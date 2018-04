Nokia 5510 je upravená 3330 s klávesnicí a MP3 (recenze)

Naprostá většina revolucí, které se kdy v historii uskutečnily, měly dva konce. Buď přinesly úspěch a posunuly společnost kupředu, nebo byly naprostým fiaskem. A to nezávisle na tom, zda šlo o lidstvo nebo o techniku. Jediný rozdíl však stále zůstává v časovém odstupu. Zatímco národy se k převratům odhodlávají desetiletí, u mobilů už je datujeme spíše v letech. Tentokrát má snahu oprášit desky dějepisných knih Nokia, strůjce většiny převratných myšlenek v tomto relativně mladém odvětví spotřební elektroniky. S novou 5510 chce konkurenci ukázat, kdo doopravdy zná přání uživatelů.

První dojmy

Pokud k novince budete přistupovat trochu skepticky, tak vám v prvních okamžicích může připomínat Nokii 3330, k níž byla přidána obsáhlejší klávesnice. Nejde ani tak o středové ovládací tlačítko Navi key nebo stejně velký displej, ale spíše o pohled, který se vám naskytne po sejmutí zadního krytu. Odmyslíte-li si okolní plasty, pak máte před sebou hardware populárního lowendu, jehož standardní funkce rozšiřuje další elektronika na desce s klávesnicovou částí.

Trochu diskutabilní jsou celkové vnější rozměry. Telefon je sice poměrně velký, ale na druhou stranu právě díky tomu a optimálnímu rozložení hmotnosti se velmi dobře drží. Musíte ho však přenášet v některém z pouzder, v kapse u kalhot totiž přinejmenším překáží.

Ovládání

Myšlenka integrování mobilu do plnohodnotné malé klávesnice byla vskutku šalamounská, alespoň z hlediska četnosti využívání jednotlivých částí telefonu uživateli. Především mezi mladou generací se totiž psaní textových zpráv stalo fenoménem, který doslova utlačuje původní účel mobilních sítí, telefonování. V prvních minutách používání 5510 sice budete tiše volat po klasických osmi tlačítkách a funkci prediktivního psaní textu, protože klávesy jsou poměrně malé, ale po nalezení vhodné techniky se jen neradi bude vracet k „datlování“. S klávesnicí si po lehkém zácviku poradí i lidé s většími prsty. Textovku však jednou rukou napsat na 5510 nedokážete a nepříliš povedené podsvícení pak ztíží obsluhu přístroje především v šeru, kdy znaky trochu splývají s pozadím kláves.

Uspořádání jednotlivých písmen je stejné jako například u anglické klávesnice počítače, tedy QWERTY. Bohužel však už nezůstala klávesa „backspace“, kterou zde zastupuje klasické „céčko“ mobilních telefonů umístěné pod displejem, což snižuje výsledný uživatelský komfort. Někomu totiž může přehmátnutí působit problémy. Naše sympatie si naopak získalo speciální tlačítko pro psaní znaků.

Pochvalu si zaslouží tlačítka přímého přístupu k rádiu a přehrávači MP3, umístěná na spodní straně přístroje, díky nimž nemusíte zvukovou reprodukci spouštět přes menu. Hned vedle nich našel své místo, zřejmě z estetických důvodů, ovladač hlasitosti. Bohužel je až přespříliš přístupný, a tak ho při téměř libovolné manipulaci s telefonem stisknete. Naopak nadmíru spokojeni budou s jeho umístěním leváci, popřípadě ti, kteří při telefonování přikládají mobil k pravému uchu. Proti běžným zvyklostem je totiž na opačné straně šasi.

Další zkušenosti najdete v preview.

Telefonování

Přestože hlavní myšlenka byla při vývoji kladena především na snadné psaní textových zpráv, Nokia si elegantně poradila i s telefonní částí. Malý výstupek v pravém spodním rohu šasi totiž ukrývá reproduktor, který řeší jeden z hlavních nedostatků do jisté míry konkurenční Motoroly V100. Tedy možnost telefonování bez osobního hands-free. Na dlouhé hovory byste však měli kvůli proporcím mobilu zapomenout. Ve vertikální poloze se totiž drží poměrně špatně.

