Nokia v tomto případě rozhodně nezachrání. V menu telefonu už nízké rozlišení tak zásadně nevadí, ale například drobné písmo ve zprávách opět vypadá nevzhledně. Slabý displej tak považujeme za jednu z hlavních nevýhod tohoto modelu.

Baterie - lehce nadstandardní výdrž

Díky horšímu displeji by se dalo předpokládat, že by mohla 6151 mít slušnou výdrž na baterie. V podstatě není tento odhad daleko od reality, 4 dny výdrže při hustším provozu nejsou žádné Sci-Fi, při běžném používání se výdrž pohybuje i lehce přes 5 dnů na jedno nabití.

Telefonování a zprávy – opět bez videotelefonie

V oblasti zpráv a telefonování manažerské Nokie tradičně excelují. Ani u 6151 tomu není jinak, navíc překvapivě vylepšuje jeden z nedostatků dospělejší 6233. Triband a podpora EDGE je standardem, UMTS pro rychlé datové přenosy určitě potěší. Výrobce ale telefon nevybavil přední kamerkou pro videohovory a tak si jich s tímto přístrojem příliš neužijete.

Adresář modelu 6151 napravuje to, co bylo často vytýkáno 6233. Pojme totiž celou tisícovku vícepoložkových kontaktů. Ke kontaktu lze tradičně přiřadit velmi mnoho údajů, vyplňování karty kontaktu je ale poněkud komplikované. Při prvním zadávání kontaktu totiž telefon požaduje vyplnit pouze jméno, příjmení a telefonní číslo, ostatní detaily musíte zadat zvlášť volbou přidat detail a výběrem jeho typu. Pokud takto chcete přidat detailů třeba pět, je nutno tuto operaci pětkrát zopakovat.

Nokia se také již naučila řadit jména v adresáři i podle příjmení, záleží tedy jen na preferencích uživatele. Uživatelé se slabším zrakem jistě ocení možnost zobrazení většího písma, pak se na displej místo šesti kontaktů vejdou jen záznamy čtyři. Tradičně silné jsou možnosti filtrování hovorů podle skupin a s nimi spojených profilů, které lze aktivovat i jako dočasné.

Rovněž na podporu všemožných způsobů vyzvánění Nokia nezapomněla. Použité polyfonní melodie jsou poměrně klasické, ale rozhodně neudělají ostudu. Více individualismu telefonu ale dodá nějaké originální MP3 vyzvánění, které pochopitelně 6151 podporuje také.

V oblasti zpráv se tentokráte můžeme těšit jen na SMS a MMS zprávy, e-mailový klient tentokráte Nokia vynechala. Oba editory jsou velmi přehledné a pracuje se s nimi velmi jednoduše. U editoru SMS trochu mate, že při započetí psaní zprávy je k dispozici jen malá plocha, zbytek zabere pole pro telefonní číslo adresáta. Při psaní pak ale text skroluje a zabere větší část displeje, maximálně jsou vidět jen 4 řádky, při nastavení malého písma se jejich počet zdvojnásobí. Vestavěný slovník T9 píše s diakritikou, před odesláním ji ale ořeže a zprávu odešle bez ní. Po celou dobu psaní editor tradičně zobrazuje počitadlo znaků i počtu zpráv, do kterých se napsaný text rozdělí.

Krom toho všeho umí Nokia 6151 ještě komunikovat pomocí Push to Talk, tato funkce si v našich končinách ovšem velkou oblibu nezískala.

Organizace a data – více toho téměř nejde

Jak jsme se již zmínili, telefon podporuje jak EDGE, tak rychlá data v sítích UMTS. Spojení s okolním světem zařídí infraport, Bluetooth nebo datový kabel. Ten však budete muset dokoupit, protože není součástí dodávky. Vnitřní paměť telefonu má kapacitu 30 MB, což je opět další vylepšení oproti 6233. Rozšířit paměťovou kapacitu Nokie lze paměťovými kartami microSD do kapacity až 2 GB. Přístup přímo k internetu z telefonu obstarává tentokrát pouze wapový prohlížeč, prohlížeč html nebo xhtml stránek chybí.

V položce organizéru najdeme opakovaný budík, u něhož si lze vybrat, ve které dny v týdnu se má ozvat. Rovněž tón, kterým se má přihlásit, může být libovolný, třeba i soubor MP3, telefon dovede pustit i rádio. Tradičně silný je kalendář s měsíčním, týdenním i denním pohledem, pěti druhy záznamů (jednání, volant, narozeniny, poznámka, upomínka) a opakovanými událostmi. Problém pochopitelně nedělá ani synchronizace s Microsoft Outlookem.

