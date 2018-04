Tohle je stará dobrá Nokia. Solidní a za rozumnou cenu

Nokia měla používat Android už dávno. To se nese diskusemi několik let, radili to značce odborníci, fanoušci i obyčejní zákazníci. Nokia ale v roce 2011 vsadila na operační systém od Microsoftu, aby se posléze na softwarový gigant napojila tak blízce, až divizi mobilů Nokie odkoupil. To se stalo v roce 2013.

Dopadlo to špatně, Microsoft s mobily prakticky skončil, Nokia se naopak vrací. A vrací se s Androidem. Ale úplně první smartphony s tímto operačním systémem a logem Nokie to nejsou. Pamatujete Nokie X? Ty firma představila v roce 2014, taktéž v Barceloně, aby je za pár měsíců přestala vyrábět. To už bylo pod taktovkou Microsoftu, takže to ani nebylo překvapení.

Nokie X byly mizerné, ač prvotní myšlenka nebyla špatná. Systém byl upravený, vypadal podobně jako mobilní Windows a chyběly některé služby Googlu. Ale zpět do současnosti. Nové Nokie s Androidem žádný upravený systém nemají. Naopak, mají nejčistší Android, bez úprav nadstaveb a podobných vylepšení. A hlavně s dobře dostupnými aktualizacemi. I proto všechny novinky Nokie startují s aktuálním Androidem Nougat 7.11. Prostředí je bez nadstaveb rychlé a přehledné, menu aplikací se vytahuje ze spodní lišty.

V podstatě tak můžeme smartphony Nokia 3,5 a 6 považovat za alternativu pro „google smartphony“ Pixel. Ty jsou ale hodně drahé, Nokie naopak budou docela levné. Tedy ne absolutně levné, ale s příznivými cenami. Rozumný příplatek oproti některým čínským značkám je za logo Nokie a předpokládejme že funkční servis či podporu.

Top model už znají na východě

Vrcholem nabídky je model 6. Ten byl představen již na začátku roku a zatím byl určený jen pro čínský trh. Tam je o něj prý velký zájem. První várka byla vyprodána během okamžiku a během pár dnů firma na tamním trhu přijala milion předobjednávek. Nyní se tedy Nokia 6 stěhuje i do zbytku světa.

Nokia 6

Základní varianta bude stát 229 eur bez daně (uvádět ceny bez daně byla vždy specialita Nokie), tedy v přepočtu s českou DPH model vyjde na 7 500 korun. Na trh přijde i luxusnější varianta s jiným krytem. Tu Nokia pojmenovala Arte, což je odkaz na luxusní model 8800 Arte z roku 2005 (existovalo víc variant telefonu, vždy ale s velmi vysokou cenou v řádu desítek tisíc korun). Za luxusnější verzi si firma bude žádat příplatek asi 2 300 korun.

Šestka vypadá z novinek Nokie nejlépe. Je to opravdu pečlivě vytvořený telefon. Nokia uvádí, že tělo je vysoustružené z jednoho kusu kovu, což samo o sobě trvá desítky minut. Následují další úpravy a na výsledku je to znát.

Na zpracování a použité materiály je potřeba myslet při pohledu na cenovku stejně intenzivně, jako na technické parametry. Ty sice nejsou špatné, ale špičkové také nejsou. Především procesor by mohl výrobce použít lepší. 5,5 palcový displej je dobrý, stejně jako další komponenty. Celkově ale Nokia 6 může rozčeřit vody ve střední třídě smartphonů, ač úplně snadné to mít nebude. Parametry Nokie 6 najdete na konci článku.

Pětka stojí uprostřed

Další novinkou, teď už úplnou a poprvé představenou právě v Barceloně, je Nokia 5. Nižší číslo logicky znamená nižší třídu. Telefon bude stát s DPH zhruba 6 000 korun, tudíž je oproti šestce zhruba o 1 500 Kč levnější. Rozdíl je patrný na první pohled, design pětky je poněkud mdlý a tak trochu připomíná starší modely značky, ještě než jí pohltil Microsoft. Ale přímá kopie starého designu to rozhodně není. Zpracování je opět velmi dobré, opět je tělo vyrobeno z jednoho kusu hliníku.

