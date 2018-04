Nokia 6111 - jednička pro vaši přítelkyni

Nokia své manažerské telefony vždy oblékala do střízlivého kabátku, který byl ale čistě účelný a vzhledem k cílové skupině těchto top modelů i zcela pochopitelný. I v této oblasti se ale najdou jedinci, kteří by alespoň trošku kontroverznější telefon uvítali s otevřenou náručí. Na trhu tak vznikala drobná nevyplněná mezera, jejíž záplatou může být právě model 6111.

Samotný výrobce se netají, že tato novinka má nabídnout alternativní řešení k modelu 6230i, který je v business třídě telefonů velmi oblíbený. K velmi dobré výbavě tak model 6111 dodává i líbivý design, který byl dle Nokie vyvíjen speciálně pro ženy. Uhlazený styl tohoto slideru ale není překážkou k tomu, aby bez jakýchkoli debat dostal nálepku "unisex". Pánové si tak přijdou též na své.

Vzhled - má své kouzlo

Nokia 6111 je po symbianovém modelu 7650 druhým sliderem tohoto výrobce. K testování jsme dostali černo-stříbrnou variantu, na trhu se má však objevit dle nás hezčí verze kombinující barvu slonovinové kosti se stříbrnými prvky. Ta je i mnohem méně náchylná k zachytávání otisků prstů, což je asi největší slabina námi testovaného vzorku.

Celý přístroj je vyroben z plastu a ač není kvalita zpracování nijak zvlášť špatná, s asijskou precizností vysouvacích modelů se srovnávat zdaleka nedá. Vysouvací konstrukce není tak pevná, při vysouvání o sebe lyžiny dřou jakoby do nich zapadlo pár zrnek písku. V případě, že je přístroj zasunut, pak vykazuje horní díl oproti spodnímu nezanedbatelnou vůli při pohybu do stran. Při běžném používání si těchto nedostatků ale nevšimnete a konstrukce i kvalita jejího zpracování je na úrovni. Podstatnou výtku máme jen ke klávesám spouště fotoaparátu a nastavení hlasitosti hovoru na pravém boku přístroje, které jsou jen těžko ovladatelné.

Přístroj má rozměry 84 x 47 x 23 mm a váha se ustálila na hodnotě 92 gramů. Jeho uhlazený styl podtrhuje i zakrytý systémový konektor v horní části, jehož krytka je ale naopak velmi nepraktická při použití přiložených sluchátek. Zajímavostí je slot na kartu SIM. Není pod baterií, ale z druhé strany horní části telefonu. K baterii se pak lze dostat velmi nezvyklým způsobem pomocí červeného zámku nad systémovým konektorem, který uvolní zadní kryt přístroje. Baterie o kapacitě 700 mAh by měla telefonu zajistit 150 až 210 minut nepřetržitého hovoru nebo až deset dní v pohotovosti.

Klávesnice - mohla být větší

Hlavním ovládacím prvkem je pětisměrný kurzorový kříž, jehož směry jsou velmi dobře hmatatelné. Kolem něj se pak usídlily kontextové klávesy a notoricky známé klávesy pro ovládání hovoru. Tyto klávesy jsou umístěny na horní výsuvné části přístroje, proto se s telefonem dá pracovat i v zasunutém stavu. Pro napsání SMS či znaků za jiným účelem jste nuceni vysunout klávesnici doteď schovanou v těle telefonu.

Alfanumerická klávesnice přístroje je provedena v elegantní černé barvě, která ale stejně jako jiné černé plochy na telefonu viditelně zachytává nečistoty. Jednotlivé klávesy jsou od sebe odděleny malou mezírkou, s jejich nahmatáním nebudete mít velké problémy díky jejich drobnému vyboulení. Na klávese 5 najedete pro snazší orientaci i malé výstupky. Kolem klávesnicového bloku se pak Nokia rozhodla vést pruh chromu, což nepovažujeme za šťastné řešení díky velmi viditelnému znečišťování.

Na samotné klávesnici se po chvilce cviku píše dobře, k dokonalosti má ale daleko. Odezvy jednotlivých kláves jsou sice citelné, ale na náš vkus je na jejich stisk nutné vyvinout až zbytečně velkou sílu. Velký problém tvoří i horní řada kláves, na kterou díky vysunuté přední části přístroje není jednoduché položit palec. Celkově však lze o klávesnici říci, že svůj účel plní a na malé nedostatky v konstrukčním řešení si můžete zvyknout.

