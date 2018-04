Nokia 6101 - provokativně obyčejné véčko

Nokia 6101 je po modelu 6681 dalším dítkem, které spatřilo světlo světa na 3GSM kongresu v Cannes. Jde o véčko, které budí škodolibé úsměvy i dobrý pocit z prostého faktu, že je na světě. Proč? Škodolibé úsměvy vyvolává vzpomínka na premiéru módních véček. Zástupci finského výrobce tehdy deklarovali, že uživatelé začínají být asijskými vzory trochu znuděni a Nokia je v žádném případě nechce napodobovat.

Design módních véček je ovšem příliš výstřední a cena vysoká na to, aby se dočkaly opravdu velkého úspěchu u uživatelů. Nokia si za hranatá véčka slízla i menší kritiku ze strany akcionářů a nyní se nám dostane do rukou model 6101 – véčko tak klasické a trochu až zastaralé koncepce, že už snad véčkovatější být nemůže. Nenápadný telefonek tak ukazuje, že ani největší výrobce světa nemůže diktovat, co se bude uživatelům líbit.

Vzhled - zapomněla se v šuplíku

Testovaný telefon je vyveden v elegantní černo-stříbrné kombinaci a k dispozici bude také stříbrno-bílá varianta. Lesklý černý plast vyplňuje vnitřek telefonu, zakrývá čelní panel a přechází částečně na horní hranu. Od šedého těla jej odděluje chromovaná linka, která lemuje také vnější displej a čočku digitálního fotoaparátu.

Barevná kombinace se nám velmi líbí a použité materiály jsou kvalitní. Na černém plastu bohužel občas najdete pár otisků prstů. Nezbývá než leštit a kdo ví, třeba se vám podaří usvědčit přítelkyni, že vám zase kontrolovala telefon. První dojem kazí hlavně vyčnívající anténa. Kvalitní telefon tvoří samozřejmě víc faktorů než jen absence malého pahýlku na horní hraně. Neodpustíme si ale poznámku, že Nokia 6101 vypadá, jako by se minimálně sezónu zapomněla v šuplíku dvorního designera.

Hrany jsou v místech doteku zkosené a telefon se tak dobře otevírá. Pod levým palcem nahmátnete kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, na protějším boku najdete rychlou aktivaci Push to Talk. Vedle datového Pop Portu překvapí naspodu miniaturní nabíjecí konektor namísto toho klasického, na jaký jsme zvyklí od dob, kdy Nokia přestala vyrábět galoše.

Nejdříve jsme jej brali jako důkaz, že model 6101 nevyrábí přímo Nokia, ale zakázkový výrobce. Cedulka „Made in Hungary“ pod baterií ovšem znamená jediné: Nokia začíná u některých modelů obměňovat nabíjecí konektory. Milovníci starých časů a osvědčených nabíječek najdou v krabici také krátkou redukci.

Klávesnice nabízí po vzoru většiny véček dostatek komfortu. Jednotlivá tlačítka jsou nepatrně vyboulená a mají dobrou odezvu. Trochu zmatení možná budete z funkčního bloku, který je tvořen jediným rámečkem a záleží jen na tom, ve kterém rohu jej stisknete. Uvnitř vnějšího rámů se nachází čtyřsměrná navigační klávesa a v jejím úplném středu potvrzovací tlačítko. Budeme-li přísní, tak navigačnímu tlačítku by prospělo alespoň drobné zvýraznění jednotlivých směrů, aby je šlo lépe nahmátnout. Podsvícení středu také není zrovna ideální.

S rozměry 85 × 45 × 24 milimetrů a hmotností 97 gramů patří Nokia 6101 mezi véčky k průměru. Výrobce uvádí na jedno nabití baterie (760mAh) až čtyři hodiny hovoru nebo extrémních 14 dnů v pohotovostním režimu. Telefon máme zatím k dispozici docela krátce, abychom mohli nadprůměrnou výdrž potvrdit.

Displej a menu - grafika i v dalších úrovních

Nokia 6101 má jako správné véčko také vnější displej. Ten je věrně modelům 6170 nebo 7270 barevný a nabízí stejné rozlišení 96 × 65 bodů. Vzhledem k čistě informativní funkci těch 4096 barev stačí a nikomu pravděpodobně nebude vadit ani skutečnost, že je pasivní. Pokud v režimu fotoaparátu véčko zavřete, tento displej slouží jako hledáček pro pořízení autoportrétu, což je oproti starším modelům novinka.

Vnitřní displej už stejný není. Jedná se o aktivní TFT s možností zobrazit až 65 000 barev, ale tentokrát je o něco menší. Rozlišení 128 × 160 pixelů se vtěsnalo na 28 × 35 milimetrů. Kresba je docela jemná, i když pouhým okem mezi jemností displeje Nokie 6170 a 6101 žádný rozdíl nepoznáte.

Barevné sestavy, spořiče i možnosti uložit si libovolnou tapetu na přední i zadní displej bereme téměř jako samozřejmost. Potěšila nás možnost nastavit jako tapetu celou obrázkovou galerii. Nafocené snímky se pak na pozadí střídají v intervalu deseti vteřin. Grafika menu připomíná Nokii 6230i, ale na superrychlou reakci zapomeňte. Může se jednat o mušku v některé z prvních verzí firmware, ale například na načtení hlavního menu čekáte i déle než vteřinu. Překvapením jsou pak ikonky, které doprovází jednotlivé položky i v druhé úrovni menu.

