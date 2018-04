Nokia 6110 dovedla Ewana McGregora až do Kapského města

Dále už jen originální tisková zpráva:

Telefon Nokia 6110 Navigator prokázal své schopnosti v jedněch z nejobtížnějších podmínek – s Ewanem McGregorem a Charleym Boormanem na trase ‘Long Way Down’ ze Skotska do nejjižnějšího cípu Afriky, kterou absolvovali na motocyklech. Cesta trvala tři měsíce, během kterých dvojice projela 24 000 kilometrů napříč dvěma kontinenty. Nejlepší přátelé Ewan a Charley čelili živlům v sedlech upravených motocyklů BMW a s Nokia 6110 Navigator určujícím trasu v Kapském městě projeli cílem. Od prvních mil ve skotském John O’Groats v květnu 2007 projeli dvaceti zeměmi, včetně Libye, Etiopie, Súdánu a Rwandy. Narazili na oslepující písečné bouře, extremně vysoké teploty, náročné přechody hranic a extrémní jízdní podmínky – vše zdárně překonali. Při snaze dodržet plán bylo nezbytné držet správný kurz a zůstat ve spojení. Nokia v tom měla klíčovou roli se zařízením Nokia 6110 pro GPS navigaci, prohlížení map, hledání na webu, natáčení videa a velice důležité hovory domů. “Long Way Down byla úžasnou cestou, bylo skutečnou ctí mít možnost poznat ta rozmanitá a krásná místa. Měli jsme příležitost vidět tak odlišné způsoby života a cestovali jsme do odlehlých končin, k nimž má přístup velmi málo lidí. Pocit volnosti a prozkoumávání nepoznaného byl neuvěřitelný,“ uvedl McGregor. Nokia 6110 Navigator přináší GPS (Global Positioning System) spolu s AGPS (Assisted Global Positioning System) se stále dostupnou mobilní konektivitou ve funkcemi nabitém, kompaktním zařízení. Telefon podporuje videohovory a funkce pro sdílení dat, má 2megapixelový fotoaparát a velkou a jasnou 2,2" QVGA obrazovku nabízející až 16 milionů barev. Telefon na jedno nabití vydrží až 3,5 hodiny nepřetržitého volání a až 11 dní v pohotovostním režimu.

Co dodat? Snad jen to, že hrdina hvězdných válek měl neuvěřitelné štěstí, že na cestu „nevyfasoval“ Nokii N95. S tou by totiž asi tak daleko netrefil, lépe řečeno pod prvním stromem by ztratil signál...