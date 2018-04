Nokia 6110 - finesy a majstrštyky

Během celého tohoto týdne jsem hovořil s několika desítkami lidí, kteří mne prosili, abych napsal ještě něco více o finesách a zvláštnostech telefonu Nokia 6110, jenž se jim také zalíbil. Jde tedy o to povšimnout si aspektů, které považuji za zvláštní a které by mohli přijít jako zvláštní i vám. Samozřejmě cílem textu není nahradit naši obsáhlou recenzi, spíše na ni navázat a doplnit ji o další postřehy, které by nás tehdy byly bývaly nenapadly.

Mne samozřejmě velmi zajímá práce s telefonními čísly a seznamy promeškaných i zrealizovaných hovorů. Do telefonního seznamu se dostanete kurzorovu klávesou - jména jsou řazena abecedně. Především je třeba upozornit, že u Nokia 6110 je možné nastavit nejenom, zda se mají zobrazovat jenom jména - tedy na displeji zda má být jenom seznam jmen (vejdou se tři najednou, číslo zobrazíte kliknutím na Details), nebo zda tam má být jméno a telefonní číslo, nebo zda si záznam jména přejete zobrazit velkým písmem.

U každého jména si můžete zvolit položku Options - tedy můžete číslo editovat, mazat, kopírovat, posílat přes IR port nebo přes SMS zprávu, můžeme také záznamy rozřazovat do různých Caller Group. Jaké že ty Caller Group (Skupiny volajících) jsou? Family, VIP, Friends, Colleagues, other a no group - doufám, že pojmy jsou jasné.

Proč to? Protože jedna z vlastností Nokia 6110 je možnost tvorby uživatelského profilu telefonu. Pokud si vytvoříte uživatelský profil Víkend, můžete si definovat, které hovory mají zvonit a které mají být odmítnuty. Je logické, že si do skupiny Víkend přidáte přátele, rodinu, možná VIP, naopak nechcete, aby vám volali kolegové z práce (třeba byste ještě museli do práce na rachotu!) a aby vás obtěžovali všichni ostatní. V pátek v 18:00 si svoji Nokia 6110 nastavíte na profil Víkend (v tomto profilu si také změníte typ vyzvánění ze seriosního Ring Ring na rozpustilého Williama Tella a změníte si hlasitost z stupně 4 na stoupající). Vyřešeno!

Takových profilů můžete mít pět - doporučuji udělat si jeden kancelářský (se stoupající hlasitostí vyzvánění, abyste kolegy nerušili), pak nějaký Outdoor - tedy venkovní (maximální hlasitost, telefon je v zimě pod kabátem zle slyšet) a určitě nejaký pro jednání (zde omezte příchozí hovory na VIP a nastavte si jednoduché pípnutí).

Výborné jsou i Call registy (tedy seznamy příchozích a odchozích volání) - redial spouštíte zeleným sluchátkem, pro ostatní musíte do menu. Promeškané hovory jsou zvláště od zrealizovaných i od vytáčených čísel, u každého čísla je možnost uložit jej do paměti (i v seznamu uskutečněných hovorů, což je slabina mnoha jiných modelů) a především je možnost nahlédnout, kdy byl který hovor uskutečněn či promeškán - včetně data a času!

Telefon má možnost telefonní čísla ukládat do vlastní paměti (tuším 125 pozic, ale nemám manuál a nemohl jsem vyzkoušet) či na SIM kartu - kam se čísla ukládají si je třeba zvolit v nastavení, nedá se dost dobře zvolit pozice, na kterou se má číslo uložit - telefon si vše řídí sám, což pro někoho může být škoda, ale osobně tomu nepřikládám významu. Vyhledávání v seznamu telefonních čísel je jednoduché - buďto je na to speciální funkce, nebo lze v seznamu jmen zvolit první písmeno a ono to přeskočí.

Kalendář je príma věc - trošičku jsem přestal používat svého Pilota! Záznam z kalendáře si přes IR port můžete vytisknout, lze si do kalendáře zaznamenat poznámku, datum narození (tj. záznam stejný pro další roky), nebo si poznamenat, že máte někomu zavolat - tehdy je vám ihned nabídnut seznam a v okamžiku, kdy je nastavený čas aktuální, je nabídnuto vytočení čísla. Nedá se říci, že by displej mobilního telefonu poskytoval přehnaně velkou plochu pro přehled pracovních úkolů, je ale třeba říci, že záznamník tohoto typu je více, než zajímavý.

Co se mi na telefonu líbí obzvláště? Vyjma typicky Nokia nápadů (jako když mi přijde SMS zpráva, telefon nenapadne mi to jenom sdělit, ale nabídne i klávesu pro její přečtení, což dělají ještě Siemensy, ale třeba Motoroly už ne...) je docela fajn vyhrazená klávesa 1 pro volání do hlasové schránky a především křišťálově čistý zvuk. Jestli si ho chcete vychutnat, poslouchejte předtím týden zahuhňaný Fizz! Zajímavost? Mikrofon je plně zakapotován - nenajdete jej.

Poznámka na závěr: výdrž telefonu nemohu komentovat - ihned z kraje jsem přezbrojil na atypickou LiIont baterku, díky níž telefon získal kýžených 140 gramů a řekněme tři - čtyři dny výdrže, standardně dodávanou baterii jsem neměl možnost otestovat, neb jsem ji ani neměl.