Telefonování - vibruje do rytmu

Nokia 6101 nabízí telefonní seznam na 500 záznamů. Znalce telefonů finského výrobce asi nepřekvapí, že ke každému lze přiřadit až pět telefonních čísel a celou paletu dalších údajů jako e-mail, webovou adresu, poznámku nebo fotografii, která se zobrazí na displeji při příchozím hovoru. Pohled do adresáře může mít několik podob. Kromě jmen nebo jmen s čísly popř. fotografiemi ocení uživatelé se slabším zrakem velký seznam, kdy se na displej vejdou pro velký font jen čtyři kontakty pod sebe.

Seznam lze rychle prohledávat podle více písmen. Definovat můžete libovolné skupiny volajících a filtrovat podle nich příchozí hovory. Nokia 6101 si také poradí s vyzváněním ve formátu MP3 a umí ještě něco navíc. Dokáže totiž povibrovávat do rytmu zvonění. Probíhající hovor lze snadno nahrávat, záznam je omezen na pět minut. Externí reproduktor je poměrně kvalitní a hlasitý, při běžném telefonování je kvalita zvuku spíše průměrná.

Zprávy - novinkou je zvuková

I v oblasti zpráv si Nokia připravila pro tento model jednu novinku. Na SMS, MMS i e-mail jsme si už zvykli. U modelu 3220 se poprvé objevily tzv. Bleskové zprávy, které se zobrazují adresátovi přímo na displeji (má-li samozřejmě kompatibilní telefon). Nokia 6101 se kromě nich pochlubí také Zvukovou zprávou. Nejde o nic jiného než jednoduché rozhraní, které vám umožní nahrát maximálně dvouminutový vzkaz a odeslat jej prostřednictvím MMS.

Přijatých zpráv se vejde do telefonu 150. S jejich psaním pomáhá česká T9, která sice používá diakritiku, ale před odesláním ji z textu odstraní. Tři velikosti písma vám umožní rozložit na displej od čtyř do deseti řádků textu. E-mailový klient je stále v podobě jednoduché aplikace. Můžete sice připojit i odeslat fotografii jako přílohu, ale například v galerii se vám při volbě Odeslat zobrazí jen MMS nebo infraport. Na klávesnici se píše velmi dobře.

Organizace a data - skvělý budík

Budík umožňuje nastavit vybrané dny, libovolnou melodii zvonění včetně MP3 nebo dokonce FM rádia. Nastavitelná je i prodleva, po jaké vás bude ráno znovu obtěžovat. Kalendář zůstává už dlouhou dobu stále stejný a popravdě není příliš co vylepšovat. Poznámky mohou mít několik různých formátů a lze u nich nastavit i opakování každý den, týden, dva týdny, měsíc či rok. Záznamy se dají i odeslat kolegovi přes infraport, MMS nebo textovou. Poznámky, úkoly, stopky nebo kalkulačku představovat nemusíme. Diktafon je limitován na pět minut.

V oblasti datových funkcí se Nokia 6101 také stydět nemusí. Telefon nabídne WAP ve verzi 2.0, GPRS třídy 10 (4+2) i EDGE třídy 6 (3+2). Pro komunikaci s počítačem při synchronizaci nebo surfování poslouží datový kabel nebo infraport.

Zábava - MP3, rádio, foťák a Java

VGA fotoaparát čarovat nedokáže. Snímky v rozlišení 640 × 480 pixelů jsou dnes již standardem i u mnohem levnějších telefonů, než je Nokia 6101. Snímky mají sklony k přepálení bílé barvy a úroveň detailů také není ideální. K dispozici je noční režim nebo série několika snímků. Nadšený kameraman může natáčet také krátké šestnáctivteřinové klipy. MP3 vás vzhledem ke sdílené paměti 3,5 MB příliš dlouho bavit nebudou, ale k dispozici je alespoň stereo FM rádio. Sluchátka najdete v základním balení, zvuk je na poměry mezi mobily kvalitní.

Proč ho koupit? konzervativní design

telefonní funkce

dobrá organizace

MP3, FM rádio Proč ho nekoupit? vypadá obyčejně

menu není nejrychlejší Kdy? červen 2005 Za kolik? 7500Kč

Sečteno a podtrženo

V telefonu najdete také trojici Java her. Remake kultovního Plumbermana - Canal Control je velmi zábavná a chvílemi infarktová hra, ve které, coby instalatér, slepujete potrubí. Hra Golf Tour už nám tak dobrá nepřišla. Golfista se na displeji pro jistotu vůbec nezobrazuje a výběr z několika druhů holí nebo složité míření pak působí jako fraška. Solitaire je osvědčená klasika, která se neomrzí.

Nokia 6101 nám popravdě do oka příliš nepadla. Výbava přitom není vůbec špatná a telefon nabídne i několik opravdu zajímavých novinek. Naší představu moderně vyhlížejícího véčka ovšem tento telefon rozhodně nenaplnil. Sáhnout po něm může konzervativní, pravděpodobně starší, muž. K tmavému obleku by se totiž Nokia 6101 hodila docela dobře.

Fotogalerie