Displej a menu - Series40 v novém kabátku

Asi největší změnou u nového modelu Series40 je pozměněná hlavní nabídka. Nokia se rozhodla přiblížit menu k chytrým telefonům z řady S60, ovládání i některá specifika tak přebírá právě z těchto přístrojů. Nutno ale podotknout, že si tímto finský výrobce sám nad sebou vyřkl téměř ortel smrti, jelikož řešení, která jsou vhodná pro velký displej smartphonů nejsou v žádném případě vítaná na displeji s rozměry 39 x 35 mm s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Podpora 262 tisíc barev v tomto duchu nehraje žádnou roli. Nokia upravením své nabídky ztratila cenné body na přehlednosti a jednoduchosti ovládání.

Hlavním příkladem pak budiž aktivní pohotovostní režim, který je známý právě z telefonů S60. Na malém displeji vypadá změť miniaturních informací a ikonek skutečně nevkusně, navíc je tato funkce naprosto nepřehledná. V nabídce se dá naštěstí aktivní pohotovostní režim nastálo vypnout, na co si však budete muset zvyknout je jiná mentalita u psaní nových zpráv. Opět se Nokia inspirovala u S60 a na jedné obrazovce tak máte možnost vyplnit příjemce (či více přijemců) a v dalším okně napsat samotný text zprávy. Z pohledu ergonomie je tento způsob skvělý, díky zcela zbytečným "omalovánkám" však Nokia opět zavedením této novinky jen ztrácí.

Mezi novinkami lze nalézt i vítanou funkci pro přesouvání jednotlivých položek v nabídce, oproti S60 ale nemůžete vytvářet nové složky. Ikony a názvy jednotlivých položek se opět podrobili konvergenci k S60, místo starého Výpisu volání se budete muset pro přehled všech hovorů obrátit na Protokol. Barevné sestavy, spořiče i možnosti uložit si libovolnou tapetu na displej už bereme téměř jako samozřejmost.

Telefonování - známý standard

Počet uložených kontaktů je limitován pouze dostupnou pamětí, přičemž ke každému z nich lze přiřadit až pět telefonních čísel a celou paletu dalších údajů jako e-mail, webovou adresu, poznámku nebo obrázek, který se zobrazí na displeji při příchozím hovoru. Pohled do adresáře může mít několik podob. Kromě jmen nebo jmen s čísly popřípadě obrázky ocení uživatelé se slabším zrakem velký seznam, kdy se na displej vejdou pro velký font jen čtyři kontakty pod sebe. Nokia 6111 podporuje i službu Presence.

Pokud máte uloženy kontakty na kartě SIM, lze je do telefonu jednoduše překopírovat, případně zvolit v nastavení zobrazení paměti SIM - samozřejmě lze zvolit i paměť telefonu nebo jejich kombinaci. Seznam lze rychle prohledávat podle více písmen, definovat můžete libovolné skupiny volajících a filtrovat podle nich příchozí hovory. V nabídce jsou samozřejmě i známé profily, jako vyzvánění můžete nastavit i soubor MP3. Všechny nové Nokie umí i vibrovat do rytmu zvolené melodie, což platí i u tohoto modelu. Nokia 6111 nabízí i kompromis mezi běžnými zprávami a hovorem v podobě služby Push to talk.

Zprávy – vše na jednom místě

Nabídka zpráv doznala patrných změn, které velmi úzce souvisí s již popsaným přiblížením k platformě S60. Pod jednou položkou tak najdete možnost pro vytvoření nové zprávy MMS, SMS či specifických odnoží jako je blesková a hlasová zpráva. Další složky spravují přijaté, odeslané a uložené zprávy, je zde i složka pro koncepty, zprávy k odeslání a výpisy o doručení. Nechybí ani emailový klient, informační zprávy služby a odkaz na hlasovou schránku. Pod jednou položkou tak naleznete všechny myslitelné druhy zpráv, velmi sympatická je možnost jednoduchého mazání příchozích zpráv dle složek.

Přijatých zpráv se vejde do telefonu 100. S jejich psaním pomáhá česká T9, která sice používá diakritiku, ale před odesláním ji z textu odstraní. V nastavení lze zvolit mezi čtyřmi velikostmi fontu, editor doznal již zmiňovaných změn. Při psaní máte přehled o napsaných znacích i o počtu výsledných zpráv. Emailový klient je stále v podobě jednoduché aplikace. Můžete sice připojit i odeslat obrázek jako přílohu, ale například v galerii se vám při volbě Odeslat zobrazí jen MMS. Na klávesnici se píše velmi dobře.

