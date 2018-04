Nokia 6021 – dárek od vašeho zaměstnavatele

Na první pohled se nový model Nokie jeví jako krok špatným směrem. Nokia 6021 totiž vypadá téměř identicky jako model 6020, chybí jí však fotoaparát a navíc má Bluetooth. Tedy poněkud zvláštní kombinace odebrání a přidání funkcí. Je to ale rozhodnutí zcela logické, Nokia jím vyšla vstříc zájmu zaměstnavatelů o mobil střední třídy, který nebude mít fotoaparát. Tedy přesný opak toho, co chtějí soukromí uživatelé.

Fotomobily nejsou ve firmách oblíbené a sami výrobci mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že únik informací díky fotomobilům není nemožný, naopak se takové případy stávají stále častěji. Na kvalitě fotomobilů přitom ani moc nezáleží, pro základní informace bohatě postačí rozšířené VGA fotoaparáty. Stejně jako Nokia s modelem 6021 postupují i další výrobci. Siemens připravil model SP65, tedy oblíbený Siemens S65 bez fotoaparátu. Motorola zase chystá jeden z připravovaných tenkých mobilů také bez fotoaparátu. Jedná se o model SLVRlite V270.

Jelikož až na chybějící fotoaparát a přebývající Bluetooth je Nokia 6021 identická s modelem 6020, doporučujeme vám k přečtení podrobnou recenzi tohoto modelu.

Vzhled – klasika, co se neokouká

Nokia klasicky koncipované mobily umí, pokud tedy nedostanou její designéři záchvat kreativity, a novinka je toho důkazem. Střídmý design sice nikoho neuchvátí, ale ani neurazí. Telefon se tak perfektně hodí jak k obleku tak k oblečení na volný čas, prostě téměř pro každého zákazníka a každou příležitost. Vzhled telefonu nezapře příbuznost s dnes již legendárním modelem 6230 a že je z předu úplně stejný jako Nokia 6020 jsme již uváděli.

Přední straně dominuje stříbrná linka okolo celé přední strany telefonu, která se uzavírá až na jeho horní straně – obtáčí velké tlačítko pro vypnutí a zapnutí telefonu. Zadní strana telefonu je černá a má zdrsnělý povrch, aby se telefon lépe držel a neklouzal po stole. Navíc je to i estetické řešení, které doplňuje dobrý design celého přístroje. Telefon má výměnné kryty, které sedí na telefonu velmi dobře. Celkové zpracování je dobré a pochválit můžeme i použité materiály, i když i na první pohled je jasné, že se jedná o plast.

Rozměry telefonu jsou 106 x 44 x 20 milimetrů a jeho hmotnost je 88 gramů. Bez výhrad je i klávesnice. Tlačítka jsou dostatečně velká a poměrně přesný je i joystick.

Baterie – lehce nadprůměrná výdrž

Baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 760 mAh. V našem testu s ní telefon na jedno nabití vydržel na příjmu necelých pět dnů bez vypínání telefonu na noc a se zhruba dvaceti minutami hovoru. Výrobce uvádí maximální výdrž v pohotovostním režimu až 320 hodin, nebo tři hodiny hovoru.

Displej – slušný, ale ne špičkový

Nokia 6021 používá stejný displej, jaký najdeme v modelu 6230, nebo samozřejmě i u sestřenice 6020. Jedná se o aktivní displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který je schopný zobrazit 65 000 barev. Displej není špatný, barvy jsou syté, kontrast je velmi dobrý, ale především asijská konkurence je v tomto směru napřed a telefony podobné cenové kategorie mají displeje lepší.

Displej lze vylepšit tapetou a změnit lze i barevné schéma. Grafika je slušně provedená, ikonky mají pěkně vyhlazené hrany, ale zákazník zvyklý na fotografie a reálné obrázky na displeji asi bude zklamán.

Ovládání – inovace v menu by neuškodila

Ovládání telefonu plně odpovídá standardu Nokie. Nic nového nepřináší. Hlavní menu může být buď ikonové (3 x 3), nebo jako klasický seznam, kdy je vidět jen jedna položka. V hlouběji zanořených položkách jsou vidět buď dvě volby pod sebou, nebo seznam nabídek. První varianta není příliš přehledná, na displej by se jistě vešlo mnohem více informací a bylo by to i mnohem přehlednější.

