Nokia 6170 - dokáže porazit V3 od Motoroly?

Nokia 6170 je další z řady nových véček od Nokie, které od asijských modelů rozhodně rozeznáte na první pohled. Telefon má charakteristický obdélníkový design podobně jako například levnější 2650 nebo textilní 7200.

Na první pohled novinka zaujme kovovým tělem, a tak se nabízí otázka, jestli z Finska nepřichází konkurence pro Motorolu V3 RAZR. Nokia 6170 sice není tolik extravagantní, ale ušlechtilé materiály společně s minimalistickým vzhledem a poloviční cenou mohou udělat své.

Vzhled - parádivý obrněnec

V porovnání s těmito modely vypadá Nokia 6170 mnohem seriózněji, protože výrobce použil pro vylepšení image telefonu plátky z ušlechtilého kovu. To se poměrně výrazně odráží na hmotnosti 121 gramů a ani rozměry 88×46×22 mm neřadí model 6170 k nejmenším. Na druhou stranu ale nikde nic nevrže, neprohýbá se a kloub telefonu drží jak má. Na vnější části a vnitřní straně kolem displeje je ale díky použitým lesklým materiálům vidět každý otisk prstu.

Na levém boku telefonu najdete tlačítka pro ovládání hlasitosti, na druhé straně tlačítko pro spuštění Push To Talk a vypínací tlačítko, mezi nimi je umístěný nenápadný infraport.

Baterie typu Li-ion s kapacitou 760 mAh by měla podle údajů výrobce vydržet až čtyři hodiny hovoru nebo 270 hodin v pohotovostním režimu. Nám při aktivnějším používání vydržela tři dny s vypínáním na noc, je ale možné, že baterie ještě nebyla dokonale naformátovaná.

Klávesnice - jedna z nejlepších

Klávesnice je jednou z největších předností nového modelu. Jednotlivá tlačítka mají velmi nadstandardní rozměry a jejich citlivost i zdvih je optimální. Za pochvalu stojí také velikost popisků a výrazné modré podsvícení, které usnadňuje práci v nočních hodinách.

Hlavním ovládácím prvkem je čtyřsměrová ovládací klávesa s prostředním potvrzovacím tlačítkem, dále zde jsou dvě sluchátka a dvě kontextové klávesy. Tlačítka jsou vyrobena z tvrdšího plastu, jsou dostatečně velká a od začátku se nám na této klávesnici psalo velmi dobře bez jakýchkoliv překlepů. Vlastní funkci můžete přiřadit pouze pravé kontextové klávese, ostatní tlačítka jsou napevno nastavená.

Displej - bude to nový standard?

Jako u většiny véček má tento telefon vnější displej pro zobrazení jména volajího a dalších informací. V tomto případě Nokia zvolila barevný displej, který dokáze zobrazit až 4096 barev s rozlišením 96 × 65 bodů. Při příchozím hovoru se na displeji může ukazovat dokonce i obrázek volajícího. Po stisknutí bočních tlačítek v klidovém stavu se bohužel nerozsvítí hodiny, ale začnete se poněkud nesmyslně nastavovat hlasitost. Podobně, např. při ztraceném hovoru, se zobrazí nejprve nastavení hlasitosti, až pak uvidíte oznámení.

Vnitřní displej s rozlišením 128×160 bodů a 65 536 barvami vyniká především velmi dobrým podáním barev, je velmi rychlý (v porovnání s např. levnějším véčkem 2650 neuvidíte jediného "ducha"). Tento větší displej pro Series 40 jsme mohli vidět například u extravagantní Nokie 7600 a s největší pravděpodobností jím bude vybavena i vylepšená Nokia 6230i.

Menu je tvořeno mřížkou menších ikon 3×3 (lze přepnout i na ikonky s textem), další úrovně jsou čistě textové. Při pohybu v menu můžete používat číselné klávesy a devět nejčastějších položek si můžete nadefinovat do osobního menu Jdi na. Pro menu Menu je možno vybrat barevné schéma, které se nejlépe hodí ke zvolené tapetě. Opakuje se ovšem to, co jsme vytýkali i jiným Nokiím – název operátora a další údaje se zobrazují vždy černou barvou, takže při zvoleném tmavém pozadí se text špatně čte.

Každému displeji můžete nastavit jinou tapetu, vlastní spořič displeje (spořič i tapeta mohou být animované) a vlastní barevné schéma.

Telefonování - standard od Nokie

Zvuk při telefonování je průměrný. Pochválu si zaslouží hlasité hands-free, které je dobře slyšet díky reproduktoru umístěnému na vnější straně poblíž fotoaparátu. Hovory můžete přijímat pouhým otevřením telefonu, stiskem bočního tlačítka reproduktor při vyzvánění umlčíte.

Do paměti můžete uložit až 500 kontaktů, ke každé lze přiřadit poštovní, webovou a e-mailovou adresu, obrázek, který se zobrazí při příchozím hovoru, poznámku a adresu PTT (Push To Talk). Funkce Push To Talk a My Presence (Moje účast) naleznete v telefonu na několika místech, bohužel jsme je nemohli otestovat, protože je zatím ani jeden z českých operátorů nepodporuje.

