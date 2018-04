Nokia 6100 – nejmladší z jednoho vrhu (preview)

První informace o novém modelu Nokie s numerickým označení 6100 jsme vám přinesli již začátkem října v tomto článku. Víceméně se jednalo o předběžné spekulace, které se ale nakonec potvrdily. Nokia 6100 je funkčně téměř totožná s modely 7210 a 6610, chybí jí jen stereo rádio a má ze všech tří sourozenců zřejmě nejpovedenější design. Posoudit to můžete podle přiložených fotografií a také s pomocí konfrontačního článku obou předešlých modelů.

Pokud budeme přemýšlet, proč finský výrobce uvádí téměř najednou tři funkčně totožné mobily, nabízí se jediné možné vysvětlení. Nokia si chce upevnit pozici v kategorii telefonů střední třídy a díky odlišnému designu nabídnout stejný produkt nejširší vrstvě mobilní populace. Nokia 7210 je svým extravagantním tvarem klávesnice určena pro nejmladší bohatou vrstvu – takzvanou m-generation, 6610 pro je decentním telefonem a nová 6100 oba předchozí mobily řádově doplňuje.

Barevný displej tohoto modelu zobrazí 4096 barev (rozlišení 128 x 128 pixelů). Co se týče rozměrů telefonu, narážíme na menší nesrovnalosti. V tiskové zprávě ze včerejší mnichovské konference se objevily údaje o velikosti 105 x 44 x 17,5 milimetrů a váha 83 gramů, čímž by se model 6100 naprosto shodoval s Nokií 6610. Později se ovšem na oficiálním webu Nokie objevili jiné údaje – míry: 102 x 44 x 13,5 a váha 76 gramů. Těžko nyní učit, kterým údajům se dá věřit, ale přikloníme-li se k druhé variantě, jednalo by se o jeden z nejmenších a nejlehčích finských modelů.

Stejně jako starší sourozenci, přináší i 6100 velkou škálu užitečných funkcí. Kromě zmíněného stero rádia, a kritizované absence bluetooth už u předešlých modelů, nechybí snad již nic. Telefon podporuje javu – ať už pro hry nebo aplikace, wap (1.2.1), GPRS, HSCSD a multimediální zprávy. S novým přídavným fotoaparátem, mimochodem také včera představeným, který je šikovně kombinován s bondovkou, budete moci fotografie nejen vytvářet, ale také posílat formou MMS. Ve výčtu funkcí už chybí pouze polyfonické vyzvánění, přehledný kalendář, kalkulačka a další drobnosti.

Cena nového modelu zatím ještě není stanovena, můžeme ale předpokládat, díky chybějícímu rádiu, že bude nižší než u modelu 7210. Nokia přivádí na trh trojčata. Teď už záleží jen na vašem vkusu, který z modelů vás zaujal.