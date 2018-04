Nokia 6210 - lehká a elegantní (recenze)

Potřebujete lehký, tenký, pěkný mobil, který se ale zároveň může pochlubit slušnou výdrží a nepostrádá žádnou z důležitých funkcí, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky zákazníků? Především z řad manažerů, používajících mobilní telefony, coby profesionální prostředek komunikace. Od 1. října je na našem trhu konečně k dostání nová Nokia 6210, která byla předvedena na hannoverském CeBitu již počátkem tohoto roku. Očekáváte-li od mobilního telefonu více než jen pouhé telefonování, vězte, že nová Nokia 6210 je přesně to, co hledáte.

Vzhled

Již letmé seznámení s tímto novým produktem společnosti Nokia dá jasně tušit, že půjde o nástupce starších modelů 6110 / 6150. Je to znát jak na celkovém vzhledu telefonu, tak i na možnostech, kterými se tato elegantní dáma může pochlubit. Nová 6210 dosahuje příjemných rozměrů 129,5 x 47,3 x 18,8 mm a hmotnosti 114 g, Oproti starším typům 6150 / 6150 (rozměry 136 x 45 x 21 mm, hmotnost 142 g) je nová 6210 o poznání tenčí a lehčí. Díky svým rozměrům se vám pohodlně vejde do kapsy u košile, aniž byste její přítomnost na své hrudi jakkoliv výrazněji pocítili. K tomu rozhodně přispívá také absence antény, kterou výrobce, jak se již v poslední době stalo u Nokií zvykem, integroval do těla přístroje. Samotným vzhledem se Nokia 6210 velmi podobá typu 6110. Telefon je jednobarevný (v našem případě leskle černý), pouze displej a první tři ovládací tlačítka jsou lemovány stříbrnou barvou. Také okrasný umělohmotný kryt ve spodní části telefonu je stříbrný. Telefon bude k dostání v černé, šedivé a rudé barvě.

Displej

Jeho velikost je přímo úměrná k možnostem telefonu. Displej je dostatečně velký, pětiřádkový, s rozlišením 96 x 60 pixelů. Čtyři řádky slouží k zobrazení vámi zvoleného textu a pátá řádka plní funkci fulltextové nápovědy. Font písma má dva druhy velikosti - velký a malý.

Velký font je používán při psaní SMS zpráv nebo listování v menu, kde se vám na displeji zobrazí pouze tři řádky textu, zato ale velkými písmeny. Menší font uvítáte zejména při prohlížení internetu nebo nápovědě, která se vám objeví vždy, necháte-li delší dobu (asi 20 sekund) zobrazenou nějakou položku v menu telefonu. Po celém levém okraji displeje můžete sledovat úroveň signálu v rozsahu 1 - 5 dílků. Na protější straně je zobrazen indikátor nabití baterie (také 1 - 5 dílků). V horní části je přes celou šíři displeje velkými písmeny název operátora a hned nad ním, v pravém horním rohu jste informováni o aktuálním čase (máte-li funkci "zobrazení času" aktivovánu). V nejspodnější části se nalevo nachází nápis "Menu", označující klávesu, díky které se dostanete k funkcím telefonu. Napravo jsou "Jména" - přístup do telefonního seznamu.

Výdrž baterie

Údaje uváděné výrobcem hovoří o 150 - 270 minutách hovoru nebo 55 - 260 hodinách pohotovostního stavu. V běžném provozu telefon vydrží dva až tři dny (50 - 75 hodin), včetně častého posílání SMS zpráv, hraní her a několika hovorů denně s průměrným hovorovým časem přibližně 4 minuty. Telefon je standardně vybaven Lithium-Iontovou baterií o kapacitě 900 mAh. Jako příslušenství si však budete moci dokoupit ultra tenkou Lithium-Polymerovou baterii, která navíc sníží celkovou hmotnost přístroje na pouhých 100 g.

Ovládání a Menu

Ovládání telefonu zůstává oproti typům 6110 / 6150 bez jakýchkoliv změn. Menu ovládáte dvěma pomocnými tlačítky (menu a jména) a pohybujete se v něm dvěma šipkami (nahoru a dolů). Skupinku ovládacích tlačítek zakončuje dvojice kláves s ikonkami zeleného (zvednutého) a červeného (zavěšeného) sluchátka, sloužících k přijmutí / odmítnutí / ukončení hovoru. Na levém boku přístroje se nachází dvě tlačítka k regulování hlasitosti. Tlačítko, sloužící k vypnutí / zapnutí přístroje, naleznete na horní části přístroje (podobně jako u modelu 3210).

