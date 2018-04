Nokia 6230i - Nokia sáhla podruhé až na vrchol

Uplynul necelý rok od představení Nokie 6230 - klasického manažerského mobilu, kterému se podařilo navázat na legendární modely 6210 nebo 6310i. Mnoho majitelů těchto velkých telefonů s neuvěřitelnou výdrží sice stále tvrdí, že starší řadu už Nokia nikdy nepřekoná, ale prodejní úspěch má Nokia 6230 velký a spokojených majitelů také není málo.

Nokia 6230 oslovuje uživatele moderním a zároveň docela konzervativním designem. Mezi největší přednosti lze zařadit vynikající klávesnici, velký telefonní seznam, paměťové karty, neuvěřitelně rychlé menu a samozřejmě podporu široké palety funkcí, která najde konkurenci jen u několika málo modelů na trhu. Na druhou stranu se zpočátku uživatelé trápí s vratkou navigační klávesou a telefon provází vleklé problémy s Bluetooth. Displej dnes svou kvalitou už také nikoho neohromí a VGA fotoaparát je nutností i pro ty nejlevnější modely.

Protože by byla škoda stahovat tak úspěšný model z trhu a zároveň se výrobce nechtěl dívat na to, jak jeho šampion pomalu ztrácí dech vedle nových modelů konkurence, spatřila světlo světa Nokia 6230i. Malé "i" u telefonů značky Nokia většinou symbolizuje malé změny ve výbavě. V některých případech výrobce až podezříváme, že hlavním důvodem uvedení "íčkové" verze je zájem médií, které každý nový telefon finského giganta vyvolá. Nokia 6230i se ovšem liší docela hodně a nejedná se jen o změny k lepšímu. Největší mouchy předešlé verze se ovšem podařilo výrobci vychytat.

Nokia 6230 tak končí a během několika měsíců zmizí z trhu. Naše recenze se pokusí odpovědět, jestli má smysl počkat na novější verzi, která je o dva tisíce korun dražší, popř. jestli se vyplatí starší model prodat a sáhnout po novějším.

Vzhled – najdi pět rozdílů

Designem se novinka od své předchůdkyně skoro vůbec neliší. Podobně jako i modelu 6310i přichází výrobce na podruhé z osvědčenou stříbrnou variantou. Kovový vzhled je u mobilů stále v oblibě a působí moderně. Kdo by chtěl ještě přidat na vážnosti, může zvolit variantu s černými boky a zadní stranou. Podle našeho názoru je design telefonu velmi povedený a v zásadě mu není co vytknout. Snad jen, že Nokia 6230 je velmi rozšířená, a tak je telefon i trochu okoukaný.

Nokia 6230i je štíhlá a snadno vklouzne do kapsy. Směrem dolů se telefon velmi nenápadně zužuje. Při uchopení do levé ruky se přímo pod palcem nachází kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti. Na horní hraně leží u Nokií obligátní klávesa pro vypínání nebo změnu profilů. Vhledem k tomu, že Nokia 6230i podporuje službu Push to Talk (PTT), čekali jsme jako u jiných telefonů jedno boční tlačítko pro její lepší ovládání. Pro aktivaci PTT se ovšem používá dlouhý stisk kolébkového tlačítka hlasitosti směrem nahoru. Opačným směrem se aktivuje hlasové ovládání. Černý pruh základního bloku telefonu narušuje po obvodu už jen externí reproduktor na pravém boku a dvojice konektorů naspodu: datový a a nabíjecí.

Jedinou změnou na zadní straně je miniaturní nápis "1,3 megapixel" pod logem výrobce. Nokia totiž vylepšila fotomodul, který nyní dokáže pořizovat snímky až do rozlišení 1280 × 1024 pixelů. Tmavý výstupek, který čočku ukrývá, se nachází přesně v místech, kam praváci pokládají na zadní straně ukazovák. Stejně jako u modelu 6230 tak dochází často k zapatlávání čočky. Jedná se ovšem jen o nepatrný detail a na rozdíl od jiných telefonů, které jsou po několika hovorech zapatlány téměř celé, je zmínka o čočce fotoaparátu jen drobným detailem.

