Nokia 6210, aneb na co se můžeme těšit? (preview)

Společnost Nokia 7. září 2000 oznámila, že uvádí na trh přístroj Nokia 6210, který byl na začátku roku předveden na hannoverském CeBitu. Není žádným tajemstvím, že jde o nástupce populárních modelů Nokia 6110, 6150. O tom vypovídá jak vzhled, tak i možnosti a funkce, které nová Nokie nabízí. Tím je vlastně zodpovězena otázka, na jakou zákaznickou skupinu je Nokia 6210 zaměřena. Stejně jako její předchůdci spadá do vyšší kategorie profesionálních telefonů. Je určena zejména pro profesionály používající při práci mobilní komunikační technologii.

Menší a lehčí

Zásadních změn oproti "starším kolegům" doznala v rozměrech - 129,5 x 47,3 x 18,8mm a váze - 114g (Oproti tomu rozměry Nokie 6110 /6150 - 136 x 45 x 21 mm a váha - 142 grammů). Změnou na první pohled patrnou, je integrace antény do těla přístroje. Telefon je na první pohled znatelně drobnější, což mu však nic neubírá na přitažlivosti, ba naopak. Displej a ovládání přístroje zůstávají stejné jako u starších typů vyšší třídy. Napájení zprostředkuje Lithium-Iontová baterie, která vydrží na jedno nabití 150 - 270 min hovoru, nebo 55 - 260 hodin v pohotovosti. Jako příslušenství bude možné dokoupit Lithium-Polymerovou baterii, která ještě sníží hmotnost telefonu na 100g (o celých 14g). K dostání bude telefon ve třech barvách - černá, šedivá a červená.

Co nabízí

Do paměti seznamu v telefonu je možno uložit až 500 záznamů. Ke každému jménu můžete dále přidat až 5 telefonních čísel, doprovázených textem. Do telefonu lze dále uložit až 150 textových zpráv, 50 obrázkových zpráv či jakoukoliv kombinaci těchto dvou typů. Navíc máte k dispozici kalendář o kapacitě 220 záznamů, hlasové vytáčení, které pojme až 10 čísel, profily, prediktivní vkládání textu, neboli slovník T9 (v dohledné době by se měla objevit také podpora češtiny), vibrace, hodiny, budík, kalkulačku, obrázkové zprávy, hry, ap.

A ještě něco navrch

Samozřejmostí je dualita - možnost použití v pásmu GSM 900MHz / GSM 1800MHz. Telefon je standardně vybaven IrDA portem a podporuje funkci WAP (Wireless Application Protocol). Milým překvapením je implementace vysokorychlostního přenosu dat, prostřednictvím HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), který umožňuje přenášet datové soubory rychlostí až 43,2 kb/s. Nokia 6210 je prvním mobilním telefonem, který tuto funkci podporuje. Zasílání e-mailů, faxů, prohlížení internetu je díky této technologii více jak čtyřikrát rychlejší, než standardně používaná rychlost. Tato funkce je však závislá na podpoře operátora, tedy u nás zatím jen EuroTelu.

Podle vyjádření Anssi Vanjoki, (Vice president Nokia Mobile Phones pro Evropu a Afriku) první Nokie 6210 právě opouští brány továren a během příštího týdne začně distribuce k odběratelům do maloobchodních sítí. Díky pochopení společnosti Nokia přineseme během příštího týdne podrobnou recenzi.