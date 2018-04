Nokia 6030 – mobil z regálu supermarketu

Nokia má sice stále na trhu s mobilními telefony dominantní postavení, ale v nižší třídě jí chybí aktuální produkt, který by dosáhnul takových úspěchů, jako se to dříve podařilo modelům 5110, 3210, 3310 nebo 3410. Snad jen Nokie 3100, 3120 a 3510i se s touto silnou čtyřkou ještě mohou srovnávat, ale rozhodně se nejedná o tak úspěšné modely. Proto je tu Nokia 6030, low-endový mobil se základní výbavou, který by se měl podle Nokie stát velmi úspěšným.

Dispozice k tomu má. Je pohledný, výbava odpovídá cílové skupině zákazníků a měl by být i levný. Nebude to platit při zahájení prodeje, kdy bude tato novinka stát 3 990 Kč včetně daně. To je totiž příliš, za stejné peníze dnes zákazníci dostanou mnohem více. Ale pokud se splní předpoklady a cena telefonu klesne před Vánoci pod hranici 3 000 Kč, mohl by se z tohoto modelu opravdu prodejní hit stát.

Vzhled – klame tělem

Nokia v posledním roce ustoupila od trendu výrazného designu, který často nebyl zákazníky pozitivně přijat, zpět k decentnímu stylu, který ji dovedl k nadvládě na trhu s mobilními telefony. To platí i o novém low-endovém modelu 6030. Telefon na první pohled ani jako low-end nevypadá. Má jednoduché zaoblené tvary, netrpí žádným designovým výstřelkem a naopak mu výrobce dal do vínku několik detailů, které jej na pohled činí dražším, než ve skutečnosti je. To platí především o dvojici stříbrných lišt na obou bocích telefonu a také o stříbrné navigační klávese.

Telefon je sice celý plastový, použité materiály jsou ale kvalitní a i zpracování snese přísná měřítka. Testovaná černá verze je velmi elegantní, stříbrná a champagne (fotografie této verze najdete zde), které výrobce také nabídne se nám již tolik nelíbily. Výhrady nemáme k alfanumerické klávesnici, snad by jen mohla zabírat větší plochu přední strany telefonu. Naopak zbytečně velké jsou obě kontextové klávesy a klávesy pro příjem a ukončení hovoru. Všechny zacházejí až do boků telefonu a při ovládání jejich velikost překáží. Ovládací kříž je pak malý, ale jeho mechanické vlastnosti jsou dobré. Snad jen prostřední potvrzovací tlačítko z něj až příliš vystupuje. Klávesa pro vypnutí a zapnutí telefonu je tradičně na horní hraně a lze jí ovládat mnohem lépe, než u některých starších modelů výrobce.

Telefon má výměnné kryty. Po odsunutí krytu baterie je nutné odloupnout zaoblenou část přes celou horní stranu telefonu a pak lze snadno sundat přední kryt přístroje. Nasazování krytu je o něco složitější, odměnou je, že kryty na telefonu perfektně drží. Nokia 6030 je spíš malý a lehký telefon: 103 x 44 x 18 mm; 90 gramů. Nokia chtěla, aby tento mobil vypadal dražší než ve skutečnosti je a to se jí, alespoň v případě černé verze, povedlo.

Baterie – tři a půl dne na příjmu

Standardní baterie, která se s telefonem dodává, má kapacitu 900 mAh. Podle výrobce s ní přístroj vydrží na příjmu až 300 hodin, případně 180 minut hovoru. V našem testu, který zahrnoval půl hodiny volání, několik odeslaných SMS a telefon jsme při něm nevypínali na noc, vydržela Nokia na příjmu tři a půl dne. Jelikož se jednalo o nový mobil, lze očekávat výdrž o něco větší, zhruba do pěti dnů na příjmu. Nevýhodou je velká a především těžká nabíječka ACP-7E, která se s telefonem dodává.

Displej – lepší průměr

Displej Nokie 6030 není žádný zázrak, ale pro běžnou práci bohatě stačí. Je to displej pasivní s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a se schopností zobrazit 65 000 barev. V rámci své kategorie se jedná spíš o lepší displej, má dobrý jas a kontrast, horší to je s podáním barev, které nejsou příliš syté. Bílá pak má žlutavý nádech.

Na displej se vejde až deset řádků textu – v případě psaní SMS a nastavení malého fontu. V tomto případě je osm řádků určeno k práci a dva jsou stavové. Za běžných okolností, v menu přístroje, je k dispozici sedm řádků textu včetně dvou stavových a to samé platí i při psaní SMS, když se použije velký font. Na bílém podkladu je font vždy dobře čitelný, u některých barevných tapet, především těch tmavších, už tolik ne.

Displej lze vylepšit tapetou a spořičem, lze u něj nastavit kontrast, barevné schéma a vypnout či zapnout logo operátora. Displej je částečně čitelný i bez podsvícení, ale jen s maximálními obtížemi. Nikdy ale nezhasne úplně. Na slunci je displej trochu čitelný, mnoho telefonů v tomto testu dopadne hůř.

Ovládání – tak trochu lenoch

Ovládání je u Nokie 6030 stejné, jako u jiných modelů výrobce. Tak si to totiž zákazníci přejí a svou existenci na tom postavil i samotný výrobce. Do menu se vstupuje potvrzovací klávesou uprostřed ovládacího kříže, pravá kontextová klávesa je tradičně přiřazena telefonnímu seznamu a pod levou jsou nejčastěji používané funkce. Menu může mít buď podobu seznamu, což je nepraktické a dnes již hodně zastaralé řešení, nebo může mít podobu tabulky s celkem deseti položkami. Menu tedy roluje.

