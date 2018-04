Nokia 6230 – nejlepší z nejlepších? (recenze)

Podle Nokie jde o stěžejní produkt pro tento rok. Podle fanoušků značky je to jednoznačně nejlepší manažerský mobil od dob Nokie 6310i, podle jiných je to jen marný pokus chytit ujetý vlak. Všichni hovoří o Nokii 6230, mobilu, který ve vás vzbudí emoce ještě dřív, než jej skutečně spatříte na vlastní oči a budete si jej moci osahat.

Když se nad Nokií 6230 zamyslíte, asi nenajdete moc věcí, čím by vybočovala z řady natolik, aby se o ní hovořilo v takových superlativech, nebo s takovým odsuzováním. Příčinu ale nemůžete hledat v přehledu funkcí, tkví totiž ve značce. Jakýkoliv mobil Nokie totiž přinutí každého majitele mobilu (a to jsme v České republice už téměř všichni), aby se k němu vyjádřil, a to i když o něm četl jen jeden odstavec.

Navíc to, že sama Nokia označuje model 6230 jako špičkový a připouští, že by měl nahradit veleúspěšné 6210, 6310 a 6310i, každého přirozeně nutí, aby se o Nokii 6230 zajímal. Ostatně, i když jste si možná na tento článek neklikli proto, že si chcete 6230 koupit, odoláte, abyste si nepřečetli jistě šťavnatou diskusi pod článkem?

Není pro manažery příliš malý?

I když je trend miniaturizace nezadržitelný, spousta lidí si oblíbila velikost modelů 6210/6310 a Nokia 6230 jim přijde příliš malá. Asi největším lákadlem větších rozměrů Nokií 6210/6310 je velká klávesnice. Ale můžeme vás ujistit, že i na 6230 se dá psát stejně jistě jako s větší Nokií. Jen při držení tolik nepociťujete hmotnost mobilu, což ale nemusí být na škodu. Když už probíráme rozměry, tak hmotnost Nokie 6230 je 97 gramů při rozměrech 103 x 44 x 20 mm .

Volání po původních rozměrech má ještě jednu příčinu. Spousta současných majitelů Nokií 6210/6310 má totiž v automobilu sadu hands-free. A Nokia 6230 má menší rozměry i jiný konektor (používá PopPort). Takže s pořízením nového mobilu si v takovém případě musíte pořídit i novou sadu hands-free.

Typickým uživatelem je podle Nokie profesionál, ve věku 20 až 50 let, muž i žena, často cestující (900/1800/1900, dá se pořídit i americká varianta 850/1800/1900)a používající mobil ke zvýšení pracovního výkonu (v prezentaci Nokie je i poznámka, že pracuje více než 40 hodin týdně). Pokud jste v této poměrně široce definované cílové skupině našli, potom asi toužíte po mobilní kanceláři a nádherně propracovaném designu umožňujícím efektivní práci a využití ve volném čase.

Marketingová charakteristika mobilu je řádně vylepšená, ale v zásadě má pravdu. Tento mobil využijete tehdy, když opravdu používáte mobil k práci a požadujete rychlé datové spojení (Nokia 6230 umí EDGE), používáte organizér času, ve volném čase využijete multimedia (streamované audio i video, foťák), poslechnete si MP3 (k Nokii 6230 se dodává paměťová karta MMC o kapacitě 32 MB), ale přitom nejste natolik nároční, že byste potřebovali Nokii Série 60 (např. 6600) a spokojíte se se Sérií 40.

Nokia „Classic“

Nokia 6230 patří do skupiny mobilů Classic. Je tím samozřejmě myšlena výbava funkcemi a určení klasickým zákazníkům (tedy využívající mobil hlavně pro práci a nově i pro multimedia, což ale je spíše imageová záležitost). Označení Classic ale lze vztáhnout i na design. Na Nokii 6230 totiž není nic výstředního.

Jde o mobil klasického provedení (označení je spoustá, ale jen klasika je výstižné, takže se za další časté používání toho slova v této recenzi omlouváme…). Na přední straně je aktivní barevný displej (65 tisíc barev, TFT), spodní polovinu zabírá jednolitá klávesnice. U tohoto decentního mobilu se vývojáři vyvarovali odvážných experimentů jako u 7210 nebo třeba 3650 – to je pro uživatele jenom dobře.

Na horní straně je klávesa pro zapínání a vypínání mobilu, slouží i pro výběr vyzváněcího profilu (zkušení praktici to znají, ale nováčky u Nokie to překvapí…). Na levém boku jsou dvě klávesy pro ovládání hlasitosti. Na zadní straně je objektiv digitálního fotoaparátu, v pravém horním rohu je očko pro upevnění šňůrky. Moc dalších zásadních designových prvků na Nokii 6230 asi nenajdete, ostatně prohlédněte si fotografie.

Staré nové menu

Když srovnáte menu starších a nových Nokií, přijdou vám naprosto odlišné. Zvláště když si zobrazíte ikony do matice a ne klasického zobrazení, kdy je jen jedna ikona na displeji. Ale když oba mobily zkusíte ovládat, zjistíte, že menu je prakticky pořád stejné a některé položky se na rozdíl od některých dřívějších vrátily zpět – to je příklad třeba menu Připojení (aktivace IrDA nebo Bluetooth), které dříve bývalo na první úrovni menu; teď je zpět v Nastavení (což nám nepřijde jako nejideálnější umístění…).

Prohlédněte si fotogalerii displejů.

Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrná kurzorová klávesa, kterou lze uprostřed stisknout (slouží obvykle k potvrzení, ale může mít přiřazenu i jinou funkci). Pro ovládání mobilu nám přijde lepší joystick (ten v Nokii 6600 je téměř dokonalý), u něj se totiž nestává tak často jako u ovládací klávesy u 6230 že namísto potvrzení (stisk uprostřed) stisknete šipku nahoru. Není to ale tragédie, je jen několik málo situací, kdy takto uděláte něco, co jste neměli v úmyslu (o žádná data ale nepřijdete), spíše to znamená o dva stisky kláves navíc (zrušit a pak stisknout správnou klávesu).

Menu je v první úrovni grafické. Na druhé úrovni už se setkáte s textovým menu (někde doplněné o ikony). Grafické provedení je poměrně hezké, jak jsme se již zmiňovali, displej je aktivní, podporuje 65 tisíc barev. Jen rozlišení by mohlo být větší než 128 x 128 bodů, i když i tak se Nokia dala snad vše. Překlad menu je povedený, rozhodně se neztratíte. Pro ovládání vedle kurzorové klávesy dále slouží dvě funkční klávesy po stranách, nad nimiž je vždy na spodním řádku displeje nadepsána jejich funkce. Pod nimi jsou klávesy zelené a červené sluchátko.

Nejčastěji voláte a píšete zprávy

Ať už váš mobil umí cokoliv a je to low-end nebo chytrý mobil, stejně s ním nejčastěji voláte a píšete zprávy. Výjimkou jsou zařízení s Microsoft Windows Mobile, protože kvůli dotykovému displeji jsou velmi placatá a široká a nedá se s nimi rozumně volat, ale to není případ Nokie 6230. Pokud některý mobil nezvládá tyto dvě funkce dokonale, nepomůže mu ani podpora všech dalších možných funkcí a asi ani vodotrysk.

Reproduktor i mikrofon Nokie 6230 jsou velmi dobré, vy sami uslyšíte krásně čistě a s dobrým mobilem takto budou slyšet i vás. Nokia 6230 nemá při hovoru aktivní ekvalizér jako například Nokia 7200, takže si nemůžete zvuk z reproduktoru přizpůsobit (ekvalizér funguje jen při přehrávání hudby). Máte k dispozici pouze manuální (tlačítky po stranách) nebo automatickou regulaci hlasitosti, kdy se úroveň hlasitosti přizpůsobí tak, aby jste slyšeli přibližně stále stejně hlasitý hovor. A samozřejmě máte k dispozici i hlasitý odposlech. A i když to přímo nesouvisí, tak v repertoáru funkcí je i hlasové ovládání a vytáčení.