Samozřejmostí je kopírování kontaktů z a na SIM kartu, stejně tak si můžete vybrat, jestli se bude zobrazovat pouze adresář SIM, telefonu či zároveň. Vyhledání probíhá postupným zadáváním jména a tím zpřesňováním výsledků. Kontakty můžete rozdělovat do pěti skupin volajících, každá skupina má své vlastní vyzvánění, logo. Pomocí profilů můžete určovat, kdo se kdy dovolá. Hlasové vytáčení, které lze rychle vyvolat dlouhým stiskem bočního tlačítka, funguje bez problémů.

Vyzvánění je polyfonní (40 tónů), zvolit ale můžete i hudbu ve formátu MP3. Profilům bohužel stále nelze nastavit pravidelné opakování. Telefon dává na výběr pouze čas, kdy se sám přepne do normálního profilu. Sympatická je možnost přepínat profily bez rozevření telefonu pomocí vypínacího tlačítka. Názvy profilů se zobrazují na malém vnějším displeji.

SMS, MMS, e-mail - vše bez problémů

Zpráv můžete do telefonu uložit celkem 150. Pro větší přehlednost je lze třídit do složek. Podle nastavení velikosti písma máte k dispozici šest nebo deset řádků při psaní i čtení zpráv.

Slovník T9 má českou diakritiku, před odesláním se ale háčky a čárky oříznou, takže zprávu nezkracují. Slovník má dostatečnou slovní zásobu, telefon jsme ani ze začátku nemuseli moc učit. Nokia 6170 umí posílat také dlouhé zprávy - max. 885 znaků, které rozdělí do šesti standardních zpráv.

Editor MMS i e-mailový klient je v základu stejný jako u jiných Series 40. Při odesílání pošty můžete nastavit více příjemců včetně slepých kopií. Jen je škoda, že ke zprávě nepřiložíte žádnou přílohu. Jediná cesta obrázku z fotoaparátu do e-mailové schránky tak vede přes drahou MMS. Při psaní e-mailu můžete samozřejmě T9 použít také.

Digitální fotoaparát, video

Fotografie s VGA rozlišením (640×480) jsou v porovnání s jinými telefony poměrně ostré, naopak se ale častěji u slabšího světla projevuje šum. Výhradu bychom měli také k JPEG kompresi, která se projevuje i při střední kvalitě. Při nastavení vyšší kvality je vše v pořádku, obrázky jsou pak ale téměř dvojnásobné a jeden zabírá v průměru 30 – 40 kB.

Telefon má čtyřnásobný digitální zoom, který obrázek opravdu přepočítá do původních VGA rozměrů. Obrázky tak zabírají v telefonu stejně místa jako originál. Pokud ovšem nechcete obrázky posílat přes MMS, ale stahovat do počítače, je lepší nechat úpravy jako zvětšování až na PC.

Fotografie můžete v telefonu přímo upravovat (přidat rám, oříznout, přidat text apod.). Zajímavou funkcí je použití vnějšího displeje, který při focení úspěšně nahrazuje zrcátko. Jediná škoda je, že při focení nemůžete telefon zavřít a obrázek vyfotit bočním tlačítkem. Pomocí fotoaparátu můžete také nahrávat videa ve formátu 3GP v rozlišení 128×96. Maximální délka takového videoklipu je 15 sekund. Do režimu videa (i nočního režimu a portrétu) se při focení dostanete jednoduše stisknutím ovládacího kříže do stran.



Organizační funkce

V telefonu najdete kvalitní kalendář, který je pro řadu Series 40 typický. Velmi přehledný je měsíční i týdenní pohled. U každé události můžete zvolit způsob a dobu připomenutí. Úkol můžete také jednoduše přiřadit jako položku do kalendáře. Kalendář i úkolovník můžete samozřejmě synchronizovat s Microsoft Outlook.

Do diktafonu lze nahrát max. tříminutovou poznámku, nahrávání můžete spustit i v průběhu hovoru. Užitečnou aplikací je Peněženka, která nabízí heslem chráněný prostor pro ukládání PINů platebních karet a jiných hesel. Z dalších funkcí jmenujme například stopky, odpočítávání času či kalkulačku.

Data a WAP

Při prohlížení WAPu (ve verzi 2.0) máte k dispozici až devět řádků (opět záleží na nastavené velikosti písma). Telefon kromě standardních GPRS přenosů (třída 10 4+2) podporuje také EDGE s maximální teoretickou rychlostí až 236,8 kbps.

Telefon můžete k počítači připojit pomocí datového kabelu (PopPort konektor) či pomocí infraportu. Bluetooth telefon bohužel nemá.

Hry a Java

V telefonu najdete tři Java hry (Backgammon II, Puzzle a Beach Race) a tři předinstalované programy - World Clock II, Converter II pro převádění nejpoužívanějších jednotek a Translator s překlady nejčastějších slov v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině). Pro ukládání her máte k dispozici docela malou sdílenou paměť 2,2 MB a dalším omezením je velikost jedné aplikace na 256 kB.

Závěr

S cenou začínající nad deseti tisíci by se tento telefon mohl stát oblíbeným véčkem pro toho, kdo se chce odlišit a nevadí mu větší rozměry a hmotnost. Je trochu škoda, že telefon s podporou EDGE nemá i Bluetooth, ale Nokia 6170 je hlavně o stylu. Geometrické křivky a precizní zpracování skvěle doplňují moderní design. Kdo tedy tajně touží po Motorole V3 RAZR, pro toho může Nokia 6170 představovat ekonomičtější variantu.

Fotogalerii displejů najdete zde.

Co říkáte na kovové véčko od Nokie?