Nokia 6110 - když zlobí datové přenosy

O vadách a chybách firmware telefonů Nokia 6110 jsme zde psali poměrně hojně - kromě toho, že počet revizí firmware se přehoupl přes verzi 4.80 - tedy na 180 kusů revizí, jsou problémy staré a palčivé, které se řeší těžko. Klasickým je Nokia Cellular Data Suite. Ačkoliv se chystá nová verze 1.4, která kromě jiného bude umět lépe pracovat se záznamy na SIM kartě a hlavně bude moci importovat grafické obrázky dle přání uživatele (samozřejmě černobíle) jako symboly skupin, stále je do ní mnoho času a musíme se trápit s triviální záležitostí: zprovoznit datové přenosy přes infraport na Nokia 6110.

To nemusí být nic snadného. Štastní, kdož fungují napoprvé - vy ostatní čtěte dále. Kromě četných problémů s revizemi software, o nichž jsme již psali, přišel jeden z našich věrných čtenářů na příjemné vylepšení. Pokud totiž vypustíte originální inciační AT příkaz a nahradíte jej obligátním ATD, je to ihned lepší. Originální příkaz totiž zní něco jako ATS7=60+CBST=0,0,0;+DS=3,0;+DS=0,0;&K3 - a modem si s tím ne vždy ví rady.

Jak se dobrat tedy k optimalizaci? Zapište si do registrů Windows toto:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0006\Settings]

"Prefix"="AT"

"Terminator"="<cr>"

"DialPrefix"="D"

"DialSuffix"=""

"FlowControl_Off"="&K0"

"FlowControl_Hard"=""

"FlowControl_Soft"="&K4"

"SpeedNegotiation_Off"=""

"SpeedNegotiation_On"="S35=7"

"CallSetupFailTimer"=""

"Compression_Off"=""

"Compression_On"=""

"ErrorControl_Off"=""

"ErrorControl_On"=""

Soubor ke stáhnutí je zde. Pozor - jako každé hraní s registry je toto rovněž bez záruky. Je třeba ručně zjistit, jaký index v registru má modem "Nokia Data 1.2" (v souboru to je "0006"), a přiložený soubor před zasunutím do registru příslušně upravit.