Podstatně praktičtější je používání standardně dodávané bondovky. Díky možnosti zvukové reprodukce má dvě sluchátka namísto obvyklého jednoho a uživatele potěší i přítomností ovládacího tlačítka. Jím můžete přijímat/ukončovat hovory, částečně ovládat rádio i přehrávač MP3 a delším stiskem aktivovat hlasové vytáčení. Bohužel, úspory dané použitím hardwaru z Nokie 3330 zde výrazně pocítíte. Tím, že se z pochopitelných důvodů nepodařilo zcela skloubit zmiňovanou rozšiřující desku s původní jednotkou 3330, bondovka má vyvedeny dva konektory, každý pro jednu část. Není to sice zrovna ideální, ale pořád bychom to mohli ještě omluvit, pokud by s tím nebyly spojené další problémy. Psát na klávesnici ve chvíli, kdy máte hands-free připojeno, je o dost obtížnější, neboť konektory vám znemožňují telefon držet na levé straně. Musíte se totiž o ně přitom opírat. Jeden z nich máte navíc připojen u kraje šasi, zatímco druhý uprostřed, takže najít alespoň částečně pohodlnou pozici pro držení je skutečně nemožné. Jedině oželet funkce hands-free, odpojit konektor k jednotce s 3330 a při psaní pouze poslouchat hudbu.

Telefonní seznam

Abyste mohli zapomenout na papírový notýsek s kontakty, disponuje Nokia 5510 interní kapacitou na 100 telefonních čísel, k nimž musíte ještě připočítat paměťový prostor SIM karty. Kritiku si ale rozhodně zaslouží vyhledávání. Firmware, který jsme měli v testovaném exempláři, totiž dokáže v telefonním seznamu hledat pouze podle prvních písmen. Když máte větší počet uložených kontaktů, nezbývá, než třikrát stisknout Navi key a teprve pak napsat jméno požadované osoby. K danému záznamu se pochopitelně dostanete také pomocí klasických šipek u displeje, ovšem to není zrovna nejpraktičtější způsob.

Bohužel tím výčet negativ telefonního seznamu nekončí. Uživatele sice nadchne možnost přiřazení hlasového povelu až osmi lidem či stejný počet pozic rychlého vytáčení, ale bude lehce rozčarován nad nepřítomností skupin volajících. Každému záznamu můžete totiž přiřadit jen individuální vyzváněcí melodii. Výsledný efekt, tedy odlišné zvonění, je totožný, ovšem způsob, jakým k němu dojdete, není zrovna nejpraktičtější. Přiřadit dotyčného do zmíněné skupiny (např. přátelé) vám totiž dá mnohem méně práce než jednotlivá definice vyzvánění.

Hudba

Nejen mnoho teenagerů, ale i někteří dospělí si poslechem oblíbené hudby zpříjemňují například cestování dopravními prostředky. Bezpochyby proto uvítají jednu z nejzajímavějších schopností 5510 v podobě integrovaného FM rádia a přehrávače MP3. V tomto ohledu se Nokia opravdu vytáhla. Po připojení hands-free, které slouží také jako anténa, si můžete vybrat, který zdroj zvuku chcete poslouchat. Začněme nejprve rádiem. Kromě klasického manuálního ladění, kdy šipkami nahoru/dolů hledáte patřičnou frekvenci, se nabízí i přímé zadání požadovaného kmitočtu. Abyste nemuseli pokaždé stanici hledat, máte k dispozici paměť na deset frekvencí, přičemž každé z nich můžete přiřadit slovní popisek. Rádio totiž není vybaveno, stejně jako například 8310, funkcí RDS. Mezi jednotlivými stanicemi můžete přepínat nejen v samotném menu, ale také krátkými stisky tlačítka bondovky. Škoda že 5510 neumí, obdobně jako již zmiňovaná 8310, v pohotovostním režimu zobrazovat na displeji jméno, popřípadě frekvenci naladěné stanice. Na znamení zapnutí rádia pouze zobrazuje nalevo od hodin malou ikonku.

Ne všude však má vaše oblíbené rádio signál či hraje to, co zrovna chcete poslouchat, a proto máte k dispozici ještě přehrávač MP3 skladeb. Nokia ve snaze podpořit hudební průmysl však 5510 naučila přehrávat pouze verze vylepšené o ochranu proti nelegálnímu kopírování, zvané AAC (Advanced Audio Coding). Dodávaný Nokia Audio Manager vám však všechny MP3 požadovaného formátu lse (omezené AAC pouze pro lokální použití) převede. Dřív, než vyrazíte do terénu, si musíte rozmyslet, co skutečně chcete poslouchat, neboť k dispozici máte pevnou paměť 64 MB. Pokud používáte hudební soubory s vzorkovací frekvencí zaručující slušnou zvukovou kvalitu (alespoň 128 k), tak do telefonu uložíte přibližně hodinovou reprodukci. Stačí-li vám však jen "náznaky tónů" (nižší vzorkovací frekvence), budete se moci oddávat poslechu až dvojnásobně dlouhou dobu.