Nokia 5

V telefonu tluče stejné srdce jako v modelu 6, tedy Snapdragon 430. Do pětky patří, šestka by si zasloužila lepší „železo“. Operační paměť má 2 GB (šestka o jeden GB víc) a o tři desetiny menší displej má jen HD rozlišení. Menší rozlišení má i hlavní fotoaparát, světelnost se nemění.

Pětka se nám z novinek Nokie líbila nejméně, cena je v tomto případě nastavena asi moc vysoko. Ale uvidíme po testu, pokud bude vše perfektně vyladěné, tak vlastně zásadní výhrady k novince nemáme. Kompletní specifikace Nokie 5 je na konci článku.

Nokia 3 bude nejlevnější

Posledním novým smartphonem Nokie je model 3. Zatím základní přístroj, později pravděpodobně přijde levný základní model. Nokia 3 má menší displej než pětka, místo 5,2 palce jen pětipalcový. Ale rozlišení HD je stejné. Procesor dodává tchajwanský Mediatek, paměti jsou stejné jako u pětky.

Nokia 3

Menší rozlišení má hlavní fotoaparát, paradoxně tak mají oba - zadní i přední - stejné osmimegapixelové snímače se slušnou světelností f/2.0. O trochu menší je i baterie. Nokia 3 má hliníkový rámeček a plastová záda. Zpracování opět velmi dobré, cena slušná: 139 eur bez daně, což odpovídá asi 4 500 korunám. Parametry najdete na konci článku.

Nokia své novinky rozvrstvila v kategorii nižší střední až střední třídy. Dělí je vždy rozdíl 1 500 korun, což je vcelku rozumné rozčlenění, aby si modely navzájem nekradly zákazníky. Jenže to přestane platit, když se dražším přístrojům nebude tolik dařit a Nokia bude muset zlevňovat. Možná by tedy mohl být základní model ještě levnější a šestka naopak mohla dostat o fous lepší železo, které by ji posunulo o trochu výš.

Prodej Nokií 3,5 a 6 bude zahájen ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Nokia 6 technická specifikace:

Rozměry: 154 x 75,8 x 7,85 mm (8,4 mm v místě fotoaparátu)

Displej: IPS; 5,5 palce; Full HD rozlišení

Fotoaparát: 16 Mpix; PDAF; f/2.0; dual tone blesk

Přední fotoaparát: 8 Mpix; AF; f/2.0

Systém: Android 7.1.1 Nougat

Procesor: Qualcomm Snapdragon 430

Operační paměť: 3 GB (verze Arte Black 4 GB)

Uživatelská paměť: 32 GB (verze Arte Black 64 GB)

Paměťové karty: až 128 GB

LTE; wi-fi, Bluetooth 4.1; NFC; Micro USB 2.0; USB OTG; senzor otisků

Dva reproduktory; Dolby Atmos

Baterie: 3 000 mAh

Nokia 5 technická specifikace:

Rozměry: 149,7 x 72,5 x 8,05 mm (8,55 mm v místě fotoaparátu)

Displej: IPS; 5,2 palce; HD rozlišení

Fotoaparát: 13 Mpix; PDAF; f/2.0; dual tone blesk

Přední fotoaparát: 8 Mpix; AF; f/2.0

Systém: Android 7.1.1 Nougat

Procesor: Qualcomm Snapdragon 430

Operační paměť: 2 GB

Uživatelská paměť: 16 GB

Paměťové karty: až 128 GB

LTE; wi-fi, Bluetooth 4.1; NFC; Micro USB 2.0; USB OTG; senzor otisků

Baterie: 3 000 mAh

Nokia 3 technická specifikace: