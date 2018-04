Nokia 6210 (preview)

V předvečer Hannoverského CeBITu Nokia slavnostně představila svoje hlavní lákadla letošního CeBITu. A opravdu se má čím pochlubit - následovník dnes již legendárního telefonu Nokia 6110 je na světě. Nokia ho vyvíjela pod kódovým jménem Scorpion a aby zdůraznila jeho návaznost, pokřtila jej čtyřciferným kódem 6210.

Nokia 6210 vzhledově velmi výrazně vychází z modelů 6110/6150 - nejpodstatnější odlišností je integrovaná anténa a aluminový ozdobný kryt kolem displeje. Nokia sama tvrdí, že podle jejích průzkumů je zvolená velikost tou nejideálnější, kterou je cílová uživatelská skupina ochotná akceptovat.

Také váha potěší - telefon s Li-Iont baterií váží 114 gramů, s tenčí Li-Pol baterií pak rovných 100 gramů. S Li-Iont baterií má telefon podle standardních GSMMoU testů vydržet přes tři hodiny hovoru nebo 180 hodin v pohotovostním stavu. Připomínám, že telefon je dualbandová a to 900/1800 MHz.

To ale nejsou všechny klady - kvůli designu a pohotovostnímu času si telefon přeci nekupujete. Nokia 6210 nepřichází v podstatě s ničím novým - je syntézou všeho nového a moderního, co Nokia již v předešlých modelech představila.

Jistě vás potěší WAP 1.1 - pravda, displej má o pár bodů méně, než u Nokia 7110, ale nespokojeni s ním dojista nebudete. Ještě více vás asi potěší, že telefon disponuje HSCSD přenosy na stejné úrovni, jakou jsme nedávno popisovali u Nokia CardPhone 2 (EuroTel HSCSD aneb opovrhněte daty na 9600 bps) - ze svého notebooku tedy můžete data honit rychleji jak po kabelu (HW modem included, stačí stejný datový kabel, jako má 7110) tak přes infraport a to až do rychlosti 43,2 kbps na downlinku. Naše zkušenost je ale jednoznačná - používání symetrického 28,8 kbps se vyplatí.

Nikoliv jen WAPem jest člověk živ. Ovládání telefonu zůstalo ve stylu Nokia 7110 a snad jediná fíčurka, která se do telefonu neprobojovala, je čeština pro SMS zprávy -většině z nás to dává příčinu k radosti. Práce se SMS zprávami, možnost zakládat a rušit foldery, přesouvat v nich SMS zprávy, to vše zůstalo - telefon by navíc měl již standardně být vybaven T9 v češtině, takže psaní vám půjde od ruky.

Hlasové ovládání a vytáčení čísel je už také stará známá vesta z Nokia 8850 - jenže v 6210 jako když ji najdete. Telefon bude mít rozsáhlou paměť na telefonní čísla, zatím nevíme přesně, kolik položek se do ní vejde, ale údajně nebude větší, než pro 7110.

Telefon se bude dodávat ve třech barvách, jež jsou na obrázku.

Majitele příslušenství ze starších modelů potěší, že téměř vše bude kompatibilní - jak velké a malé HF sady, tak nabíječky a baterie. A nyní to roztomilé. Nokia pilně pracuje na integraci technologie Bluetooth, tedy bezdrátového propojení zařízení. A právě Nokia 6210 bude mít později i modifikaci s Bluetooth, pokoušíme se zjistit, jak to bude fungovat a poinformujeme vás.

Kdy se Nokia 6210 objeví na trhu a kolik bude stát? S cenou je to jednoduché - telefon bude z počátku ve stejném cenovém segmentu, jako byla Nokia 7110 - tedy okolo 15 000 Kč bez DPH (bez záruky, odhad!), ale s příchodem na trh je u firmy Nokia hodně opatrno. Díky zpožděnému nástupu Nokia 7110 si firma zadělala na ostudu a tu nechce opakovat u 6210, takže tvrdí, že oficiální datum je třetí kvartál roku 2000. Doufejme, že skutečnost bude optimističtější.

A pozor! To není poslední telefon Nokia představený na CeBITu. Nevěříte? Zůstaňte s námi!