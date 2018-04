Nokia 6020 - přichází Mobil roku Junior

Nokia připravuje vylepšeného nástupce velmi úspěšného modelu 6230, který vyhrál i ve čtenářské anketě Mobil roku. Nokia 6230i ovšem zatím nebyla oficiálně představena. Pokud již nemůžete déle čekat a přesto byste si rádi pořídili novou Nokii, od konce příštího týdne bude na trhu Nokia 6020. Za startovací cenu okolo osmi tisíc se telefon může pochlubit seriózním designem a poměrně dobrým zpracováním. Co se týká výkonu, stojí novinka pod modelem 6230. Výrobce ušetřil na Bluetooth, paměťové kartě a přidal Push to Talk.

Vzhled - nevrže a nevypadá vůbec špatně

Někdo z toho bude rozhořčen, někdo možná nadšen, ale většina uživatelů, která dostala Nokii 6020 do ruky, se neubránila dojmu, že se finský výrobce nechal trochu inspirovat u Sony Ericssonu. To ostatně platí i o připravovaném chytrém telefonu Nokia 3230. Na malém opisováníčku nakonec není nic tak špatného.

Oproti modelu 6230 je novinka trochu baculatější a padne díky tomu docela dobře do ruky. Na přední straně zaujme asi milimetr silná chromovaná linka, která se táhne po obvodu telefonu a odděluje od sebe dvě základní barvy krytu – světle a tmavě šedou. Na levém boku nahmátnete palcem výrazné kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti a kousek nad ním se nachází poutko pro zavěšení telefonu. Na pravé straně našly své místo klávesa pro rychlou aktivaci Push to Talk, infraport a externí reproduktor.

Netradičně je vyřešené tlačítko pro vypínání telefonu, které zabírá celou horní hranu. Při zapnutí nebo přepínání profilu se horní hrana prohýbá dovnitř. Toto řešení nedělá moc dobrý dojem, ale plast je zde měkký, a tak nezbývá než doufat, že i vydrží. Zadní strana je vyhrazena fotoaparátu, který obklopuje chromovaný rámeček s logem výrobce. Datový PopPort a nabíjecí konektor naspodu představovat nemusíme.

Výrobce se snažil vyrobit výměnné kryty co nejpevnější, aby stisk telefonu neprovázelo tolik opovrhované vrzání. Celkem chytrá konstrukce předního panelu vypadá tak, že v horní části je kryt uzavřen a tělo telefonu se do něj zasunuje. Rozebrat Nokii 6020 je sice trochu o strach, ale kryty drží jako židovská víra, což dodává dojem preciznosti.

Již jsme se zmínili, že díky trochu kypřejším tvarům padne Nokia 6020 dobře do ruky. Zbývá dodat, že celkové rozměry telefonu jsou 106 × 44 × 20 milimetrů a včetně baterie váží 90 gramů. Patří tedy k velmi lehkým přístrojům, ale na výšku je o tři milimetry větší než Nokia 6230. Dodávaná baterie má kapacitu 760 mAh. Výrobce uvádí maximálně 3 hodiny hovoru nebo až 14 dnů v pohotovostním režimu.

Klávesnice – copyright Sony Ericsson

Jestli nám na Nokii 6020 něco připomíná styl Sony Ericsson, je to právě klávesnice. Jednolité pole tlačítek je jen ve spodních rozích zakulacené a telefon se navíc ovládá joystickem. Ten pravda není u Nokie zas tak revoluční, používá jej například i starší smartphone 6600 nebo QWERTY model 6820. Podobnost je navíc silně subjektivní záležitost a pro nás je mnohem důležitější, že joystick i klávesnice pracuje bezchybně.

Celá klávesnice je o něco tužší, než jak je u většiny telefonů zvykem. Při psaní i ovládání telefonu to ovšem dodává jistotu. Odezva je i u joysticku výrazná a při navigaci tak nedochází k překlepům. Rozložení tlačítek je jinak standardní – dvě kontextové klávesy a další dvojice pro ovládání hovorů. Stiskem joysticku se potvrzuje aktuální volba.

Displej - zvykli jsme si na lepší

Displej je totožný s tím, jaký používá Nokia 6230. Tuto větu si s různým úvodem v dnešní recenzi přečtete ještě několikrát, ale (v některých případech bohužel) je to tak. Je jasné, že dokonalý displej sám neudělá dobrý telefon. Rozlišení 128 × 128 pixelů a schopnost zobrazit 65 536 barev ovšem nepatřilo k tomu nejlepšímu ani v době představení Nokie 6230 natož dnes. Tady se Nokia mohla přeci jen trochu pochlapit. Dodáváme, že displej je aktivní a drtivou většinu čtenářů neodradil v hlasování od zvolení Nokie 6230 Mobilem roku.

Jako tapetu můžete můžete použít libovolný obrázek ve formátu JPG, GIF, animovaný Gif nebo dokonce i BMP. Spořič obrazovky se může aktivovat po uplynutí nastaveného časového intervalu. Menu nabízí podobu seznamu, kdy se na displej vejde vždy jedna ikona, nebo tabulky o rozměrech 3 × 3. Ikony jsou totožné s těmi, jaké používá Nokia 6230. Barevné sestavy umožní vzhled menu trochu přizpůsobit.

Telefonování - MP3 vám nezahraje

V paměti telefonu výrobce vyhradil standardních 500 míst pro strukturované záznamy. Ty mohou obsahovat až pět čísel, elektronickou i e-mailovou adresu, poznámku, fotografii a další detaily. Práce se seznamem je příjemně rychlá, prohledává se plynule podle libovolně dlouhého řetězce. Kvalita zvuku při telefonování je ovšem průměrná a šestnáctihlasé polyfonní melodie již dnes také nikoho neohromí. Na podporu MP3 alespoň jako vyzvánění si Nokia u tohoto modelu nevzpomněla. Alternativu může představovat jen vlastní nahraná píseň nebo skladba převedená do formátu AMR.

Ostatní telefonní funkce splňují standard Nokie. Vyzváněcí profily umožňují filtrovat hovory podle skupin volajících. Profily lze časovat na omezenou dobu. S pamětí telefonu i SIM karty můžete pracovat najednou i samostatně. Mezi oběma pamětmi se dají kontakty přesouvat naráz, jednotlivě s možností ponechání, nebo smazání originálu. Dlouhým stiskem číselných tlačítek nebo hlasovým příkazem můžete vytáčet často používaná čísla. Nokia vsadila i u modelu 6020 na Push to Talk. Spuštění této služby ohlásil již před vánoci Eurotel, ale zatím nám ji nechce ukázat.

Zprávy - vše, co je potřeba

Kompletní výčet SMS, MMS, e-mail doplňují Bleskové zprávy. Tyto SMS Class 0 se u cílovém telefonu zobrazují přímo na displeji, ale musí je podporovat. Cena je u nich samozřejmě stejná jako u standardních SMS. V menu najdete také nezbytný Chat. Do paměti telefonu se vejde 150 textových zpráv. Editor je při psaní rychlý, jako vždy odpočítává znaky a zobrazuje, na kolik zpráv bude text rozdělen. Slovník T9 nepoužívá diakritiku, a tak se nemusíte bát, že rychle napsané zprávy budou rozděleny po 70 znacích.

Na displej se v závislosti na velikosti fontu vejde pět nebo osm řádků textu. Kromě pětky, která je zvýrazněna malým hrbolkem, lze při psaní jen těžko rozeznat jednotlivá tlačítka po hmatu. Přesto patří Nokia 6020 k telefonům, se kterým bude i milovník SMS spokojen.

Organizační a datové funkce

Pokud jste již měli v ruce Nokii Series 40, následující pasáž můžete klidně přeskočit. Základem organizace je budík, který se může ozývat jen vybrané dny v týdnu. Kalendář zobrazuje celý měsíc naráz a nabízí i týdenní a denní pohled. Struktura nových poznámek se nepatrně liší v závislosti na tom, jestli zvolíte Jednání, Volat, Narozeniny, Poznámka nebo Upomínka. Starší poznámky se mohou automaticky mazat. Úkolovník ani poznámky není třeba dlouze představovat. Pro zapamatování hesel a kódů poslouží aplikace Peněženka. Diktafon má limitovaný záznam na pět minut. Výčet aplikací uzavírají tradiční Konvertor, Kalkulačka a Stopky.

Záznamy se dají synchronizovat vzdáleně přes SyncML, nebo na blízko s použitím osvědčeného kabelu a infraportu. Bluetooth novinka bohužel nemá. Zájemci o datové funkce se mohou těšit na GPRS třídy 10 (4+2), EDGE třídy 6 (3+2) nebo méně používané HSCSD. Prohlížeč WAPových stránek ve verzi 2.0 nepřináší také nic nového. Pokus o načtení titulky iDNES v HTML jsme po pěti minutách vzdali.

Zábava

V kategorii zábavy Nokia 6020 příliš nevynikne. Fotoaparát má VGA rozlišení, které se pomalu začíná přesouvat z průměru do minimálního základu. V nabídce jsou tři režimy: Standardní foto, Portrét a Noční. V každém režimu je na výběr jedna ze tří úrovní kvality fotografie. Stejně jako u modelu 6230 patří k snímači i možnost natáčet krátké videoklipy. Kvalita fotografií nás ovšem rozhodně neohromila. Posuďte sami:

Hudbu ve formátu MP3 Nokia 6020 nepodporuje a i kdyby ano, do 2,5 MB sdílené paměti by se jich opravdu moc nevešlo. Při dlouhé cestě autobusem vám tak budou dělat společníka jen Java hry (MIDP 2.0).

Sečteno a podtrženo



Pravděpodobně jste si všimli, že Nokia 6020 žádnou revoluci v mobilním průmyslu nezpůsobí. Oproti modelu 6230 přibyla podpora Push to Talk, ale ztráty jsou velké: Bluetooth, MMC, MP3, FM rádio. Nejsilnější stránkou nového modelu je tak skutečnost, že docela dobře vypadá. Náročný uživatel sáhne samozřejmě jinam, ale většině by Nokia 6020 měla stačit.

Pokud jste se do ní ovšem nezamilovali na první pohled, měli byste vědět, že Nokia 6230 se dá bez problémů koupit za 8500 Kč a startovací cena 6020 je jen o 500 Kč nižší. Sony Ericson K500 s větším displejem, 12 MB paměti, ale bez EDGE, se dá koupit už za 5500 Kč. Siemens C65 s 1000 kontakty, ale také bez EDGE, dokonce za necelé 3000 Kč. Co z toho vyvodit? Je to pěkně drahé, je to docela pěkné, je to klasická Nokia.