Stejně jako u Nokie 6230 lze zadní kryt velmi špatně sundat. Odměnou za občasnou námahu je ovšem dokonale kompaktní zpracování, které nevrže ani při silném stisku. Pod krytem je vše uspořádáno zcela identicky. Paměťová karta ve formátu MMC o kapacitě 32 MB je stále ukryta pod baterií a při její výměně je tedy nutné telefon restartovat. Nokia 6230i naštěstí nabíhá docela rychle a vypnutí – zapnutí se zadáním PIN lze stihnout pod třicet vteřin. Rozměry zůstaly stejné 103 mm × 44 mm × 20 mm, jen hmotnost vyskočila o dva gramy na 99 gramů. Takový rozdíl jen těžko někdo v ruce pozná.



Klávesnice – přibyl jeden čudlík

Nokia 6230 měla velmi kvalitní klávesnici a Nokia 6230i jí přebrala téměř beze změny. Tlačítka mají malý zdvih a stisk doprovází výrazné cvaknutí (zvuk někdy trochu připomíná tiché mlasknutí, jako by bylo tlačíko ulepené). Na první pohled zaujme prostřední pruh tlačítek, který je odhadem dvakrát silnější než ty krajní. Při psaní to ovšem nijak nevadí.

Jen těžko si lze nevšimnout inovace navigační klávesy, která už není tvořena jediným tlačítkem. Novinka má na dně navigačního tlačítka samostatnou klávesu pro potvrzení aktuální volby. Jedná se o vítané vylepšení. Nokia 6230 má totiž navigační tlačítko velmi vratké a je potřeba trochu trénovat, než přestanete místo potvrzení aktuální volby tisknout některý směr. Na adresu čudlíku je ovšem třeba poznamenat, že ne každému připadá nové ovládání výrazně lepší. Vydutá navigační klávesa je konstruována původně tak, aby měl člověk palec v jamce a jen mírným vyklopením do stran ovládal telefon. Nyní ovšem vyboulené potvrzovací tlačítko pod palcem trošku překáží.

Jde hlavně o zvyk a každému bude vyhovovat něco jiného. Podle našeho názoru je nové uspořádání přeci jen lepší. Máme také dobrou zprávu pro všechny majitele starších Nokií. Kryty jsou kompatibilní a lze je bez problému na Nokii 6230 přendat. Nokia 6230i má ovšem o něco větší displej, a tak po okrajích vidíte pod sklíčkem tmavé pruhy desky telefonu. Ale jde to. Novinka také nabízí širokou paletu nastavení pro pohyb navigační klávesy v úvodní obrazovce, změnit lze také nastavení funkce pro stisk pravé výběrové klávesy. Pro několik základních funkcí je k dispozici také hlasové ovládání.

Displej a menu – paráda, i když ne největší

Nokia 6230i se může pochlubit opravdu vynikajícím displejem. Nejdříve měla být na tomto místě věta, že je tak zářivý, až se zdá větší než displej u Nokie 6230. Po opakovaném měření už je ovšem jasno: Nokia 6230i má větší displej než Nokia 6230. Oproti původních 27 × 27 milimetrů máte nyní k dispozici rovnou 30 × 30 milimetrů. Není to pravda žádný světoborný obr, ale při velmi slušném rozlišení 208 × 208 obrazových bodů je kresba velmi detailní. Pro informaci uvádíme, že Nokia 6230 má rozlišení jen 128 × 128 bodů a velký nárůst rozlišení při malém zvětšení velikosti je opravdu znát.

Čitelnost na slunci se hodnotí velmi těžko, ale použitý aktivní displej má velký kontrast a podle nás se čte lépe než u většiny jiných mobilů. Při duelu se starší Nokií 6230 vychází oba modely přibližně stejně. Podání barev se ovšem zdá u Nokie 6230i o něco věrnější. Bude to možná znít jako reklamní slogan, ale hlavně bílá je opravdu o něco bělejší.

