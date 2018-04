Nokia 6230i - první fotografie a porovnání s Nokií 6230!

Ve spolupráci se serverem Mobil.sme.sk vám přinášíme první dojmy z nové Nokie 6230i a první fotografie funkčního telefonu. Na fotografiích můžete novinku porovnat s původním modelem 6230. Článek ponecháváme v původní podobě. Vlastní zkušenosti s novou Nokií 6230i přineseme v nejbližší době.

Dizajn a klávesnica

Nokia 6230i má takmer identický dizajn s modelom 6230 – zhodujú sa línie telefónu, rozmery, i jednotlivé časti lemovania. Jediný viditeľný rozdiel nájdete na päťsmerovom tlačidle – zatiaľ čo v 6230 je vytvorené z jedného bloku s priehlbinkou, v 6230i má v strede umiestnené praktické samostatné potvrdzovacie tlačidlo. Druhý rozdiel je len v nápise označujúcom 1,3-megapixelový fotoaparátl, inak sa budú telefóny odlišovať pravdepodobne len farebnou kombináciou plastov.

Model 6230 je mimoriadne obľúbený nielen pre svoje dobre skombinované funkcie, ale aj pre vyvážené rozmery. Telefón výborne pasuje do ruky.

Napriek tomu, že Nokia do 6230i použila podstatne kvalitnejší displej, jeho rozmery sa nezmenili. Výrobca takisto neriskoval a v novinke ponechal pôvodnú klávesnicu, ktorá sa výborne ovláda. Na rozdiel od 6230 je podfarbená modrým svetlom.

Na prednej strane telefónu je pod polkruhovým lemom reproduktora umiestnené logo výrobcu, celý blok nadväzuje na displej. Klávesnicu tvorí jeden blok kláves, ktoré sú oddelené pomerne širokou štrbinou.

Na pravej strane telefónu sa nachádza veľký otvor reproduktora, ktorý je absolútne zhodný s predchádzajúcim modelom, takže informácie o stereoreprodukcii telefónu sa nepotvrdili. Na ľavej strane telefónu je len dvojtlačidlo na ovládanie hlasitosti. Navrchu je pochrómované tlačidlo na zapnutie/vypnutie telefónu a zmenu profilu.

V spodnej časti je konektor Pop-port a konektor na pripojenie nabíjačky. Vzadu je vo vystúpenom plastovom lemovaní zapustená šošovka fotoaparátu.

Displej

V Nokii 6230 bol najväčšou slabinou displej, ktorý pri rozlíšení 128 x 128 bodov dokázal zobraziť 65 000 farieb. Napriek tomu, že mnohým používateľom stačil, zďaleka nedosahoval kvality konkurencie. To si všimla aj Nokia a v 6230i všetko napravila – v telefóne je kvalitný aktívny displej s rozlíšením 208 x 208 bodov zobrazujúci 65 000 farieb. Zmena rozlíšenia je mimoriadne pozitívna – displej má veľmi jemné vykreslenie, systémové písmo je úplne dokonalé a zobrazovaný obsah je podstatne ostrejší. Displej tiež oveľa lepšie zobrazuje bielu farbu, je jasnejší a aj farby sú sýtejšie.

Ovládanie

Nokiu 6230i ovládate štyrmi funkčnými tlačidlami (z nich dve sú „klasické“ zelené a červené tlačidlo na prijatie/odmietnutie hovoru) a päťsmerovým tlačidlom. To je zapustené v jednej úrovni s ostatnými klávesmi a ovláda sa pohybom do strán v kolíske vytvorenej preliačeninou v plaste. V modeli 6230 spôsobovalo toto riešenie problémy – používateľ niekedy stlačením tlačidla nedokázal trafiť požadovaný smer. Nokia to vyriešila veľmi elegantne a jednoducho – uprostred funkčného tlačidla umiestnila ešte jedno malé, ktorým dokonale trafíte strednú polohu, ktorá sa používa najčastejšie. Túto zmenu hodnotíme veľmi pozitívne.

Menu telefónu

Nokia 6230 má dve možnosti zobrazenia menu – buď vertikálne po položkách alebo v matrici deviatich ikon. V Nokii 6230i prišlo k nenápadnej zmene – pri zobrazení v menu pribudla na ľavom funkčnom tlačidle nová funkcia Options, v ktorej sa dá zmeniť horizontálne alebo kruhové zobrazenie menu (circular). Možnosť zvoliť matricu deviatich ikon sme, bohužiaľ, nenašli.

Kruhové zobrazenie je úplne novým prvkom – všetky ikony sú zobrazené v kruhu a pri stláčaní tlačidla sa kruh vždy pootočí o jednu položku. Toto riešenie nám pripadá zbytočne komplikované – k vybranej položke sa musíte doslova preklikať a keďže jednotlivé ikonky nie sú označené, miestami doslova pátrate po ich význame (samozrejme, platí to pre nového používateľa, ktorý s telefónom nemá dlhodobé skúsenosti).

