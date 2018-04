Nokia 6150 umí obrázky a T9!

Pokud se nějakému produktu podaří oslovit své uživatele natolik, že ho stále ochotně používají i mnoho let po ukončení výroby, můžeme ho opatřit přízviskem kultovní. Zatímco v automobilovém průmyslu tuto kategorii jednoznačně reprezentuje VW Brouk, který i přes svá takřka muzejní léta stále nachází své příznivce, u mobilních telefonů by to chtěla být Nokia 6150. Dnes už ji pořídíme za cenu vskutku lidovou, přičemž funkcemi, vyjma datových přenosů, stále dokáže směle konkurovat současným modelům. Alespoň máte-li nejnovější verzi firmware.

První změny poznáte už při vstupu do menu. Všechny jeho položky jsou totiž animované obdobným způsobem jako například u 6210. Jde sice do jisté míry o detail, ale v praxi se vám bezpochyby osvědčí položka kalendáře, která namísto pevně daného čísla zobrazuje aktuální datum. Největší přínos je však u textových zpráv, kdy vám psaní textu výrazně usnadní technologie T9, zatím však bez slovníku s češtinou.

Používáte-li mobil také k určitému druhu zábavy, pak vás firmware bezpochyby potěší možností odesílat a přijímat obrázkové SMS. Protože jsou paměťově velmi náročné, ukládají se přímo do telefonu, přičemž jejich zobrazení je vázané na vaši SIM kartu. Pokud ji tedy vyměníte nebo mobil někomu zapůjčíte, nepodaří se už vaše obrázkové textovky prohlédnout.

Změn se dočkaly i vyzváněcí tóny. Na hovor vás mobil může upozornit až 17 novými melodiemi, a budete-li mít trochu volna, oceníte logickou hru React.

Bohužel, tento firmware má také svá úskalí. Kvůli větším paměťovým nárokům vás připraví o třetinu pozic interního telefonního seznamu, a tak namísto stávajících 150 čísel jich do mobilu uložíte jen 100. Vzhledem k tomu, že je možné současně zobrazovat kontakty uložené v telefonu i na SIM kartě, většina uživatelů tuto změnu výrazně nepocítí. Trochu problematičtější jsou však jazykové mutace slovníku T9. K dispozici jsou totiž pouze verze v němčině, italštině, francouzštině, španělštině a holandštině. Zajímají-li vás o tomto firmwaru další podrobnosti, pak se podívejte sem. V současnosti ho totiž nabízí jen rakouské a německé zastoupení Nokie.