Menu telefonu také nepřekvapí ničím novým. Uspořádání i počet položek nedoznal oproti starším modelům 6110 / 6150 žádných změn. Jen pro připomenutí zde je výčet funkcí: Zprávy, výpis volání, profily, nastavení, přesměrování, hry, kalkulačka, kalendář, infračervený, služby.

Zvonění a profily

Vyzváněcích tónů je celkem 35 druhů - od "obyčejného zazvonění", přes vážnou hudbu (Bach, Mozart), až po tradiční písně nebo klasický rock´n´roll. Bohužel chybí composer, takže nemáte možnost vytvořit si svou vlastní melodii. Místo toho si ale můžete prostřednictvím SMS zprávy nechat zaslat a následně uložit až 5 různých melodií. Ohlášení příchozího hovoru lze také měnit - Normální, vzrůstající, 1 x zazvonit, 1 pípnutí nebo vypnout. Hlasitost vyzvánění je nastavitelná celkem v pěti úrovních (stupeň 1 až 5). Nechybí ani vibrační vyzvánění. Jen je trochu škoda, že se Nokia stále nepřiklonila k "inteligentnímu vibračnímu vyzvánění" (nejprve vibrace, potom se přidá zvonění), čímž se může pochlubit například Motorola (Motorola Timeport, V3690). Tón ohlášení příchozí SMS zprávy je také volitelný - Standardní, zvláštní, 1 pípnutí, vzrůstající nebo bez tónu.

Profilů je celkem pět. Normální, tichý, jednání, venku a pager. U každého z profilů můžete libovolně měnit hlasitost a druh zvonění, způsob upozornění na zprávu a podobně.

Telefonní seznam

Je zřejmě tou největší předností Nokie 6210. Protože právě díky telefonnímu seznamu tento telefon výrazně vybočuje z již zajetých kolejí svých předchůdců. Ovládání a funkce seznamu zůstaly stejné. Co se však výrazně změnilo k lepšímu je kapacita. Paměť telefonu disponuje kapacitou až 500 záznamů (jmen). Pod každým jménem můžete však uložit až pět dalších telefonních čísel (každé číslo lze navíc rozlišit ikonou, jedná-li se o telefon pevný, mobilní, domů, do kanceláře nebo fax). Celkem tedy můžete do telefonu uložit 2500 telefonních záznamů. A navíc ke každému jménu lze přiřadit ještě dvě poznámky (e-mailovou adresu, adresu či poznámku) v délce až 60 znaků. Uváděné údaje jsou však pouze orientační. Množství čísel, která se vejdou do paměti není omezeno počtem jednotek, ale samotnou kapacitou telefonního seznamu. Ta je udávána v procentech, nikoliv v jednotkách. Především uložení poznámek se na rozdíl od čísel více odráží na kapacitě seznamu. Příklad: Uložil jsem do telefonu 10 jmen, ke každému 5 čísel (celkem tedy 50 čísel). Stav paměti informoval o jejím zaplnění ve výši 2%. Když jsem však ke každému jménu vložil po dvou poznámkách (celkem tedy 20 poznámek), kapacita se snížila o další 2%! Při vkládání poznámek je tedy nutné pečlivě zvážit, je-li poznámka u daného jména skutečně nezbytná.

Telefonní seznam dále nabízí hlasové vytáčení, které se však vztahuje pouze na čísla, uložená v paměti telefonu. Můžete si tedy vybrat deset čísel z telefonního seznamu, ke kterým přidáte vámi zvolený, libovolný hlasový povel a následně číslo vyslovením tohoto povelu můžete kdykoliv vytočit. Hlasové vyvolání čísla se provádí tak, že v pohotovostním režimu telefonu dlouze stisknete "jména" a vyslovíte hlasový povel. Samozřejmostí je skupina volajících, která umožní roztřídit čísla ze seznamu do skupin: rodina, prominenti, přátelé, kolegové, ostatní. Jednotlivé skupiny lze libovolně přejmenovat, ke každé ze skupin přiřadit jiný druh zvonění a nějaký symbol, který se zobrazí při každém příchozím hovoru dané osoby z té či oné skupiny. Pouze mi na seznamu vadí, že seznam v telefonu a seznam SIM karty stále spolu nedokáží spolupracovat. Vždy musíte nejprve zvolit s jakým seznamem chcete pracovat.

