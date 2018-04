Nokia 6230i - když ji miluješ, není co řešit

Nokia včera v Praze představila na tiskové konferenci své tři nové modely. Telefony jsme měli příležitost krátce vyzkoušet a nafotit, přinášíme vám proto dojmy, jaké v nás zanechaly. Krátce můžeme novinky okomentovat asi takto: "Nokia nohama opět na zemi." Marně byste totiž hledali extravagantní výstřelky v kategorii Fashion. Nokie 6230i, 6021 i 6030 patří mezi klasické modely, jejichž vzhled by neměl nikoho iritovat. Zástupci výrobce nám také potvrdili, že v nejbližším období se ani žádné další módní výstřelky nechystají.

Modní telefony i designové výstřelky mají jistě v oboru své místo. Výrobce jimi může otestovat zájem uživatelů o výstřední produkty, nestandardní funkce nebo jimi alespoň upozorní na značku. Význam ovšem mají zatím jen jako doplněk praktických a uživatelsky přívětivých modelů, mezi které všechny tři novinky od Nokie určitě patří.

Jak vylepšit top model?

Největší zájem vyvolává mezi čtenáři inovovaný manažerský model Nokia 6230i. Její předchůdkyně se stala jedním z nejúspěšnějších telefonů výrobce a to i přes vleklé problémy s Bluetooth. Ačkoliv tuto technologii pravidelně využívá jen minimum majitelů mobilního telefonu, pro top model to rozhodně není dobrá vizitka. Při pohledu na Nokii 6230i je jasné, že máme ve skutečnosti před sebou jen malou evoluci Nokie 6230. Těžko ovšem někdo může kárat výrobce za to, že přináší na trh vylepšenou verzi telefonu, který v prodejích překonává i mnohem levnější modely. Experimenty Nokii zatím žádný velký úspěch nepřinesly.

Vylepšení fotoaparátu je zcela logickým krokem. Výrobce již závěrem minulého roku deklaroval, že honba za megapixely nebude jeho hlavní prioritou a snímač s rozlišením 1,3 MPx pro pohotovostní focení docela stačí. Sony Ericsson se již ovšem pochlubil dvěma modely s 2MPx čipem a autofocusem. Jejich cenu na rozdíl od Nokií ještě neznáme, ale dostane-li se Sony Ericsson na podobnou hranici, budou s Nokií 6230i tvrdě bojovat.

Rozdíl strategií

Mezi přístupem Nokie a Sony Ericssonu k fotomobilům lze totiž již dnes vypozorovat trochu odlišný přístup ve strategiích. Nokia představuje „mačkací“ směr, který vychází z jednodušších fotoaparátů, jejichž obsluha se často omezuje jen na mačkání spouště a minimum dalších nastavení. Tento přístup se snaží práci s fotomobilem co nejvíce zjednodušit tak, aby byl rychle v pohotovosti a fotky byly rychle uložené.

Snaha nahradit běžný digitální fotoaparát je tak u Nokie mnohem menší než v případě Sony Ericssonu. Jeho modely jsou ze zadní strany k nerozeznání od levných digitálů a nabízí i mnohem pokročilejší funkce jako například vyvážení bílé barvy. Oba přístupy symbolizují odlišné názorové směry na budoucnost fotomobilů. Jedni říkají, že si s digitály zas tak moc konkurovat nebudou a fotomobil poslouží jako náhrada v neočekávaných situacích. Druzí jsou přesvědčeni, že běžný uživatel nebude mít důvod si digitální kompakt vůbec kupovat. O tom, kdo vykročil správným směrem, rozhodneme my – uživatelé. Ke kterému směru se kloníte vy?

Nokia naslouchá

Další upgrade Nokie 6230i představuje docela milou ukázku toho, že i největší výrobce světa přeci jen naslouchá zákazníkům. Novinka zdědila po své předchůdkyni výbornou klávesnici, která je velmi citlivá a přitom má výraznou odezvu. Nejeden nový majitel Nokie 6230 si ovšem stěžoval na to, že navigační tlačítko je příliš vratké a často tak místo potvrzení aktuální volby tiskne některý směr. Nokia 6230i je již vybavena navigačním tlačítkem, které má ve svém středu samostatnou potvrzovací klávesu. Pohyb v menu a výběr položky je tak o poznání pohodlnější, než v případě předchozího modelu.

Největší slabinou Nokie 6230 byl displej s rozlišením 128 ×128 pixelů, který nepatřil k tomu nejlepšímu ani při jejím představení. Novinka se může pochlubit displejem o stejné velikosti, ale rozlišením 208 × 208 pixelů. Oba dokáží zobrazit 65 000 barev. Obraz je na první pohled mnohem jasnější a kresba velmi ostrá. Ikony mají ovšem stejně chladnou podobu jako u 6230, jen jsou o něco menší. Naši slovenští kolegové ze serveru mobil.sme.sk měli telefon k dispozici několik dní, a tak si všimli, že v možnostech menu se nyní nachází zobrazení Cinrcular. V takovém případě jsou ikony uspořádané do kruhu a při pohybu v menu se celý kruh otáčí. Jedná se o docela zbytečný a trochu kýčovitý prvek, který vůbec neusnadňuje orientaci v menu telefonu. Naštěstí můžete přepnout na klasický vertikální seznam ikon, kdy se na obrazovce zobrazuje vždy jedna položka. Klasická matice 3 × 3 ovšem chybí.

V první úrovni menu přibyla jen položka Push-to-Talk (PTT). Tato slibná technologie umožňuje stisknutím bočního tlačítka propojit volajícího s nadefinovanou skupinou dalších uživatelů. Hovory sice nejsou duplexní a mluvit může vždy jen jeden. Hlas se ovšem přenáší po GPRS, což dává operátorů možnost zpoplatnit PTT jen neomezeným paušálem. Eurotel nabízí tuto službu od prosince a snad nás v blízké době nechá konečně PTT také vyzkoušet. Základní paměť telefonu byla zvětšena na 26 MB, doplňuje ji samozřejmě paměťová karta ve formátu MMC.

Další změny Nokie 6230i jsou více méně kosmetické. Záznamům můžete nyní přiřadit až osm telefonních čísel místo pěti a diktafon má prodloužený záznam o celé dvě minuty (nyní pět). Při přehrávání MP3 můžete skladby posouvat a hudbu lze pouště přes Bluetooth do jiných zařízení (třeba sluchátek). Přímo z přehrávače lze skladbu snadno odeslat přes Bluetooth, infraport nebo e-mail. Také po zazvonění budíku si můžete vybrat, aby vás znovu otravoval třeba až za hodinu a ne jen po deseti minutách.

Vyplatí se počkat?



FOTOGALERIE

Co říci závěrem? I když se to třeba nebude mnoha odpůrcům finského výrobce líbit, Nokia 6230i je telefon, o který bude zájem. Telefon je velmi rychlý, má jemný displej (i když rozhodně ne největší) a může se pochlubit opravdu špičkovou klávesnicí. Konzervativní, ale přesto elegantní vzhled nemůže nikoho urážet a Nokii se také podařilo odstranit většinu nedostatků předešlého modelu. Nokia 6230i tak představuje telefon, na který se vyplatí do května počkat. Podle neoficiálních informací bylo její představení posunuto právě kvůli obavám, že by se Nokia 6230 přestala prodávat. Cena Nokie 6230i byla stanovena na 12 000 Kč. Největší slabinou tohoto modelu je tak skutečnost, že jeho design už je přeci jen trošku okoukaný.