Směrům ovládacího kříže jsou napevno přiřazeny zkratky k editoru SMS, ke kalendáři a v obou vertikálních směrech k telefonnímu seznamu. Nokia 6030 nás trochu zklamala v rychlosti odezvy. To platí jak o klávesových zkratkách, tak při projíždění menu telefonu. Nejrychlejší není ani editor psaní zpráv. Nedokážeme posoudit, jestli za to může verze firmwaru testovaného vzorku, nebo prostě tato Nokie je tak trochu líná.

Telefonování – slušný seznam

Nokia 6030 se může pochlubit slušným telefonním seznamem, ve své třídě rozhodně nadprůměrným. Vejde se do něj totiž 300 vícepoložkových kontaktů. Každému lze přiřadit pět telefonních čísel, e-mailovou adresu, webovou adresu, poštovní adresu a poznámku. Vyhledávat lze až podle osmi znaků a při vyhledávání stačí po vstupu do telefonního seznamu začít zadávat znaky. Telefon umí zároveň pracovat s pamětí v přístroji a na SIM, na výběr jsou tři typy zobrazení seznamu. Nevýhodou je pouze měřič paměti, který v případě paměti telefonu udává jen procentuální zobrazení, nikoliv přesná čísla. Kontakty lze samozřejmě kopírovat a odesílat pomocí SMS jako vizitku. Nechybí ani skupiny volajících.

Telefon je dvoupásmový (GSM: 900/1800 MHz), má kvalitní hlasitý odposlech, tradiční nabídku vyzváněcích profilů, včetně jejich časování a také šestnáctihlasé polyfonní melodie. Jejich kvalita je průměrná, ale v dané třídě naprosto dostačující.

SMS - bez výhrad

Pro SMS je nová Nokia 6030 ideální nástroj. Klávesnice není špatná, český slovník T9 sice píše s diakritikou, ale zprávy telefon odesílá bez ní a při psaní je vidět počet napsaných znaků i celých zpráv. Navíc se na displej při psaní vejde až osm řádků textu, to v případě malého fontu, nebo řádků pět, v případě standardní velikosti fontu. Do zpráv lze vložit kontakt i smajlík, není ani problém přidat do slovníku doposud neznámé slovo. Paměť telefonu pojme 150 zpráv. Zprávu lze odeslat jako e-mail a k dispozici jsou i bleskové zprávy na displej.

Přehledný je i editor MMS, na druhou stranu, bez fotoaparátu bude majitel nové Nokie zprávy spíš přijímat, než je posílat. Do zprávy lze vložit libovolný obsah, velikost zprávy ale nesmí překročit 100 KB.

Další funkce – lákadlem je rádio

Nokia 6030 má GPRS třídy 6, které lze použít jak pro Wap (verze 2.0), tak pro datové přenosy. K připojení telefonu k počítači je ale nutný kabel s konektorem, který připomíná mini USB konektor, tím ale není. Kabel jsme k dispozici neměli, takže se nám telefon k počítači připojit nepodařilo. Sdílená paměť telefonu má kapacitu 3 MB, což s ohledem na její minimální využitelnost bude bohatě stačit.

Dalších funkcí nová low-endová Nokia příliš nenabízí, ty důležité v ní ale najdeme. Budík má opakování a jako melodii lze použít i rádio, ovšem jen pokud budou připojená sluchátka. I s nimi ale bude telefon hrát nahlas. Kalendář má jen měsíční náhled a lze do něj zapsat až 500 poznámek s opakováním: Jednání, Volat, Narozeniny, poznámka a upomínka. Kancelářské aplikace pak doplňuje jednoduchá kalkulačka.

Kdo dá víc na zábavu, ocení podporu Javy (MIDP 2.0), ale obsah si bude muset do telefonu nahrát sám. Předinstalována je jen jedna hra s názvem Nature Park, což je dost nepovedená variace na Tetris. V telefonu je i jedna aplikace a tou je konvertor II. Integrovaný fotoaparát telefon nemá, takže multimediálním tahákem bude FM rádio. To je ale jen monofonní, ačkoliv dodávaná sluchátka jsou stereofonní. Rádio lze poslouchat i nahlas, kdy je plochý a bezbarvý zvuk snesitelnější, než do sluchátek. Bohužel, jiná než originální sluchátka použít nelze, ač na první pohled je konektor standardní typu micro Jack. Jedinou výhodou dodávaných sluchátek tak je, že zákazník s nimi získá v ceně telefonu osobní HF sadu. Citlivost rádia je dobrá, stejně jako přesnost automatického ladění stanic. Do paměti lze uložit 20 stanic, které je možné libovolně pojmenovat.

Proč ho koupit? Povedený design

Slušná výbava

Práce s SMS Proč ho nekoupit? Zatím vysoká cena

Pomalejší menu Kdy? V prodeji od 20. 7. Za kolik? 3 990 Kč včetně DPH

Sečteno a potrženo

Nokia 6030 je pohledný low-endový mobil, který by měl u zákazníků uspět. Je určen pro ty, kteří potřebují telefon především pro to na co je určen a oželí nejrůznější multimediální funkce. Z těch nová Nokia nabízí jen rádio, ale kdo není hluchý, bude jej poslouchat jen s největší nelibostí.

Všechny základní funkce zvládá Nokia 6030 s přehledem, v tomto směru nás rozhodně nezklamala. O úspěchu rozhodne cena. Startovní suma 4 000 Kč včetně DPH se nám zdá příliš vysoká, je ale velmi pravděpodobné že s blížícím se koncem roku klesne na reálnou hladinu okolo 3 000 Kč. Pak by mohla navázat na úspěch low-endových Nokií 5110, 3210, 3310 a dalších.