Organizace a data - skvělá výbava

Z pohledu datové komunikace a možností propojení s počítačem překvapí model 6111 opravdu mnoho uživatelů. K počítači ji připojíte pomocí USB kabelu, IrDa portu nebo Bluetooth, na internet se pak dostanete díky podpoře GPRS třídy 10, EDGE třídy 10 nebo již starší technologie HSCSD. Součástí balení je pak i software umožňující synchronizaci telefonu s MS Outlookem nebo programem Lotus Notes, pomůže vám i se zálohováním obsahu přístroje a ukládání pořízených fotografií. Přímo v telefonu naleznete i jednoduchý internetový prohlížeč xHTML.

Z budíku užívaného u Series 40 by si naopak mohly vzít příklad mnohem dražší chytré telefony, umožňuje nastavit vybrané dny a libovolnou melodii zvonění včetně MP3. Nastavitelná je i prodleva, po jaké vás bude ráno znovu "obtěžovat". Kalendář zůstává už dlouhou dobu stále stejný a popravdě není příliš co vylepšovat. Poznámky mohou mít několik různých formátů a lze u nich nastavit i opakování každý den, týden, dva týdny, měsíc či rok. Záznamy se dají i odeslat kolegovi pomocí MMS, Bluetooth, IrDa nebo textovou. Poznámky, úkoly, stopky nebo kalkulačku představovat nemusíme. Uložené poznámky v kalendáři a nesplněné úkoly se pak zobrazují v aktivním pohotovostním režimu.

Zábava - proč nemá paměťovky?

Zábavě kraluje u modelu 6111 bezpochyby vestavěný megapixelový fotoaparát. Aplikace k němu přidružená umí fotit pouze na šířku, telefon vypadá zezadu jako skutečný kompaktní fotoaparát. Pro přisvětlení tmavých scén nebo fotografování v noci je připraven noční režim a především i přisvětlovací dioda plnící funkci blesku. Nastavit lze samospoušť či fotit sekvenci tří po sobě následujících fotografií, k dispozici je i šestinásobný digitální zoom.

Žádné rozšiřující nastavení jako kompenzace expozice a podobné nabídnuta bohužel nejsou. Samozřejmostí je i možnost natáčení videoklipů v rozlišení QCIF. Výsledné fotografie ale nesou běžné neřesti podobných fotoaparátů - jsou přeostřené, vyznačují se šumem a mají tendenci přepalovat bílá místa.

Výsledky vašeho snažení se ukládají do přehledné galerie, která kromě fotografií spravuje veškerý multimediální obsah telefonu jako jsou vyzváněcí tóny, tapety, spořiče displeje či skladby ve formátu MP3/AAC. Hudební funkce telefonu jsou ale bohužel degradovány dostupnou pamětí o velikosti 23 MB, podporu paměťových karet zde nehledejte. Je to veliká škoda, jelikož přístroj je k přehrávání MP3 jako stvořený, přehrávač hudby je i velmi povedený a k dispozici máte i jednoduchý ekvalizér.

Hudby chtivý uživatel ale nemusí zoufat, v balení nalezne kvalitní stereofonní sluchátkový set sloužící i jako jednoduchá handsfree sada a především jako anténa k vestavěnému rádiu. Jedná se o rozšířenou verzi zvanou Visual Radio, která kromě poslechu vybrané stanice umožňuje i příjem interaktivního obsahu. Pokud se budete i s rádiem nudit, jsou připraveny i hry - další pak můžete jednoduše dohrát díky podpoře Javy 2.0.

Suma sumárum

Proč ho koupit? poutavý design

1,3Mpix fotoaparát

rádio a MP3/AAC přehrávač

Bluetooth a IrDa port Proč ho nekoupit? povrchová úprava náchylná na nečistoty

horší klávesnice

nemá paměťové karty

nedokonalá konstrukce Kdy? listopad 2005 Za kolik? 9490 Kč včetně DPH

Nokia 6111 je na první pohled ryze stylový telefon, který svým vzhledem evokuje jen skromnou nabídku funkcí. Při bližším pohledu však zjistíte, že se jedná o velmi dobře vybavený přístroj, který se může hrdě postavit vedle manažerského modelu 6230i. Právě k němu má nabídnout alternativu, pokud tak oželíte nepřítomnost slotu pro paměťové karty, drobné konstrukční nedostatky a nesmyslné změny v nabídce a navíc se vám styl modelu 6111 zamlouvá, právě jste narazili na horkého kandidáta na vánoční dárek. Prodejní cena pohybující se okolo devíti tisíc korun je dosti sympatická na to, aby měl Ježíšek v nadcházejících dnech co na práci.