Při přehrávání můžete nastavit, zda má 5510 striktně dodržovat uložené pořadí skladeb či je náhodně vybírat. Bohužel, jako u naprosté většiny přehrávačů není ani zde režim samočinného výběru opatřen pamětí, takže vám stejnou píseň mobil leckdy opětovně vnutí ještě před tím, než vyčerpá všechny zbývající možnosti. Většinou to funguje tak, že po odehrání poloviny seznamu začne skladby opakovat. Pro přechod k dalšímu hudebnímu souboru samozřejmě můžete využít také tlačítko bondovky, k posunu po skladbě či skoku zpět už však slouží pouze šipky.

Pochvalu si zaslouží vestavěný ekvalizér, který vám nabízí devět možných variant reprodukce. Každá z nich vystihuje určitý hudební žánr, takže své korekční křivky si tam najde jak příznivce jazzu, tak vyznavač taneční hudby. Výsledný efekt poznáte okamžitě.

Zvláštní pozornost si zaslouží funkce nahrávání. Uslyšíte-li v rádiu píseň, kterou usilovně sháníte, stačí v menu vybrat příslušnou položku a po ukončení záznamu si nahrávku uložit. Samozřejmě se nemusíte spoléhat jen na vestavěné rádio. Součástí standardního příslušenství jsou dvě redukce na 3,5 jack ("samec a samice"), s nimž můžete 5510 připojit například ke své hudební aparatuře. Bohužel, dodávaný software Nokia Audio manager převádí pouze jednosměrně, takže nahrané skladby budete moci přehrávat pouze na svém počítači či v samotném mobilu. Do MP3 už je převést neumí.

Bez dodávaného softwaru se však při přenosu skladeb z/do počítače neobejdete. Z pohledu operačního systému je sice 5510 jen běžný výměnný disk připojovaný přes rozhraní USB, ovšem když libovolný soubor typu lse překopírujete přímo, tak si s ním přehrávač mobilu poradit nedokáže. V seznamu skladeb ho zobrazí pod nesmyslným názvem.

Další informace najdete v preview.

Textové zprávy

Od takto vybaveného mobilu se očekává, že psaní textovek bude mít maximálně promyšlené, a proto příslušnou položku menu člověk poprvé otevírá s jistou nedočkavostí. Není zklamán. Jste-li příznivci dlouhých románů, pak vás bezpochyby potěší automatické rozdělování textu do několika SMS, maximálně však můžete najednou napsat 459 znaků. Abyste se nemuseli zabývat psaním smajlíků, máte k dispozici seznam s osmi „ksichtíky“, přičemž čtyři z nich si můžete definovat sami. Předdefinované šablony vzkazů (čtyři předepsané + čtyři uživatelské), posílání zpráv několika uživatelům a obrázkové textovky jsou samozřejmostí. Bohužel, i při odesílání textovek se v naší verzi firmwaru ukázala nedokonalost telefonního seznamu, a tak hledání příjemce vám usnadní pouze skoky podle prvních písmen. Obdobně jako u Nokie 3330 jsou zde implementovány chatovací funkce.

Hry

K ukrácení vašich volných chvil slouží šestice her dobře známých z již několikrát zmiňované Nokie 3330. Hbitost svých prstů vyzkoušíte u typického hada (Snake II), nepřátelské rakety rozstřílíte ve Space Impactu a míček se budete snažit udržet co nejdéle v herním poli u Bumperu. Logické uvažování vám procvičí Bantumi, kde budete muset rozmýšlet nad sbíráním fazolí. Pod společným jménem Pairs II pak najdete dvojici her. Vybíráte si mezi skládáním puzzle a variací na pexeso. Když už vás omrzí i to, stačí si přes WAP z Clubu Nokia stáhnout nové levely.

Ovládání mi subjektivně připadá o něco těžší než na klávesnici běžného mobilu, neboť tlačítka jsou dost malá a není zas takový problém v herním zápalu například ve Space impactu odpálit raketu, místo abyste uskočili stranou. Na druhou stranu obě části klávesnice mají stejné funkce, takže záleží jen na vás, jak si ovládací klávesy podělíte mezi své prsty.

Jak si stojí

Nokia 5510 vytváří na trhu mobilních telefonů zcela novou kategorii, takže ji nelze zařadit úplně mezi lowendy. Kromě výše zmiňovaného nedostatku s telefonním seznamem trpí nepříjemností celé trojkové řady Nokií, které po vyjmutí baterie zapomenou aktuální datum a čas. Při skutečně aktivním používání, kdy se z ní buď telefonovalo, nebo přehrávala hudba, si o připojení k nabíječce řekla za méně než dva dny. Uvážíte-li, že za cenu 12 600 Kč získáte dvě zařízení, tedy mobil s WAPem a MP3 přehrávač (+rádio), vyplatí se nad jejími schopnostmi zauvažovat.