Do menu se vstupuje potvrzením ovládacího joysticku, který slouží i jako třetí kontextová klávesa. Telefonní seznam je tradičně pod pravou kontextovou klávesou, která ve většině případů v menu telefonu slouží jako korekční klávesa.

Telefonování – hlasitý odposlech na jedničku

Do telefonního seznamu Nokie 6021 se vejde 500 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit až pět čísel, elektronickou i e-mailovou adresu, poznámku, fotografii a další detaily. Telefon umí pracovat zároveň s pamětí na kartě SIM a s pamětí přístroje, případně s každou zvlášť. Kontakty lze i kopírovat a to buď po jednom, nebo najednou.

Nokia 6021 nabízí profily pro filtrování hovorů a to včetně časového omezení jejich platnosti. Telefon disponuje hlasitým odposlechem, který je opravdu výkonný. Lze jej bez problémů použít i v autě. Kvalitní hlasitý odposlech má telefon jistě i proto, že podporuje službu Push to Talk, při které se hlasitý odposlech často používá. Telefon nabízí šestnáctihlasé polyfonní melodie. Jejich kvalita je průměrná, melodie ve formátu MP3 použít nelze.

SMS a MMS – oblíbenec

Nokia 6021 jistě bude oblíbeným telefonem u těch zákazníků, kteří rádi komunikují pomocí textových zpráv. Při psaní SMS je k dispozici český slovník T9 který zprávy nezkracuje - píše bez diakritiky. Při psaní se zobrazuje jak počet zbývajících znaků, tak i celkový počet již napsaných zpráv. Telefon nabízí i SMS chat a „rychlé zprávy“, tedy SMS Class 0, které se zobrazují přímo na displeji, ale příjemcův telefon si s nimi musí rozumět. Do paměti přístroje se vejde 150 SMS.

Samozřejmostí je podpora MMS zpráv. Editor je přehledný a do zprávy lze vložit obrázek, videoklip, zvukovou nahrávku – tu je pak možné pořídit i přímo z editoru. Na displej se při psaní zpráv vejde pět až osm řádků textu.

Další výbava - i manažeři si chtějí hrát

Nokia 6021 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10 a EDGE třídy 6. Datové přenosy je možné využít pro vestavěný wapový xHTML prohlížeč nebo použít telefon jako modem při připojení k počítači. Nokii 6021 je možné na rozdíl od své sestry 6020 připojit k počítači i přes Bluetooth. Nechybí možnost připojení přes infračervený port nebo přes datový kabel (telefon má Pop-Port konektor).

Ačkoliv je Nokia 6021 telefon určený pro business klientelu, nechybí ve výbavě čtyři hry: Puzzle, Backgammon II, Bowling a Beach Rally II. Všechny hry jsou Java aplikace. Nokia 6021 podporuje Javu ve specifikaci MIDP II. Další Java aplikací ve výbavě je konvertor měn a fyzikálních veličin. Další výbavu obstarává kalkulačka, odčítávání a stopky. Nokia 6021 rovněž nabízí budík s opakováním, úkolovník, poznámkový blok a virtuální peněženku.

Telefon také nabízí kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Záznamy v kalendáři je možné ukládat jako jednání, volání, narozeniny, poznámka nebo upomínka. Nokia 6021 má ve výbavě i hlasový záznamník, který dovoluje nahrát až pětiminutové záznamy. Zvukové záznamy je možné jednoduše odesílat pomocí MMS zpráv nebo přes infračervený port a Bluetooth.

Sečteno a podtrženo

+ Pohodlná klávesnice

Práce s SMS

Bluetooth

Cena - Málo přehledné menu

Malé rozlišení displeje

Nokia 6021 je telefon vytvořený speciálně s ohledem na poptávku firemních zákazníků. Ti potřebují pro své zaměstnance mobil střední třídy bez fotoaparátu, náhradu za velmi rozšířené starší modely 6210 a 6310(i). A přesně toto nová Nokia 6021 splňuje a lze jí tedy předpovídat slušné prodejní úspěchy.

Ostatní zákazníci se pak mohou rozhodnout, jestli jim bude víc vyhovovat tento model bez fotoaparátu ale s Bluetooth, nebo dají raději přednost Nokii 6020 s fotoaparátem a naopak bez Bluetooth. Vybírat lze přesně podle výše uvedených rozdílů, cena obou mobilů je stejná. Stojí 5 990 Kč včetně DPH. Vzhledem k jejich schopnostem je cena přiměřená.