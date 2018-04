Nokia 6111 - Nokia pro dámy se povedla

Model 6111 představila Nokia minulý týden spolu s dvojicí špičkových modelů 6270 a 6280 a levným véčkem 6060. Tento týden jsme měli možnost tuto novinku vyzkoušet a vyfotografovat.

Nokia 6111 je mobil vyšší třídy, který je podle výrobce určen především ženám. Nám tato novinka jako vyloženě ženský mobil nepřipadá, bez problémů ho může nosit kdokoliv. Oceňujeme, že Nokia - respektive její designéři - dali vale zbytečné extravaganci a pochopili, že stylový mobil nemusí hýřit barvami, divnými tvary a dalšími zbytečnostmi.

Decentní design

Novinka Nokie není extravagantní mobil. Je to telefon vysouvací konstrukce, jednoduchých tvarů a dvou povedených barevných variant. Vyfotografovat jsme mohli obě dvě a nedovolíme si tvrdit, která z nich je hezčí. Telefonu to sluší v obou případech. Nokia se s tímto modelem snaží reagovat na záplavu vysouvacích mobilů především z dílen Samsungu a sama tvrdí, že vysouvací mobil bude za chvíli populárnější, než véčka. To si v redakci tvrdit nedovolíme, ale v každém případě je to další varianta k stále nejrozšířenější klasické konstrukci.

Zpředu mobil, z druhé strany fotoaparát

Zpředu vypadá Nokia 6111 jako běžný mobil vysouvací konstrukce - je situován na výšku. Naopak druhá strana s objektivem fotoaparátu je navržena na šířku, tak aby připomínala fotoaparát. Z toho důvodu je na pravém boku telefonu spoušť fotoaparátu a dvě klávesy pro přiblížení obrazu, které ale jinak fungují i pro regulaci hlasitosti.

Klávesnice je tradičně rozmístěná, funkční klávesy jsou na horní straně telefonu, který je tak možné ovládat i v zavřeném stavu. Alfanumerická klávesnice je pak na spodní části telefonu a je k dispozici jen když je telefon otevřený. K alfanumerické klávesnici nemáme výhrady, drobné výtky máme jen k ovládacímu kříži, u kterého je zbytečně velká potvrzovací klávesa. Telefon sice není úplně nejmenší (84 x 47 x 23 mm), ale o to lépe se s ním pracuje. Hmotnost je pak 92 gramů.

Lesklá černá, matná slonová kost

Telefon je celý plastový, ale výrobce použil poměrně kvalitní materiály. U černé varianty je ale nutné počítat, že na lesklém povrchu bude vidět každý otisk prstů. Světlá verze telefonu je proti otiskům podstatně odolnější. Zpracovaní telefonu je dobré, ale konečný verdikt si dovolíme vyřknout, až bude mít k dispozici prodejní verzi telefonu, ne jediný dostupný předprodejní vzorek. Zajímavostí je slot na kartu SIM. Není pod baterií, ale z druhé strany horní části telefonu. Je dostupný jen po vysunutí telefonu.

Slušný displej

Displej Nokie 6111 má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, je aktivní a dokáže zobrazit 260 000 barev. Displej není špatný, ale nejedná se o absolutní špičku. Rastr je patrný, rozlišení displeje by mohlo být lepší. Konkurence dnes v tomto segmentu trhu nabízí rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Jas a kontrast displeje je dostatečný, na slunci toho na displeji ale mnoho vidět není.

Multimediální mobil

Nová Nokia 6111 nedělá kompromisy. Je to sice stylový mobil, jeho výbava však uspokojí i náročnější zákazníky. Nokia 6111 má megapixelový fotoaparát s integrovaným bleskem a šestinásobným přiblížením. Vedle statických záběrů lze natáčet i videoklipy a to o délce, která je omezená volnou pamětí telefonu. Kvalitu fotografií nemá cenu v této chvíli hodnotit, testovaný předprodejní vzorek byl ještě hodně syrový.

Paměť telefonu má hodnotu 23 MB. To bohatě stačí pro fotografie a asi i pro videozáznamy - výrobce udává, že se do telefonu vejde až hodina videozáznamu. Nestačí to ale pro MP3 přehrávač, kterým telefon disponuje. Pro něj je 23 MB spíš symbolická hodnota a bohužel, Nokia 6111 nepodporuje paměťové karty. Výrobce včera uvedl zajímavou informaci. K vybraným telefonům bude dodávat v rámci základního balení (pro zatím nespecifikované modely) redukci s běžného konektoru na 3,5 mm Jack. K telefonu tedy bude možné připojit libovolná sluchátka.

Velmi dobrá výbava

Závažnější výhrady nelze mít k další výbavě telefonu. Je bohatá a zahrnuje Bluetooth, USB konektor, infraport, GPRS třídy 10, EDGE stejné třídy, HSCSD, kompletní hlasové funkce, Javu MIDP 2.0 a také Push to Talk. K úplné spokojenosti tak chybí jen výše zmíněné paměťové karty. Na stylový mobil je ale výbava velmi dobrá. Sám výrobce se netají, že tato novinka je alternativou pro ty zákazníky, kteří mají zálusk na model 6230i, ale samotný telefon se jim nelíbí.

Na podzim bude na trhu horko

Nokia 6111 se začne prodávat na podzim letošního roku a její cena by se měla na našem trhu pohybovat okolo 9 000 Kč včetně DPH. Nokia s předběžně nasazenou cenou překvapila. Cena je přiměřená, tedy alespoň v kontextu současné doby. Jestli bude adekvátní i na podzim je ale otázkou. Nakonec možná bude ještě nižší.

Konkurenci novince Nokie budou dělat především podobně koncipované modely Samsungu a to buď stejné vysouvací koncepce, nebo véčka. Celá nová vyšší řada Samsungu má podobné vlastnosti jako tato novinka Nokie, v mnohém jí ale překonává. Nokia pak bude kontrovat dvojicí špičkově vybavených vysouvacích modelů 6270 a 6280, které ale budou dražší. I proti nim ale Samsung a další výrobci chystají odpovídající soupeře. Na podzim tak bude na trhu s mobily pěkně horko. Vydělá zákazník, který bude mít velký výběr a bude těžit z očekávané cenové války.