Zprávy

Textové zprávy (SMS) se v editoru zpráv píší výborně. Písmeno každého prvního slova ve větě (tj. slova následujícího za tečkou, otazníkem, vykřičníkem) je velké. Psaní všech následujících písmen se automaticky přepne na malá písmena. Prediktivní vkládání textu neboli slovník T9 sice je k dispozici, bohužel zatím stále bez češtiny (pouze anglicky a německy). Menu zpráv nabízí spoustu zajímavých funkcí jako například přidávat do SMS zpráv jména a čísla ze seznamu, šablony nebo obrázky (v telefonu je uloženo 10 šablon typu: "Jsem doma...", "Jsem v práci, zavolejte mi..." atd. a 10 obrázků), odeslání SMS zprávy několika účastníkům najednou. Zprávy je možno také archivovat ve stejnojmenné položce. Stejně tak si můžete nadefinovat v podmenu "Mé složky" jednotlivé skupiny (podle odesílatele zprávy), do kterých budete příchozí SMS ukládat. Vaše obava, že se do telefonu stejně moc SMS zpráv nevejde, je naprosto zbytečná, neboť Nokia 6210 pojme až 150 textových zpráv a dalších 50 zpráv obrázkových. SMS zprávy můžete také hromadně mazat a to zcela jednoduchým způsobem. V menu zpráv nastavíte "vymazat vše" a můžete smazat "všechny přečtené", "přijaté", "odesílané", "archív" a podobně.

Datové služby

Nokia 6210 je duální telefon, umožňující pracovat v pásmech GSM 900 / 1800 MHz. Také má implementován WAP (Wireless Application Protocol) prohlížeč. Dalším neméně příjemným překvapením je podpora HSCSD (High-speed circuit switched data) přenosů, které umožňují přenášet data rychlostí až 43,2 kbps (tuto funkci však z našich operátorů podporuje zatím pouze EuroTel), což je čtyřikrát rychlejší přenos dat, než při standardně používané rychlosti (9,6 kbps). Telefon můžete ke svému notebooku připojit buďto pomocí kabelu (stejný datový kabel, jako je k Nokii 7110), nebo přes IrDA port.

Ostatní funkce

Z dalších funkcí jmenujme například Hodiny, datum, budík, kalkulačka, hry (jsou celkem tři - Snake II., Opposite, Pairs II.), kalendář. U poslední jmenované položky se trochu pozastavíme. Na kalendáři je velmi zajímavá (stejně jako u Zpráv či telefonního seznamu) jeho úctyhodná kapacita, neboť pojme až 220 záznamů. Můžete si vybrat ze čtyř druhů poznámek - jednání, volat, narozeniny, poznámka. Malá finta: Chcete-li rychle zjistit aktuální datum, v pohotovostním stavu stiskněte "menu" a klávesu "8". Na displeji se vám zobrazí položka "Kalendář" a pod nápisem je ikonka s rámečkem, v kterém je číslo s právě aktuálním datem.

Příslušenství

Co ale potěší vlastníky starších modelů Nokií řady 51xx / 61xx asi ze všeho nejvíce, je kompatibilita veškerého příslušenství. Všechny nabíječky, CL adaptéry (cigaretové nabíječky), lehké i těžké hands-free sady, bondovky, dokonce i baterie ze starších modelů jsou stoprocentně použitelné i na Nokii 6210.

Poslední dojem

Že se nejedná o žádný převratný model v historii mobilních telefonů je zřejmé. Na druhou stranu můžeme s klidným svědomím tvrdit, že tento telefon má vše, co od něj skupina zákazníků, na kterou je 6210 orientována, očekává (WAP, infraport, data, fax, HSCSD, velká kapacita paměti, kalendář). Tudíž zájem na trhu o ní rozhodně bude a spousta majitelů legendárních "šedesátjednadesítek" po ní s nadšením sáhne. Velkou výhodu telefonu vidím právě v kompatibilitě příslušenství. Neboť právě ta může být tím posledním rozhodujícím faktorem, proč si Nokii 6210 pořídit. Nákup bohatého příslušenství totiž představuje značnou, ne-li majoritní finanční investici do mobilních komunikací. Telefon bude k dostání od začátku října v prodejní sítí EuroTelu a RadioMobilu. Jeho cena se bude pohybovat okolo 15 tisíc.