Telefonní seznam v mobilu má kapacitu 1000 záznamu, u každého může být několik telefonních čísel, e-mailová a poštovní adresa, fotka a další textové poznámky. Do telefonního seznamu byla integrována funkce Moje přítomnost (My presence). Pokud by operátor tuto funkci podporoval, viděli byste, kdo je „on-line“ a mohli s ním zahájit chat, zavolat mu nebo poslat zprávu. Pokud se bavíme o kapacitě, pak je dobré zmínit, že podle dokumentace Nokie je v mobilu 6 MB sdílené paměti, další máte na kartě MMC (dodává se o kapacitě 32 MB).

Zprávy se na klávesnici Nokie 6230 píšou dobře, pomáhá tomu i dobrý slovník pro T9, který už má většinu slov s i bez diakritiky. U zpráv si můžete zvolit velikost písma, takže vidíte kromě horního a spodního systémového řádku pět nebo osm řádku textu. Javový e-mailový klient zvládá protokoly POP3 a IMAP4. Tento e-mailový klient je už ale dost starý, určitě by si zasloužil vylepšit a doplnit o podporu češtiny a maximální velikost zprávy by se mohla z 30 kB zvednout na 100 kB jako u multimediálních zpráv (i když to se asi Nokii kvůli mobilním operátorům nebude chtít, ti vydělávají právě na MMS, které umí totéž co e-mail, jen jsou víc než desetkrát dražší).

Nejrychlejší mobil současnosti?

GPRS v Nokii 6230 je třídy 10, což znamená, že máte k dispozici konfiguraci 4+1 nebo 3+2 timesloty. Také v případě EDGE můžete využít třídu 10 (timeslotově totéž co u GPRS, jen rychlost je vyšší, až 236,8 kb/s) – tedy teoreticky, žádná síť s EDGE zatím u nás ani u našich sousedů není. Jde v každém případě o Nokii s nejrychlejším EDGE. A pro zastánce opravdové klasiky nechybí ani HSCSD (3+1, 2+2).

K počítači připojíte Nokii 6230 přes Bluetooth, infračervené spojení nebo sériový či USB kabel. Data můžete synchronizovat díky SyncML i přes mobilní síť. V současnosti je aktuální verze synchronizačního software Nokia PC Suite číslo 6.0. I když jde už o špičkový software, přesto existuje jeden důvod, proč se poohlédnout po něčem jiném. Ani PC Suite 6.0 totiž neumí synchronizovat kontakty z Outlook tak, aby třeba Jan Novák nebyl v mobilu uložený jako Jan Novák , ale Novák Jan (což umí snad všechny jiné značky, Sony Ericsson v každém případě). Pokud totiž máte v adresáři hodně Janů, Petrů či Martin, stane se vyhledávání noční můrou.

Ve výčtu funkcí pro organizaci času nesmí chybět opakovaný budík (konečně!), kde si můžete nastavit i dny v týdnu, kdy má zvonit. V jiných Nokiích jej budete hledat marně (a to i u těch s operačním systémem Symbian), ale aspoň vidíme, že to jde, jen se Nokii nechce tuto dokonalou funkci přidat do jiných mobilů. Navíc když jej nezamáčknete správným tlačítkem, zazvoní za pár minut znovu (a znovu a znovu, až jej zamáčknete správně…).

Do kalendáře můžete přidat pět typů událostí (podle kontextu, jestli jde o hovor nebo schůzku či jen prosté připomenutí se zobrazují i další pole, jako je například telefon či opakování). Pomůže vám i zobrazení týdne, kdy je barevně odlišený čas, když již máte nějakou událost (prostě jako v Outlooku…). Dále máte k dispozici seznam úkolu, možnost psát si poznámky (3000 znaků), nebo si je nahrávat.