Nechybí ani úkolovník a poznámky, z dalších funkcí tu je kalkulačka, minutka a stopky. Mezi javovými aplikacemi pak najdeme program pro zobrazení světového času. Nechybí ani diktafon s délkou záznamu omezenou na jednu hodinu. K celkové dokonalosti tak chybí jen převodník měn a jednotek a případná schránka na tajné kódy.

Zábava – kdo si hraje, nezlobí

Ačkoli je Nokia 6151 telefon převážně pro práci, na zábavu rozhodně nezapomíná. Nabízí vlastně všechny běžné zábavní funkce. Vestavěný fotoaparát sice ubral oproti 6233 na rozlišení, ale jeho kvalita je stále dostatečná pro účely obrazového zápisníku. V rámci třídy jednomegapixelových přístrojů se jedná o čistý průměr. Možnosti nastavení jsou také celkem obvyklé, je tu kompenzace expozice, vyvážení bílé, samospoušť, sériové snímání, noční režim a efekty. Telefon umí natáčet i video, ale pouze v drobných rozlišeních 176 x 144, nebo 128 x 96 obrazových bodů.

O další zábavu se postará vestavěný přehrávač médií a hudební přehrávač. Zatímco přehrávač médií přehraje Vaše videa a umí si poradit i se streamovaným vysíláním, hudební přehrávač je tu pro poslech MP3, AAC a eAAC+ souborů. Příliš možností nastavení nečekejte, je tu jen ekvalizér a přehrávač umí hrát na pozadí. Telefon má i rádio, k jeho funkci je pochopitelně potřeba připojit sluchátka. Ta najdete v balení spolu s telefonem.

Nokia nezapomíná ani na podporu Javy, kromě již zmiňované aplikace pro světový čas je tu ještě program Sensor určený pro instant messaging přes Bluetooth. O zábavu se postarají tři zábavné a propracované hry. U Nokie samozřejmě nemůže chybět Had, dále tu je pěkný 3D golf v podobě aplikace Golf Tour a zábavné a graficky povedené Rally 3D. Opět jen naříkáme nad malým rozlišením displeje, které dojem z her kazí.

Suma sumárum

Nokia 6151 je kvalitní manažerský telefon vyšší střední třídy. Jenže samotný přístroj má ve své stáji poněkud nechtěnou konkurenci. Tou je špičková manažerská Nokia 6233, jejíž doporučená cena je o zhruba 1 200 Korun vyšší, než u nově uváděného produktu. V konkrétních číslech to pak znamená, že doporučená cena Nokie 6151 je 6 690 Kč, zatímco na model 6233 si musíte připravit 7 890 Kč. U Vodafonu dokonce koupíte model 6234 (upravená Nokia 6233 pro Vodafone) jen o necelé dvě stovky dráže, než stojí 6151. Pokud budeme uvažovat, že v praxi se Nokia 6151 prodávaná o zhruba tisíc korun levněji než 6233, stále se její nákup nevyplatí. Posuďte sami: už jen daleko lepší displej Nokie 6233 za onen příplatek stojí. 6233 má navíc fotoaparát s vyšším rozlišením, e-mailový klient a pár dalších drobností v nabídce. V balení navíc najdete 64 MB paměťovou kartu, takže je v základu k dispozici více než dvojnásobek paměti. Navíc lze předpokládat, že zatímco 6233 bude stálicí, cena 6151 půjde dolů rychleji. Tímto ale možnosti volby nekončí. Za podobnou cenu jako 6233 seženete i symbianovou Nokii E50, pokud nepotřebujete ani operační systém, ani UMTS, dostačovat vám bude levnější, ale stále dobrá Nokia 6230i. Jestliže však oželíte především horší displej, může vám Nokia 6151 posloužit vcelku dobře. Její výbava je na vysoké úrovni a třeba vám bude více vyhovovat i její vzhled. A pro mnoho zákazníků bude ušetřených 1 200 Kč příjemnou úsporou. Proč koupit? kvalitní zpracování

elegantní vzhled Proč nekoupit? horší fotoaparát

nekvalitní displej

chybí emailový klient Kdy? V prodeji Za kolik? 6 690 Kč