Nokia 6150 (recenze)

Design

Svými rozměry 129x47x28 a váhou 142 gramů se standardní baterií je asi o 3g těžší než N6110. V horní části je IR-port, po pravé straně vystupuje ze zadu fixní anténa a umístění konektoru pro externí anténu je podobné jako u N6110. Původně jsem si myslel, že NOKIA umístnila IR-port pod klávesnici, ale jedná se pouze o designový doplněk. Displej je dle mého názoru řešen lépe než u N6110. Není totiž vystouplý, ale naopak ochranné sklíčko je pod úrovní obrysu telefonu, takže nebude tak často docházet k poškrábání sklíčka pouhým položením telefonu displejem dolů.

Sklíčko před displejem je uloženo ještě o cca. 1mm pod úrovň zbytku sklíčka. Klávesnice je také drobně změněna oproti N6110. Jedná se o # a 0. Zde přibyl na 0 znak mezery a na # znak "šipky vzhůru" - to nemají všechny verze 6110. Vrchní kryt je modrý, který se dle úhlu dopadu světla mění z metalicky modré až do černé barvy.

Váha Nokia 6150 s:

Standardní Li-ion baterií 142g

Baterie 1500mAh LiIont 165g (až 450 hodin stand-by)

Standardní NiMH baterie 170g

Vibrační baterie 176g

Displej

Stejný jako u N6110.

Baterie

Nokia 6150 je postavena 3V technologii. V UK se prodává s 900mAh Li-Ionovou baterií. Výrobce udává dobu hovoru 2,5-4,5 hodin a pohotovostní režim 55-260 hodin - zde záleží na využití šetřících režimů sítě a použité SIM kartě. Telefon vydržel v síti Cellnet okolo 120 hodin včetně 3 asi 10 minutových hovorů (signál nic moc, takže vysílač vysílal na nejvyšší možný výkon) na první nabití. Tato doba se určitě po provedení doporučeného cyklu 3 plných nabití a vybití ještě zvýší.

Menu

Menu se u 6150 je koncipováno podobně jako u N6110, pokud jste zvyklí na "short cuty", tak by vám přechod na N6150 neměl dělat skoro žádné potíže. Možná že jsou některá podmenu trochu jiná než u N6110, ale protože jsem N6110 neměl, nemohu to potvrdit a ani vyvrátit. Oproti N6110 přibylo menu 10, které slouží pro Smart messaging. Pro rychlou volbu v menu stačí stisknout soft-key menu a napsat číslo dané položky. Pokud chcete zajít do prvního menu (Messages) musíte volit 01 a pak pokračovat dále dle podmenu.

Zvonění

Nastavení zvonění je možné provést pro každý profil zvlášť. Jako u N6110 je k dispozici 35 předdefinovaných zvonění. Pokud vám nestačí 35 druhů, další jsou na serveru Nokia Artus pro smart messaging, takže si je můžete stáhnout, stručný návod je přiložen v části zabývající se smart messagingem. Telefon má už od výrobce nastavené číslo tohoto centra i s ostatními potřebnými nastaveními.

Dualní provoz

V menu není žádná položka, kterou by jste přepínali mezi GSM900 a DCS1800. Přepínání se provádí automaticky. Pokud dáte vyhledat aktivní sítě a jste v místě s pokrytím jak pro GSM tak i pro DCS, zobrazí se vám všichni operátoři z obou pásem. Možná, že by bylo dobré aby se zobrazovala i informace o frekvenčním pásmu které ten který operátor používá.

Half Rate/Full Rate/Enhanced Full Rate

Změnu nastavení je možné provádět stejně jako u N6110 pomocí kódů. Po zadání kódu se N6150 SW resetuje (stejně jako kdyby jste ji vypnuli a znova zapnuli).

Možnost rozdělit volající do skupin, Kalendář, Kalkulačka, Čas a budík, Hry - obdobné jako u N6110.

Smart messaging

Toto menu má další 3 podmenu. "Personal bookmarks" zde je možné si nadefinovat jednotlivá přístupová nastavení, "Operator services" nastavení pro služby poskytované operátorem a "Nokia sevices" nastavení pro služby z NOKIA Artus serveru. Zkoušel jsem včera toto menu a implementace Smart messagingu se mi velice líbila. Připadalo mi to svou jednoduchostí jako kdybych vybíral z vestavěného menu telefonu. Zkoušel jsem to na příkladu stahování nového zvonění. Vstoupil jsem do menu 10 (Services) a zvolil 3. podmenu "Nokia services" a zde službu "Update Nokia services". Byla odeslána SMS na čísla výrobcem předdefinovaná v telefonu. Přisla SMS od Nokie a objevilo se nové menu "Ringtones". Stlačil jsem tlačítko Select a byla odeslána další SMS a v zápětí se na displeji objevila nabídka zvonění která je možné stáhnout z NOKIA Artus serveru. Vybral jsem si typ zvonění který se mi dle názvu líbil a opět stlačit Select. Během chvilky se objevilo menu, které nabízelo přehrání vybraného zvonění, uložrní do paměti telefonu nebo vymazání. Zvolil jsem uložit. A na 36 pozici určené pro uživatelská zvonění jsem našel tento tón. Jak prosté. :-)

InfraRed port

Zatím jsem neměl možnost vyzkoušet komunikaci s IR zařízením na straně PC. Jakmile se mi to podaří, dám vědět. Během 3 dnů bych měl mít Nokia Cellular Data Suite v 2.0, tak se uvidí jak to bude fungovat.

Manuál

Jelikož jsem telefon kupoval v UK, tak je manuál pouze anglický. Všechna menu podrobně popsána na stranách. Je zde i zmínka o Smart messagingu s odvoláním na možnosti té které sítě, kde je N6150 provozována. Je zde "nastíněno" jak používat NOKIA Smart messaging tím že podrobnosti záleží na implementaci operátorem. Manuál obsahuje 84 stránek. Mě se jeví jako velice dobře zpracovaný, tak jak už u NOKIE bývá zvykem.

Závěrem

Pokud jste zvyklí na N6110, často cestujete a potřebujete být v dosahu a moci využívat možnosti dualních sítí ve velkých městech, mohu vřele doporučit, protože veškeré příslušenství k N6150 je kompatibilní s N6110. Pokud máte v autě instalovanou HF sadu, tak je pouze potřeba vyměnit stávající anténu na GSM900 za dualní 900/1800. Také možnost plnohodnotně používat smart messaging je příjemná!

Zatím jsem nenašel žádnou chybu ve firmware (mám taky telefon pouze pár dní). Zkoušel jsem porovnávat známé chyby, které se vyskytovaly u N6110, ale vše se jevilo jako bezchybné. Mám verzi Firmware V 3.02, datum 08-07-98, NSM-1. Tyto informace se dají zjisti obdobně jako u N6110 pomocí stejných kódů.

Upozronění: recenzovaný telefon byl určen pro britský trh - telefon dovážený do Čech se může mítně lišit.