Přítomná je i elektronická peněženka (spíš paměť na čísla platebních karet, přes WAP se stále nakupovat nedá). V Aplikacích, podmenu Extra, najdete stopky (měřit můžete mezičasy nebo jednotlivá kola), odpočítávač a kalkulačku, která slouží i jako konvertor měn. Nokia 6230 podporuje Javu (MIDP 2.0, maximální velikost apletu je 128 kB). Zapomněli jsme na něco? Snad na wapový prohlížeč, který podporuje verzi 2.0 a samozřejmě také xHTML (pro zkoušení doporučujeme text.mobil.cz).

Manažer si ve volné chvíli rád hraje

Můžete si být jistí, že kdyby na mobilu a zvláště na tom, který je určený pro práci, nikdo nehrál hry (tak jak to alespoň o sobě tvrdíte v diskusích), tak by v mobilech nebyly tak často a na takové úrovni. Stáhnout si můžete cokoliv, ale přesto výrobci vybavují mobily vlastními hrami (asi vědí, kolik lidí si opravdu stahuje hry). Nokia 6230 předinstalovala hry těžkého kalibru – docela dobrý Golf, Beach Rally II a Chess Puzzle. Ve všech třech případech platí, že jsou dobré, ale tak akorát, aby vás nalákaly ke stažení lepších her. Ale také vás ani jedna hra neuspokojí, pokud jakoukoliv z těchto tří činností provozujete i v reálu – zejména šachové úlohy jsou směšně lehké (a to autor recenze patří k velmi rekreačním šachistům).

Mnohem více než hry vás uspokojí přehrávač MP3 (hudbu ale nelze na kartu jen tak zkopírovat, musíte použít Nokia Audio Manager, je součástí PC Suite). Při přehrávání MP3 nebo AAC můžete využít ekvalizér a hudbu poslouchat nejen na kvalitním reproduktoru, ale přes stereofonní sluchátka. Ty budete potřebovat pro poslech FM rádia, slouží totiž jako anténa. Oba přehrávače mohou běžet na pozadí, i když ne současně.

V mobilu je hodně dobrý fotoaparát, zejména fotky z exteriérů jsou dobré a to i v podvečer (spolehlivě zachytí v šeru SPZ auta před vámi, i když fotíte zevnitř auta, jen musíte chvíli počkat, až se foťák přizpůsobí okolnímu světlu). Má maximální rozlišení 640 x 480, se kterým si pro jednoduché dokumentární fotografie vystačíte. Příliš asi nevyužijete samospoušť, i když i ta se může občas hodit. Videorekordér umí formát 3GP (založený na MPEG- 4 a H.263), v H.263 zvládne Nokia 6230 přehrávat i videostreaming.

Je to opravdu špičkový model

Nokia 6230 až na detaily není v ničem výjimečná i oproti jiným mobilům Nokie. A třeba Sony Ericssony, se kterými bude model 6230 srovnávaný nejčastěji, můžete koupit výrazně levněji. Funkcemi jsou přitom modely T610 nebo T630 srovnatelné, T630 koupíte za necelých 10 tisíc. Nokia 6230 koupíte za 13,5 až 15 tisíc korun (všechny ceny jsou s DPH 19 %).

Nokia nemusí mít strach z toho, že by o tento mobil nebyl zájem. Prodávat drahé mobily ve velkém totiž umí, zatím o třídu lépe než konkurence. Navíc už dnes, kdy tento mobil není tolik rozšířený, je vidět velký zájem i mezi běžnými zákazníky, tedy ne těmi, kdo si tento mobil nechali koupit jako služební mobil (takto se tohoto typu mobilu prodá nejvíce).

Nokia 6230 rozhodně není nejlepším mobilem současnosti. A určitě je dost věcí, které by se daly vylepšit. Ale má výborně sladěné funkce s ovladatelností a zákazníkům při orientaci pomůže i to, že sama Nokia jej určila jako manažerský model pro tento rok (divili byste se, pro kolik lidí je důležité zaškatulkování mobilu výrobcem, protože se sami rozhodnout nedokáží) a bude tedy módní ho vlastnit. A připlatit si pár tisíc za to, že to je Nokia? To u nás není nic neobvyklého…