V menu pribudla len jedna položka: Push To Talk. Výraznými zmenami prešlo aj submenu: už nie je textové, ale každá položka má svoju malú ikonku a dizajnéri podstatne rozšírili medzery medzi riadkami.

Funkcie

Nokia 6230i sa funkčnou výbavou od predchodcu odlišuje len veľmi málo.

Kontakty: V kontaktoch sme našli niektoré zmeny: Nokia zmenila spôsob ovládania, i pridávania kontaktov, ide však len o malé úpravy. Namiesto päť položiek k jednému kontaktu uložíte v Nokii 6230i položiek osem, medzi nimi adresu Push To Talk.

Ostatné parametre ostrávajú: 1000 záznamov, delenie kontaktov do skupín, hlasové vytáčanie.

Správy: Zmenami prešlo aj menu správ. Zatiaľ čo v Nokii 6230 vyberáte typ správy, v 6230i priamo zvolíte písanie novej správy a formát zvolíte až tesne pred písaním. Zdá sa, že Nokia 6230i už nebude podporovať SMS chat, nahradil ho instant Messenger. Priamo v základnom menu správ sa nachádzajú aj ich jednotlivé priečinky, dostanete sa k nim tak rýchlejšie.

E-mailovú aplikáciu sme vzhľadom k jednej z prvých beta verzií telefónu s obmedzenou funkčnosťou nemali možnosť otestovať. Samozrejme, pre tých ktorí 6230 nepoznajú dodávame, že telefón podporuje SMS, MMS i e-maily.

Register hovorov: Register hovorov je úplne zhodný s modelom 6230. Galéria multimédií: Galéria multimédií je v Nokii 6230i bohatšia a podrobnejšie delená, pribudli v nej aj nové položky. Multimédiá: Na prvý pohľad sa zdajú byť multimediálne funkcie rovnaké v oboch telefónoch, ale pozor! Zdanie klame... Media player je skutočne rovnaký, no výraznými zmenami prešiel Music player.

Pribudli v ňom dve nové ikony – na pretáčanie skladieb a ďalšie prekvapenia nájdete medzi funkciami. Pribudlo prehrávanie hudby cez Bluetooth a prehrávanú skladbu môžete poslať priamo z prehrávača cez Bluetooth, infraport a e-mail na iný telefón alebo zariadenie.

Zmenami prešiel aj hlasový záznamník: teraz má grafickú podobu a zvládne o 2 minúty dlhší záznam ako v 6230 (spolu 5 minút).

Ostatné funkcie

Budík: Budík prešiel takisto malými zmenami – v Nokii 6230i pribudla funkcia snooze, teda posunutie zvonenia o zvolený čas. Kalendár: Kalendár je v oboch telefónoch zhodný: prehľadný, graficky dobre zvládnutý s množstvom praktických detailov.

Hry: V Nokii 6230i sme našli dve úplne nové hry: Street Race a Hover Challenge. Street Race je klasická automobilová naháňačka a v Hover Challenge jazdíte na snowboarde v akomsi tuneli, kde zbierate body. Aplikácie: V telefóne sú predinštalované aplikácie World Clock II (svetový čas, časové zóny), Converter II (konvertor veličín) a Translator (multijazykový slovník). Ďalšiu výbavu sme nemali možnosť otestovať, verzia softvéru v telefóne to neumožňovala.

Internet: Nokia 6230i neprinesie žiadne zmeny podpory internetu a pripojenia, v podstate už model 6230 spĺňal všetky požiadavky moderného telefónu. Užívatelia budú mať k dispozícii EDGE triedy 10 (4+1, 3+2), GPRS triedy 10 (4+1, 3+2), HSCSD a WAP 2.0 s podporou TCP/IP.

Push To Talk: Nokia 6230i bude bodovať integrovanou podporou Push To Talk, teda technológie, ktorá umožňuje používať mobil ako bežnú vysielačku. Pamäť: Interná pamäť telefónu je 26 MB. Ďalšiu kapacitu môžete zvýšiť prostredníctvom externej pamäťovej karty MMC.

Fotoaparát: Fotoaparát fotí v troch režimoch: standard, portrait, night mode a, samozrejme, zvláda aj video. V ponuke sú aj tri úrovne kvality snímku, tri rozmery (1280 x 1024, 640 x 480 a 320 x 240 bodov) a trojnásobný zoom. Fotoaparát v testovanom telefóne neponúkal žiadne zbytočné funkcie ako farebné odtiene, či rámiky. Video možno nakrúcať v dĺžke, ktorá zodpovedá voľnej kapacite internej pamäte alebo pamäťovej karty.

Celkové hodnotenie

Nokia 6230i je telefón, na ktorý sa oplatí počkať. Nokia v ňom odstránila najväčšie známe slabiny a tak ako predchádzajúci model 6230 zaznamenal veľký úspech, rovnaký čaká aj na nástupcu.