Nokia 6230 – trefa do černého (minirecenze)

Kvůli Nokii 6230 spousta lidí oddaluje nákup mobilního telefonu. Jde o mobilní nadšence, kteří ale nechtějí chytrý mobil, nebo současné majitele Nokií 6310i nebo ještě starších, případně stylových Nokií 6610, 7210 apod. Nejen fanoušci Nokie ale čekají – jde také o ty, kdo váhají nad nákupem Sony Ericssonů T610 nebo T630, případně již tento typ mobilů používají.

Nokia 6230 se totiž má stát přinejmenším pro nejbližší měsíce hlavním mobilem Nokie určeným pro náročné uživatele, kteří ale opravdu nechtějí chytrý mobil, třeba Série 60 (pro práci je podle nás lepší). Má pro to dobré předpoklady – umí téměř všechno. A nezaostává ani v multimediích.

Líbí nebo nelíbí?

Nokia 6230 je poměrně malý mobil (103 × 44 × 20 mm), s možná trošku vyšší hmotností vzhledem k rozměrům – 97 gramů. Ale je to relativní údaj, v kapse o Nokii 6230 nebudete vědět. Baterie je Li-Ion o kapacitě 850 mAh, se kterou mobil vydrží až 5 hodin hovoru nebo 300 hodin pohotovosti.

Na našich fotkách vidíte tmavé provedení. Nokia vyrábí ještě světlou 6230, další barevné ztvárnění získáte po výměně předního i zadního krytu. Nám se tmavé provedení líbí, ale důležité je, že si můžete díky výměnným krytům zvolit vlastní.

Design je poměrně konzervativní s několika málo moderními prvky a třeba na původních oficiálních fotografiích se nám příliš nelíbil. Ve skutečnosti ale vypadá Nokia 6230 mnohem lépe. Je nám ale jasné, že design a barevné ztvárnění budou budit emoce, takže o designu se raději nerozhodujte na základě internetových nebo i tištěných článků, ale zajděte se na mobil podívat do obchodu.

Stará dobrá klasika v moderním kabátu

Nokia 6230 je zařízení Série 40. Z toho je zřejmé, jaká jsou omezení mobilu, ale dokážete si také velmi dobře představit, co umí. Barevný displej je aktivní (TFT), zvládne 65 tisíc barev. Rozlišení je 128 × 128 bodů. Struktura menu je obvyklá, pokud znáte nějakou Nokii (kromě Série 60), v menu se neztratíte. I když některé položky již nejsou v první úrovni, ale přesunuly se do nastavení (třeba Bluetooth nebo infračervené spojení, které sice dříve v těchto místech bylo, ale u jiných nových mobilů Série 40 mělo samostatné menu).

S Nokií 6230 můžete bez obav cestovat, je třípásmová (900/1800/1900 MHz). Většina příslušenství je kompatibilní (nabíječky, kabely, držáky HF), ovšem se současnými mobily Série 40. S původními manažerskými mobily třídy 62xx a 63xx jsou shodné jen nabíječky.

V době psaní tohoto článku se nám líbila klávesnice. Stisk kláves je vyhovující, máte jistotu, že tisknete tu, kterou chcete. Textové zprávy se tak dají psát velmi rychle, s T9 nebo bez. Jedinou výhradu máme k ovládacímu kurzorovému tlačítku. U něj se totiž velmi snadno přehmátnete, pokud na něj položíte bříško palce a chcete jen zatlačit do správného směru, nebo chcete stiskem doprostřed potvrdit.

S joystickem to jde bez problémů, ale s tímto tlačítkem musíte tlačit nehtem (bokem nebo kolmo). Jinak občas stisknete jinou polohu tlačítka, než jste chtěli. Přitom přirozený pohyb po klávesnici by spíše upřednostnil použití bříška palce. Ale uznáváme, že joystick by na této klávesnici působil rušivě a koneckonců jsme si do pěti minut zvykli.

Nahradí 6310i?

O Nokii 6230 se zajímá většina pokročilejších majitelů mobilů. I když si ji nechtějí koupit, jsou zvědaví, co vlastně umí. Tento mobil ale velmi zajímá uživatele 6310i, 6310 nebo 6210. Podle nich je totiž 6230 tím mobilem, který dokáže nahradit jejich současné telefony (vycházejí z tabulkových srovnání). Do takového přímého srovnání se zatím pouštět nechceme, ale je fakt, že Nokia 6230 umí totéž a ještě mnohem více; při menších rozměrech.

Začněme připojením k počítači – využít můžete kabel USB (Nokia 6230 má konektor PopPort), infračervené spojení nebo Bluetooth. Pro samotné připojení k internetu zvládá Nokia 6230 GPRS (třída 10, tedy 4+2) a EDGE, což ale v České republice přinejmenším do podzimu nevyužijete.

Mobil je plně synchronizovatelný s počítačem – alespoň v tom smyslu, že údaje je možné přenášet oběma směry. V praxi sice budete přenášet informace z počítače do mobilu, ale je to možné i obráceně. Synchronizují se kompletní údaje z organizéru, tedy úkoly, schůzky, kontakty a poznámky. Pokud nesynchronizujete při přímém spojení s počítačem, můžete využít i SyncML.

Neztratí se ani na diskotéce

U mobilů pro práci jsou obvykle trošku potlačeny multimediální funkce – a nebo jsou tím nejlepším, co mobil umí, a organizér a připojení k internetu je trošku nedokončené, což se snaží výrobce zamaskovat marketingem. Nokia 6230 se ale může pochlubit vedle již popsaných funkcí pro práci i špičkovou podporou multimedií.

Dnes je již normální digitální fotoaparát a nově se standardem stává možnost pořizovat videozáznam. U fotek zvládne Nokia 6230 maximální rozlišení 640 × 480 bodů, v případě videa 176 × 144 bodů (3GPP). Objektiv je relativně světelný, poradí si i v horších podmínkách.

V krabici s mobilem najdete stereofonní sluchátka. Přes ty je možné poslouchat klasické FM rádio nebo si přehrávat hudbu – ve formátu MP3 nebo AAC. Nokia 6230 podporuje paměťové karty MMC, v našem balení byla o kapacitě 32 MB. Hudba se dá poslouchat i přes vestavěný reproduktor a je poměrně kvalitní.

Vyplatí se o ní uvažovat

Na závěry, ke kterým se odvážíme po recenzi, je ještě čas. Ale už nyní nás Nokia 6230 zaujala. Po dobu recenzování se obvykle stává, že se po detailnějším seznámení s fungováním mobilu naše názory mění, ale nečekáme, že 6230 propadne.

Ti, kdo dosud používali Nokii a čekali na další manažerský mobil, se asi dočkají v podobně 6230. Určitě také zaujme ostatní, kteří chtějí funkce, které Nokia dosud příliš nepodporovala v mobilech Série 40. Určitě se objeví spousta výtek, třeba na rozměry displeje, kurzorové tlačítko a některé další vlastnosti, ale to jsou objektivní fakta.

Nyní se Nokia 6230 objevuje v cenících za 14500 až 16000 tisíc korun (u internetových obchodů, kde si ale nejsme jistí, že nejde o šedý dovoz, se objevuje za 13500 Kč). Za ty peníze se nám zdá, že jde o dobrý mobil (byť cena by určitě mohla klesnout), ale s verdiktem opravdu raději počkáme.