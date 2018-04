Nokia 6210 - jak velká změna? (preview)

Telefon Nokia 6210 dorazil k nám do redakce, jak jest zvykem, v betaverzi, prosím tedy, abyste vše zde řečené brali s výhradou toho, že recenzovaným modelem jest betaverze.

Skutečnost, že šlo o betaverzi, se projevovala jen zřídka - asi nejmarkantnější bylo, že při hraní Hada bylo možné s hadem projíždět zdí, což hru do značné míry zpříjemnilo.

Jak vidíte na obrázku a jak se dá usoudit i ze jména, Nokia 6210 je nástupcem telefonu Nokia 6110/6150. Vzhledem přitom připomíná více především model 6110 - ale samozřejmě jde o dualband telefon.

Nokia 6210 nepřináší mnoho inovací - je spíše syntézou těch nejlepších funkcí a technologií, které Nokia do svých telefonů implementovala. Protože telefon je velmi podobný modelům 7110 a 6150 i co se ovládání týká, nebude tato recenze popisovat všechny detaily telefonu. Pokud vám je ovládání telefonů Nokia neznámá, odkáži vás na podrobnou recenzi Nokia 7110.

Vzhled

Nokia 6210 je podstatně tenčí, než Nokia 6110 a je také výrazně lehčí, než Nokia 7110 - se standardní baterií se dostává na sympatických 114 gramů, rozměry telefonu jsou 129.5 x 47.3 x 18.8 mm.

Podobnosti s modelem 6110 jste si ale jistě všimli a pokud dostanete telefon do ruky in natura, pak podobnost ještě více vynikne - nejmarkantnější odlišností je tak absence antény. Nokia 6210 ji má plně integrovanou podobně, jako Nokia 3210 a díky větším rozměrům oproti Nokia 8850 a 8210 má také výrazně lepší příjem, než tito kolibříci. Hodnot telefonů bez integrované antény (R320), ani Siemens S35 s integrovanou anténou, ale betaverze nedosahovala. Displej telefonu nabízí rozlišení 96x60 bodů a je zeleně podsvícen. Je tedy o něco menší, než u Nokia 7110, ale rozlišení nabízí prakticky stejné.

Výdrž telefonu

Betaverze je vždy obtížné hodnotit, protože power-save je to poslední, co se na telefonech doladí. Testovaná betaverze měla problémy vydržet dva dny s hodinou hovoru denně, což na druhou stranu odpovídá specifikaci 2-4 hodiny hovoru nebo 55-260 hodin pohotovosti. Baterie Li-Iont 900mAh, dělá se ještě tenčí a lehčí Li-Pol.

Funkce telefonu

Jak již jsem řekl, ovládání telefonů plně odpovídá modelu Nokia 7110 - pouze došlo k některým drobným změnám. Především WAP se schoval pod menu Služby, což asi nikomu nebude vadit. Co je důležité, je paměť telefonu: až 500 telefonních záznamů s několika čísly a texty (u betaverze nebyl počet čísel v záznamu finalizován), dále až 150 textových SMS zpráv či 50 obrazových zpráv (pro SMS zprávy můžete používat Složky, jak jste zvyklí z Nokia 7110) a až 220 kalendářních údajů.

Telefon má také hlasové vytáčení čísel - až deset čísel můžete vytáčet hlasovým příkazem. Algoritmy hlasového vytáčení již značně pokročily, ale pravda také je, že hlasové vytáčení se nejvíce uplatňuje ve spojení s hands-free nebo s náhlavní soupravou.

Co je na telefonu nejdůležitější, jsou data - telefon je totiž vybaven podporou HSCSD, tedy podporou datových přenosů vyhrazeným spojením do rychlosti až 43,2 kbps. Ovšem pozor - pokud byste si mysleli, že tuto rychlost můžete použít i pro vestavěný WAP prohlížeč, jste na omylu - HSCSD je funkční jen při připojení kabelem nebo vestavěným IrDa. Moc to nepřekvapí - limitujícím faktorem rychlosti WAPu není ani tak rychlost přenosu dat, jako rychlost WAP brány a na té HSCSD nic nezmění...

HSCSD přenosy jsme bohužel vyzkoušet nemohli, k telefonu nám chyběl podpůrný software. Stejně tak slibovaná PC-Suite for 6210 nebyla k dispozici a je otázkou, zda ji Nokia stihne dodávat, nebo se jí stane podobný průšvih, jako s Nokia 7110, pro niž slibovaná PC-Suite doposud není k dispozici.

WAP v telefonu podporuje, poněkud překvapivě, specifikaci 1.1, nikoliv 1.2, jak jsme předpokládali, implementace je evidentně o něco stabilnější a lepší, než v Nokia 7110 - na koncový obrázek je ale zatím příliš brzy.

Nokia 6210, stejně jako její předchůdkyně, umí přijímat nová zvonění jako SMS zprávy, je také vybavena vibračním zvoněním a stejně jako i jiným dražším Nokiím i jí chybí komposer zvonění...

Tím mi také došly argumenty a novinky, které bych u Nokia 6210 chtěl zmínit. Telefon nepředstavuje nic převratného, ale rozhodně půjde o úspěšný model. Pokud jste na telefony Nokia zvyklí, tento pro vás nebude představovat žádné překvapení a nabídne vám téměř vše, co potřebujete - ve velmi elegantním provedení výkonný telefon včetně WAPu i HSCSD datových přenosů (k upotřebení pouze u EuroTelu).

Pokud se vám nelíbí Nokia 7110 pro svoji vysokou váhu, ale potřebujete hodně paměti pro telefonní čísla (opět nelze používat najednou SIM a paměť telefonu!), WAP a užijete i HSCSD, bude pro vás Nokia 6210 logickým nástupcem dosluhujících Nokia 6110/6150.

Pokud ale toužíte po změně a po radikální inovaci, Nokia 6210 vás neuspokojí - je příliš podobná tomu, co jste od firmy Nokia viděli. Jestli je to dobře nebo špatně, to už záleží jen na vás. Na trh by tento telefon měl přijít v září (rok zatím Nokia nesdělila) a cena by se měla pohybovat zatím mírně nad úrovní 7110.

K dostání bude v těchto barvách: