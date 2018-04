Nokia 6060 a 6111 - multimediální krabička a levné véčko

U příležitosti akce Nokia Connection, konané dnes v Helsinkách a souběžně v Singapuru, představila Nokia čtyři nové mobilní telefony pro standard GSM. Dvojici modelů 6270 a 6280 vám představujeme samostatně v tomto článku. Další novinkou je jednoduché véčko bez vnějšího displeje, model 6060 a vysouvací mobil s megapixelovým fotoaparátem Nokia 6111. Všechny novinky tak patří do šestkové řady.

Nokia 6060 – levné a jednoduché véčko

Nové véčko Nokie by mohl být úspěšný telefon. Designem se snaží oslovit zákazníky toužící po véčku jihokorejské produkce nebo od Motoroly. Těm konkuruje slušnou cenou a také výbavou, kterou se právě levná asijská véčka příliš chlubit nemohou.

Design telefonu není nikterak extravagantní, jasně odkazuje na dříve představený model 6101. Telefon kombinuje černou a stříbrnou barvu, nevýhodou je anténa, kterou se konstruktérům nepodařilo integrovat do těla telefonu. Celkově to ale novému véčku Nokie sluší, výrobce si dal záležet na použití chromových doplňků a lesklých materiálů. Telefon tak na pohled vypadá dražší, než ve skutečnosti bude. Rozměry telefonu jsou 85 x 44 x 24 mm a jeho hmotnost je 91 gramů.

Nokia 6060 nemá vnější displej. To je u véčka poměrně podstatný nedostatek, ale u levných modelů hojně se vyskytující. Samsung například nabízí bez vnějšího displeje i model s integrovaným fotoaparátem – X640. Nokia vnější displej nahradila blikajícími světly, které upozorní na příchozí hovor nebo SMS. Hlavní displej je poměrně kvalitní, je aktivní s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev.

Na svou třídu je výbava bohatá

Další novinky Nokie: Informace o dvou vysouvacích telefonech s bohatou výbavou (Nokia 6270 a 6280) najdete v tomto článku.

Výbava telefonu je na danou třídu poměrně bohatá a nic podstatného v ní nechybí. Do paměti přístroje se vejde 100 SMS a 500 vícepoložkových kontaktů. Vedle SMS telefon podporuje i multimediální zprávy a to až do velikosti 300 KB. Posílat lze obrázky, melodie, zvukové nahrávky, videoklipy a fotografie. Poslední dvě položky ale telefonem pořídit nelze, chybí mu integrovaný fotoaparát. Ve výbavě naopak nechybí e-mailový klient. GPRS je jen třídy 6.



Na předním panelu bude příchozí hovory signalizovat rudý proužek.

Nokia 6060 má hlasité handsfree, Javu MIDP 2.0, XHTML a Wap prohlížeč, hlasové ovládání, vytáčení a také hlasový zápisník. Plnohodnotný kalendář je dnes již samozřejmostí, Nokia pak k němu přidala aplikaci, v které lze ukládat a kontrolovat všechny finanční výdaje. U véčka bez vnějšího displeje nemá vcelku žádný význam spořič displeje, tapety se ale jistě hodit budou, stejně jako polyfonní vyzvánění a také MP3 vyzvánění.

Nokia 6060 se začne prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku a její cena by se měla na našem trhu pohybovat v rozmezí 4 500 až 5 000 Kč včetně DPH. To je poměrně slušná cena, mnoho jiných véček je ale levnějších, takže se novinka Nokie bude mít co otáčet, aby uspěla.

Nokia 6111 – megapixelové vajíčko

Další novinka Nokie je z úplně jiného těsta, než jednoduché véčko 6060. Přesto mají oba modely jeden společný prvek a tím je snaha konkurovat především asijským výrobcům. Nokia 6111 je totiž malý vysouvací mobil s výrazně zaobleným designem, tedy přístroj který v nabídce Nokie zatím chyběl a především Samsung jich má ve svém portfoliu hned několik.

Nokia 6111 je pohledný mobil vysouvací konstrukce. Nokia se opět vyhnula designérským výstřelkům a udělala dobře. Jednoduché tvary telefonu se jen tak neokoukají a především na klávesnici nebude jen pěkný pohled, ale také se s ní bude dobře pracovat. Telefon má integrovanou anténu. Slot na kartu SIM je samostatně umístěn na zadní straně spodní části telefonu.

Nová Nokia se bude dodávat ve dvou barevných kombinacích: buď bude telefon celý světlý, nebo bude vyveden v kombinaci stříbrné a černé barvy. Rozměry telefonu jsou 84 x 47 x 23 mm a jeho hmotnost je 92 gramů. I v tomto směru se tak tato novinka Nokie může směle postavit podobně konstruovaným telefonům Samsungu.

Telefon stačí díky konstrukci jen jeden displej. Je aktivní, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 260 000 barev. Výbava přístroje je bohatá. Hlavním tahákem je megapixelový fotoaparát s šestinásobným digitálním přiblížením a integrovaným bleskem. Vedle statických fotografií lze natáčet i videoklipy a to s délkou omezenou na volnou paměť telefonu. Podle výrobce se tak do telefonu vejde až jedna hodina videozáznamu.

Bude levnější než srovnatelné Samsungy

Celková paměť telefonu je 23 MB a nelze jí rozšířit pomocí paměťových karet. To je škoda, protože telefon vedle videorekordéru a přehrávače videosouborů nabízí i MP3 přehrávač. S výše uvedenou pamětí to ale na nějaký velký poslech hudby nebude. Telefon jako omluvu nabízí stereofonní FM rádio. MP3 skladby pak lze použít jako vyzváněcí melodie, dále telefon nabízí i polyfonní melodie.



Zdroj: ITMedia.co.jp

Z další výbavy stojí za zmínku Bluetooth, GPRS a EDGE třídy 10, podpora HSCSD, funkce Push to Talk, nebo Java MIDP 2.0 s množstvím předinstalovaných her a aplikací. Telefon nabízí kompletní hlasové funkce: ovládání, vytáčení i hlasový zápisník s možností pořízení až hodinové nahrávky. Vedle Bluetooth má telefon i infraport a má i USB port.

Výbava telefonu je tedy výborná a dalším příjemným překvapením bude cena telefonu. Ta by se měla pohybovat okolo 9 000 Kč včetně DPH, což je méně, než stojí obdobně vybavené modely Samsungu, respektive kolik asi budou některé jeho novinky stát. Nokia se tak snaží vymanit z pozice drahé značky, což může způsobit celkový pokles cen na trhu. Přeci jen má Nokia na trhu stále dominantní postavení a konkurence musí na její ceny pružně reagovat. Telefon bude dostupný ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. ˇ