Oproti prvnímu představení telefonu se dočkalo velkých změn menu. Kompletně nová sada ikonek již není tak chladná jako u původního modelu. Trojrozměrné animované ikony zůstávají velmi jednoduché, ale působí o něco veselejší a hrají více barvami. Ikonky se navíc objevují i v druhé úrovni menu, která je u jiných Nokií Series 40 už čistě textová. V úvodní obrazovce si lze samozřejmě nastavit jako tapetu fotografii. U tmavších snímků někdy hrozí, že není vidět popis kontextových kláves, a tak jde barva textu v úvodní obrazovce téměř libovolně změnit.

Na Nokii 6230i nás nejvíc mrzí, že není tak rychlá jako model 6230, u kterého máte téměř pocit, že menu reaguje ještě před stiskem kláves. Nokia 6230i rozhodně není pomalý telefon, ale už se zdá "normálně rychlá". Při otevření některé nabídky z hlavního menu dojde k nepatrnému zpoždění způsobenému patrně výrazným navýšením rozlišení. Také návrat na hlavní obrazovku s nastavenou tapetou trvá z menu skoro vteřinu.

Mohlo by se zdát, že větší displej s větším rozlišením bude rychleji drancovat baterii. Výrobce ovšem uvádá zcela identické hodnoty pro 6230 i 6230i: až 5 hodin hovoru nebo až 12 dnů v pohotovosti. Použitá baterie Li-ion 850 mAh je v obou případech také stejná.

Zábava – fotoaparát bude největším lákadlem

Nokia 6230i si ponechává od staršího modelu všechny multimediální vlastnosti. Nejdůležitější je samozřejmě podpora MP3 a digitální fotoaparát doplněný o FM rádio. Jednoduchý přehrávač hudby umožňuje listovat mezi skladbami a zvolit si náhodné či opakované přehrávání. Hudbu lze také vysílat přes Bluetooth do sluchátek nebo jiných příslušenství a telefon bez problémů přehrává i skladby z adresářů. K dispozici je také ekvalizér, který si můžete libovolně nastavit nebo zvolit některou z připravených sad.

Po připojení sluchátek si můžete pustit rádio. Zvuk je přiměřeně kvalitní při hraní do sluchátek i s použitím externího reproduktoru. Přiměřeně kvalitní znamená, že jej lze bez problémů použít pro příležitostný poslech hudby. Kvalitní hudební přehrávač tento mobil ještě stále nenahradí. Pro hudební fandy je k dispozici také paralelní GPRS kanál Visual Radio, po kterém se mohou přenášet doplňující informace k přehrávané skladbě. U nás tuto službu ovšem zatím nikdo nepodporuje a vzhledem k tomu, že se zatím jedná o službu jen pro vybrané telefony Nokia, těžko některá stanice do svého vysílání podporu Visual Radio zahrne. Do paměti telefonu lze uložit 20 stanic.

Fotoaparát s rozlišením 1,3 MPx je na nové Nokii 6230i pravděpodobně největším lákadlem. Novinka je vůbec prvním klasickým telefonem Series 40, který se takového fotoaparátu dočkal. Symbianový model 7610 měl přitom stejný snímač už skoro před rokem. Nokia podobným "protěžováním" zvyšuje zájem o chytré telefony, kterých má v nabídce celou řadu. Klasické modely například s Bluetooth lze ovšem spočítat na jednom prstu, což podle našeho názoru finskému výrobci příliš nesvědčí.

S fotoaparátem nové Nokie jsme spokojeni nebyli. Může se jednat o předprodejní vzorek, jehož kvalita se do zahájení prodeje ještě zlepší. Po zkušenostech se Sony Ericssonem K750i ovšem nelze na adresu pořízených fotografií napsat nic moc dobrého. Pokud výsledky srovnáme například se Sagemem myX-8 nebo Sony Ericssonem S700 (oba mají 1,3MPx snímač), tak Nokia 6230i prohraje.

