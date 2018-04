Nokia 603: gigahertzový procesor, velký displej a NFC za 6 tisíc korun

Po Nokii 500, která se teprve před nedávnem začala prodávat, je typ 603 dalším zástupcem střední třídy. Změn k lepšímu je ale oproti "pětistovce" hned několik.

Výrazně vylepšený je displej, jehož úhlopříčka dorostla do příjemné velikosti 3,5". To sice při stejném rozlišení znamená malinko nižší jemnost, ale o to lepší ovládání a také zadávání textu. Použitý IPS displej se navíc chlubí označením ClearBlack a výrobce slibuje velmi dobrou čitelnost na slunci i odolnost proti poškrábání.

Navzdory o dost většímu displeji se však proporce telefonu zvýšily jen nepatrně: přístroj je jen malinko širší (57 mm), výška zůstala takřka stejná (113 mm) a tloušťka klesla na necelých 13 milimetrů. Hlavní linie telefonu jsou podobné jako u vybavenější X7, zkosené hrany ale nejsou tolik ostré. Pod displejem je trojice tlačítek slitých do jednoho pruhu.

Nokia 603 spoléhá na gigahertzový procesor, kterému asistuje 512 MB operační paměti. Navíc je integrován i grafický akcelerátor s podporou OpenGL, který modelu 500 chyběl. Omlazený systém Symbian Belle s řadou nových funkcí je předinstalován na 1 GB vnitřní paměti, uživateli je pak určena sekundární 2GB paměť, kterou lze znásobit microSD kartou.

S novinkou si zavoláte v GSM i WCDMA sítích, potěší senzor přiblížení, který automaticky při telefonování vypne displej, a také mikrofon filtrující okolní parazitní zvuk. Z další výbavy je zastoupen wi-fi modul a Bluetooth a stejně jako ostatní chytré nokie s GPS nabídne i 603 plnohodnotnou bezplatnou navigaci Nokia maps.

Z multimediálních schopností si zmínku zaslouží pětimegový fotoaparát se schopností pořizovat 720p videa při 30 snímcích za sekundu, a vestavěný FM přijímač k poslechu rádia.

Spolu s telefonem bylo představeno i zajímavé doplňkové příslušenství jménem Luna Bluetooth headset, tedy bezdrátové sluchátko s podporou spárování s telefonem skrze NFC. Headset má na jedno nabití vydržet až 8 hodin provozu a bude k dispozici v celé škále barev za cenu okolo 2 tisíc korun.

Nokia 603 bude na českém trhu k dispozici v několika barevných variantách začátkem příštího roku a ačkoli nebyla cena přesně stanovena, měla by se pohybovat okolo 6 tisíc korun.