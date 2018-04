Nokia 6230i - první fotografie a informace o výbavě!

Minulý týden jsme vás v tomto článku informovali, že Nokia 6230i bude představena tento týden v úterý. Výrobce si to ale nakonec rozmyslel a telefon oficiálně představí později. Podle našich informací by to mělo být buď na veletrhu v Cannes, nebo na veletrhu CeBIT. Přesný důvod neznáme, lze ale předpokládat, že Nokia nechce uvedením této novinky přerušit stále velmi dobré prodeje současného modelu 6230. Novinka tedy bude představena v momentě, kdy ji výrobce bude schopen v krátké době začít dodávat na trh.

Nokia model 6230i dlouho popírala a i nyní oficiálně tvrdí, že žádný takový telefon nepřipravuje. Čáru přes rozpočet udělal výrobci čínský server PGCW.com, kterému se již po několikáté podařilo zveřejnit fotografie nového modelu s předstihem.

Telefon jsme měli možnost krátce vyzkoušet a některá vylepšení se nám velmi líbila. Displej má sice stejné rozměry jako u současného modelu 6230, má ale výrazně lepší rozlišení. To je 208 x 208 obrazových bodů. Displej má výborný jas a kontrast a je velmi jemný.

Novinkou je i potvrzovací tlačítko uprostřed ovládacího kříže. I tato inovace je pozitivní, telefon se lépe ovládá, potvrzení funkce je nyní přesnější. Další novinkou je 1,3megapixelový fotoaparát. Na displeji vypadá obraz velmi dobře, obraz je i velmi rychle překreslován. Kvalitu fotografií jsme ale zatím ověřit nemohli. To platí i o zvuku přehrávače MP3. Podle některých zdrojů by měl telefon hrát do sluchátek stereofonně. V době testu jsme ale neměli sluchátka k dispozici. Telefon nemá stereo reproduktory, jak bylo dříve uváděno.

Vnitřní paměť telefonu má velikost přibližně 26 MB, telefon dále podporuje paměťové karty MMC. Další inovací je podpora funkce Push To Talk, kterou nyní Nokia implementuje do většiny nových modelů. To platí i o datových přenosech technologií EDGE. I tuto technologii nová Nokia podporuje, a to ve třídě 10.

Vzhled telefonu se od běžné Nokie 6230 nikterak výrazně neliší, což můžete sami posoudit z fotografií, které pocházejí ze serveru PGCW.com. Telefon se bude dodávat v několika barevných variantách. Další informace o Nokii 6230i vám přineseme, až ji výrobce oficiálně představí.