Fotoaparátu u mobilu lze odpustit ledacos. Absenci vyvážení bílé barvy nebo různých režimů pravděpodobně využije u mobilu minimum uživatelů. Fotoaparát by ovšem měl být co nejrychlejší, aby umožnil zachytit nečekané situace. Zvuk závěrky se u Nokie 6230i přitom ozývá odhadem vteřinu po stisku spouště, což nepůsobí příliš dobrým dojmem. Pro použití v MMS jsou fotografie zbytečně velké, po přenosu do počítače zase příliš vynikne jejich průměrná kvalita. Čekali jsme víc.

Nokia 6230i samozřejmě podporuje Javu MIDP 2.0. Trojice nahraných her – auta Street Race, desková Backgammon II a simulátor Golf Tour je docela povedená. Pro ukládání her, MP3, fotografií nebo dalších souborů lze využít základní paměť telefonu 32 MB nebo paměťovou kartu typu MMC, která může mít kapacitu až 512 MB. V základním balení najdete 32MB kartu, což stačí pro běžné použití, ale jako zásobník na MP3 skladby jen těžko. Pro správu různých souborů slouží galerie, kde najdete vše uspořádáno do přehledných složek.

Telefonování - velký seznam prohledáte rychle

Nokia 6230i je tri-band telefon s komfortní výbavou pro telefonování. Příchozí hovory ohlásí skladby ve formátu MP3, AAC nebo polyfonní melodie. Externí reproduktor hraje čistě a také překvapivě hlasitě. Nadefinovat si můžete libovolné množství skupin volajících, roztřídit do nich kontakty a například filtrovat hovory podle jednotlivých vyzváněcích profilů. Každou skupinu může odlišit jiné vyzvánění a na displeji se může zobrazit fotografie volajícího (i když velmi malá).

Práce s telefonním seznamem, do kterého se vejde až 1000 kontaktů je velmi rychlá. U každého kontaktu můžete zadat až pět čísel a pět dalších položek. Telefon filtruje seznam podle libovolného počtu znaků. Vybrat si můžete ze čtyř zobrazení: jednoduchý nebo velký seznam jmen (liší se velikostí písma), dále jméno s fotografií nebo jméno s telefonním číslem. Tradičně lze kopírovat kontakty mezi pamětí telefonu a SIM karty. Probíhající hovor si můžete nahrát, záznam je limitován hranicí 25 minut. Dlouhým stiskem číselných kláves lze vytočit důležitá telefonní čísla.

K dokonalosti chybí u telefonních funkcí rozdělení jména a příjmení, což by usnadnilo synchronizaci s Outlookem, nebo možnost hledat řetězce vybraných znaků libovolně v textu. U tisíci jmen v kontaktech si totiž nemusíte pamatovat, jestli jste zadali nejdřív jméno a pak příjmení nebo naopak.

Zprávy – T9 skoro k ničemu

Nokia 6230i podporuje SMS, MMS i e-mail nově vylepšený o podporu příloh. Do paměti se s největší pravděpodobností vejde 150 textových zpráv, i když výrobce její přesnou kapacitu neuvádí. Psaní si můžete trochu usnadnit predikativním psaním T9. Uvádíme trochu, protože Nokia 6230i používá nový typ slovníku, který nemá zdaleka ideální slovní zásobu a neporadí si snadno s výrazy jako kudy, ano, řídím nebo se. Telefon slova buď nezná, nebo nabízí nelogické kombinace a musíte mezi nimi vybírat. Diakritika je před odesláním ze zprávy ořezána.

Nejedná se o nic tragického, ale v porovnání se slovníkem například u chytrých telefonů Series 60 je tento o úroveň níž. Přibyla možnost doplňování slov, která se projeví například tak, že při psaní slova přivezte telefon sám napíše to poslední "e". Ve většině případů ale aktivní doplňování vůbec nepostřehnete nebo se telefon do správného tvaru netrefí.

E-mail dokáže konečně odesílat i přijímat přílohy, ale velikost připojeného souboru má nastavený limit, který nedovolí odeslat fotografii v plném rozlišení. Také hláška: "Zprávy příliš velké pro přijetí: 3", vás v e-mailu dvakrát nepotěší. Právě možnost odesílat fotografie je přitom hojně využívaná jako náhrada MMS a je tedy škoda, že řešení i u Nokie 6230i je jen polovičaté. Práce s MMS je stejná jako u předešlého modelu. Telefon soubor před odesláním zmenší na maximálně 300 kB.



