Nokia 6020 - slušná střední třída živě (dojmy)

Nokia 6020 je telefon střední třídy. Má podobnou výbavu jako model 3220, ale mnohem méně nápadný design. Nokia jej také proto řadí do své konzervativní řady. Telefon je trochu podobný low-endovému modelu 2600 a také trochu špičkovému modelu 6230. A zhruba na půl cesty mezi nimi i je. Je to telefon střední třídy, jeho cena by se měla pohybovat okolo 7 000 Kč. Sama Nokia tento telefon považuje za nástupce modelu 6610i a předpokládá, že se stane hitem vánočního trhu. Ovšem až toho příštího. Telefon se totiž začne prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku, přesný termín zatím výrobce neuvedl.

Vzorek Nokie 6020, který jsme včera mohli na prezentaci výrobce vyzkoušet, pocházel z předvýrobní série, přesto byl funkční. Telefon vypadá na první pohled dobře, výrobce se vyvaroval designérských výstřelků. Klávesnice má velká a pohodlná tlačítka, hlavním ovládacím prvkem je joystick. Ten byl u testovahé vzorku poněkud tužší, potvrzení funkce vyžadovalo silnější stisk joysticku. Přední část výměnného krytu přesahuje až na zadní část telefonu, to prý proto, aby kryt lépe držel a nevrzal. Zpracování telefonu je dobré, použité materiály jsou jen průměrné. Telefon je plastový a tak také působí.

Displej má stále rozlišení jen 128 x 128 obrazových bodů. To je v porovnání s konkurencí málo a ani kontrast a jas displeje mezi špičku nepatří. Nokia si je tohoto vědoma a u dalších modelů se prý můžeme těšit na lepší displeje. Letos to ale již nebude. Telefon podporuje témata, která změní i grafiku ikon a dalších položek menu. Menu může být tradičně ve dvou provedeních: seznam a ikonové.

Nová Nokia 6020 má VGA fotoaparát, který je umístěný na zadní straně telefonu. Vedle objektivu je stříbrná ploška s logem výrobce, jako zrcátko pro autoportréty to ale asi moc fungovat nebude. Výbava telefonu je poměrně bohatá, v telefonu najdeme především dvě funkce, které by mohly být hitem příštího roku. Jedná se o přenos dat technologií EDGE (třída 6) a o funkci Push to Talk, tedy o vysílačku v mobilu.

Další funkce telefonu jsou obvyklé, za zmínku stojí velikost sdílené paměti. Ta má kapacitu necelé 4 MB. Bluetooth v tomto modelu chybí, ačkoliv příští rok lze očekávat, že konkurence bude chtít nabídnout Bluetooth i v této střední třídě. Telefon má infraport a tradiční Pop-Port konektor.

Nokia 6020 je slušný mobil střední třídy a to především díky podpoře EDGE a Push to Talk. Bez těchto funkcí by patřil spíš na rozhraní low-endové a střední třídy. Toto hodnocení se ale vztahuje k dnešní době. Až bude telefon na trhu, může být všechno jinak, včetně jeho ceny. Výhodou Nokie 6020 je decentní vzhled, který by mohl většině zákazníků vyhovovat. Další informace o Nokii 6020 najdete v tomto článku.

Další fotografie: