Nokia 6020 – decentní vzhled a výborná výbava (premiéra)

Po několika telefonech s výstředním designem nyní Nokia přichází s decentním, klasicky koncipovaným modelem 6020. Novinka připomíná úspěšný model 6230. Má podobný tvar, má i přibližně stejné rozměry, jen místo čtyřsměrné klávesy má joystick. Ten jinak Nokia u normálních mobilů zatím moc často nepoužívá.

Nokia 6020 má rozměry 106 x 44 x 20 milimetrů a její hmotnost je 87 gramů. Základní barevné provedení je v kombinaci stříbrné a černé barvy, případně v kombinaci stříbrné a šedivé barvy. Telefon ale má výměnné přední i zadní kryty, takže si každý zákazník může vzhled přizpůsobit svému vkusu.

Novinka je postavena na platformě Series 40 z čehož vychází některé její parametry. Displej telefonu je aktivní, má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je tedy opět poměrně malý, konkurence nabízí displeje s větším rozlišením.

Jestliže displej pochválit nelze, tak k další výbavě nelze mít žádných vážnějších připomínek. Je totiž opravdu bohatá. Telefon vedle GPRS (třída 10) umí i EDGE (třída 6), jistě o něj tedy bude zájem i u nás, až na přelomu roku operátoři EDGE spustí. Další zajímavou funkcí je Push to Talk, tedy vysílačka v mobilu. Na tuto funkci si ale asi budeme muset v našich sítích ještě chvíli počkat. Telefon je třípásmový 900/1800/1900 MHz.

Další dnešní novinky Nokie: Nokia 3230 Nokia 7710

Nokia 6020 má integrovaný fotoaparát, jehož objektiv je umístěn na zadní straně telefonu. Fotoaparát má VGA rozlišení (640 x 480 obrazových bodů). Samozřejmostí je podpora MMS a SMS, dále telefon nabízí Wap 2.0, xHTML prohlížeč, hlasitý odposlech a Javu MIDP 2.0.

Telefon má infraport a s počítačem jí lze spojit i pomocí kabelu – telefon má obvyklý Pop-port. V telefonu jsou i další obvyklé funkce, jako je: budík, kalkulačka, stopky, kalendář a hlasový zápisník. V této chvíli neznáme velikost sdílené paměti telefonu, ani kapacitu telefonního seznamu. Nokia 6020 používá Li-Ion baterii s kapacitou 760 mAh, se kterou vydrží na příjmu až 320 hodin.

Nokia 6020 by měla být dostupná na začátku příštího roku. Cenu zatím výrobce nezveřejnil, podle neoficiálních informací by se měla pohybovat okolo 7 000 Kč. To je za takto vybavený telefon dobrá cena.