Organizační a datové funkce - Bluetooth bez problémů

Nokia mírně pozměnila systémové písmo, což je znát zejména u nejmenšího fontu nebo u popisu kontextových kláves. V editoru lze nyní nastavit tři velikosti písma oproti původním dvěma, ale nejmenší je větší než u modelu 6230. To způsobuje, že na displej se vejde maximálně šest řádků textu (největším fontem čtyři řádky a středním pět). Píše se opravdu výborně, škoda té T9.

Vzbudit vás ráno může rádio nebo i MP3, což oceňujeme. Budík se může ozývat i každý den nebo jen vybrané dny v týdnu. K nastavení je nově i prodleva opakovaného buzení. Kvalitní kalendář oproti předešlému modelu žádné změny neprodělal a stejně jsou na tom i další kancelářské aplikace jako poznámky nebo úkoly. Na těchto aplikacích není příliš co vylepšovat. Měsíční, týdenní i denní pohled do kalendáře je velmi přehledný a poznámky se mohou opakovat každý týden, den, dva týdny, měsíc i rok. Všechny údaje lze samozřejmě synchronizovat s Outlookem. Diktafon dokáže nově zaznamenat až 25 minut záznamu.

Pro spojení s počítačem poslouží Bluetooth, infraport a datový kabel, který není součástí základního balení. Zdá se, že Nokia u tohoto modelu předešla problémům s Bluetooth, nebo jsme během připojení na internet ani synchronizace alespoň žádný neznamenali. Pokud budete chtít používat Nokii 6230i jako MP3 přehrávač, doporučujeme pořídit čtečku paměťových karet, protože přesouvání souborů přes Bluetooth i infraport je přeci jen pomalé. Kabel jsme během testování neměli k dispozici. Při připojení internet potěší podpora GPRS i EDGE třídy 10 a také nepříliš používané HSCSD. Přímo v telefonu je integrovaný WAPový prohlížeč ve standardu 2.0 s podporou xHTML.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Nokia 6230i nabídne lepší fotoaparát, Push to Talk, větší paměť a také kvalitnější displej. Vylepšení se dočkala i vratká navigační klávesa. Proč ho nekoupit? Telefon nemá příliš dobrý predikativní slovník T9. Mnoho slov chybí, jiná důležitá nenabízí automaticky. Při výměně karet se musí telefon restartovat. Nokia 6230i se také zdá pomalejší než předchůdkyně. Kdy? květen 2005 Za kolik? 12 000 Kč

Nokia 6230i je pro model 6230 důstojný nástupce. Výrobce se snažil vylepšit co mohl a rozdílů je víc, než kolik bývá u jiných "i" verzí zvykem. Překvapivé je zejména zvětšení rozměrů displeje nebo zavedení e-mailu s podporou příloh. Zásadní výtky k Nokii 6230i lze směřovat na slabou T9, omezení limitu pro přílohy v e-mailu a přeci jen trochu menší rychlost než u 6230. I přesto se ale Nokia 6230i bez problémů zařadí mezi nejlepší mobily současnosti a bude o ní určitě zájem.

Prodávat by se Nokia 6230i měla začít od příštího měsíce za cenu okolo 12 000 Kč. Nokia 6230 je nyní v oficiální distribuci levnější o dva tisíce, což se vzhledem k rozdílu ve výbavě nezdá tolik. Určitě se nyní vyplatí počkat. Od jejího uvedení ovšem bude chybět jen pár týdnů k zahájení prodeje Sony Ericssonu K750i, který se pochlubí hned 2MPx fotoaparátem s autofocusem. Čeká nás tedy nový souboj dvou titánů, který bude ještě ostřejší než loni. Sony Ericsson totiž nedokázal integrovat do svých telefonů EDGE, ale zase přezbrojil na výrazně lepší fotoaparát.

Který z nich podle vás u uživatelů zvítězí?