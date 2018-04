Nokia 6230 - podívejte se na displeje

, aktualizováno

Tato Nokia by si s ohledem na jiné mobily asi zasloužila větší rozlišení displeje. Když si ale prohlédnete fotogalerii displejů, zjistíte, že je na nich vše, co potřebujete. Cokoliv navíc by asi zlepšilo design, ale nepřidalo funkčnost...